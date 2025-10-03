Místy i více než polovina voličů v Česku odevzdala do dnešního večera hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast je podle některých komisí vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s aplikací eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy, protože aplikace stále nefunguje. Odvoleno má také již většina lídrů stran i hnutí.
Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Kolem 19. hodiny se pak mohla vyhoupnout na více než 30 procent. „Naposledy jsme sčítali před 19. hodinou a účast byla kolem 35 procent. Dorazilo i hodně mladých voličů,“ potvrdil redakci deníku Metro členka volební komise v Základní škole T. G. Masaryka Praha 7.
Volební účast
V Praze 8 se vyšplhala volební účast na 48 procent, v Praze 9 na skoro 48 procent a v Praze 10 téměř 49 procent. V Praze 1 hlasovalo podle údajů k 20:00 zhruba 44,5 procenta voličů a účast v místním referendu činila 28,8 procenta. V Praze 2 byla k 20:00 účast přes 46 procent, v Praze 4 přibližně 50 procent, v Praze 5 skoro 47 procent a v Praze 6 téměř 53 procent. V Praze 12 se účast dostala k 49 procentům kolem 20:00 a v Praze 13 v tu dobu přesáhla 47 procent. V Praze 14 pak ke 20:30 přišlo přes 46 procent voličů.
Ve Středočeském kraji byla k večeru podle komisařů větší účast než minule. Více než polovina voličů dorazila k urnám v Berouně, v Kolíně byla účast před 21:00 asi 49 procent a v Nymburku 48 procent. V porovnání s minulými volbami je to o osm procentních bodů více, uvedla Jaroslava Mejzrová z nymburské radnice. V Benešově byla účast 46 procent a v souběžném referendu o případné demolici bývalých kasáren 34 procent. Kolem 46 procent lidí odvolilo také v Kutné Hoře, v Rakovníku a Kladně 45 procent, v Mladé Boleslavi 44 procent a v Příbrami a Mělníku shodně 43 procent. Potíže s použitím eDokladů byly v kraji dnes podle radnic například na Kutnohorsku či Berounsku.
Volební účast na jihu Čech se krátce před 21:00 blížila k 50 procentům. Vysoký zájem potvrdili členové komisí z několika obvodů v kraji, kde se účast pohybovala v rozmezí 45 až 48 procent. Někde byl zájem tak velký, že se tvořily fronty. „Šla jsem volit po 16. hodině a u volební místnosti jsem si chvilku musela postát ve frontě,“ uvedla pro web Metro.cz čtenářka Jana, která volila na Českobudějovicku.
V řadě krajů účast téměř 50 procent
V Jihomoravském kraji byla účast k 21:00 nad 48 procenty. Nejvíce lidí přišlo k urnám v Hustopečích na Břeclavsku, a to 52,7 procenta. Nejméně - 43,2 procenta - zaznamenala komise z Hrušovan nad Jevišovkou na Znojemsku. V Brně dosáhla volební účast 51,6 procenta. Nejvíce lidí, 58 procent, volilo v části Jehnice.
Účast v Pardubickém kraji se před 21:00 pohybovala většinou kolem 40 procent. Na této hodnotě byla v Brněnci na Svitavsku, o pět procentních bodů méně zaznamenala komise v ZŠ Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Například v místnosti na pardubickém Gymnáziu Dašická ale dosáhla až 46 procent.
Účast ve stotisícovém Hradci Králové byla před 21:00 na 49 procentech. V Náchodě se pohybovala kolem 46 procent a v Jičíně kolem 48 procent, uvedli mluvčí radnic. Na Trutnovsku podle dat hejtmanství odvolilo asi 45 procent voličů.
Část volebních komisí hlásí už 70procentní účast
V Moravskoslezském kraji před 21:00 k urnám přišlo podle odhadů na 40 procent voličů. ČTK to řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Mluvčí karvinského magistrátu Monika Danková uvedla, že stejně jako v ostatních městech a obcích nemohli někteří voliči použít doklad v mobilu, prokázali se proto klasickými občanskými průkazy.
Účast od jedné třetiny až po více než 70 procent před 21:00 zaznamenaly volební místnosti v Plzeňském kraji. Zatímco v některých okrscích v Tachově nebo Domažlicích se pohybovala kolem 30 procent, v Rokycanech to bylo 47 procent a v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku s 19 voliči, přesáhla 70 procent. V šumavské Horské Kvildě byla účast 67 procent, řekl Daniel Kaifer z volební komise. Podle Jana Nového z krajského úřadu jsou problémy s eDoklady napříč krajem, hodně lidí ale má v záloze běžný průkaz.
V Libereckém kraji místy na otevření volebních místností čekaly desítky lidí. Dvě hodiny před uzavřením se pak účast pohybovala většinou od 40 do 45 procent. Třeba na ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou už v jednom z okrsků odvolilo skoro 53 procent voličů. V roce 2021 se touto dobou pohybovala účast v kraji až na výjimky pod 40 procenty. Objevovaly se dnes problémy s ověřením eDokladů, zatím všichni voliči v regionu ale měli i plastovou občanku, takže žádného nemusely komise odmítnout.
Účast na Vysočině byla podle komisařů k 21:00 až 40 a více procent. V jihlavském okrsku 36 v ZŠ Evžena Rošického přišlo 44 procent voličů, v 16. okrsku ve Žďáru nad Sázavou dokonce 56 procent. Přes 50 procent voličů už hlasovalo také v Menharticích na Třebíčsku, kde se koná také obecní referendum o stavbě větrných elektráren.
Fronty u volebních místností
V Olomouckém kraji přesahovala před 21:00 účast 40 procent voličů. Například na ZŠ Zeyerova v Olomouci dosáhla 42 procent. „Ve 14:00 to tady bylo jak fronta na banány, všechny tři úseky byly zaplněny, ale nyní už je klid,“ uvedl předseda komise z okrsku 41 Zdeněk Machalíček. Na SŠ gastronomie v Přerově účast k 21:00 přesáhla 47 procent a na ZŠ Dr. Horáka v Prostějově 45 procent voličů. Někteří voliči v regionu se chtěli prokázat eDokladem, ale kvůli výpadku systému se museli prokázat běžnými průkazy.
Na otevření místností čekali lidé ve frontě i v některých městech v Ústeckém kraji, třeba v Děčíně nebo Roudnici nad Labem. Během odpoledne pak přišlo do 18:00 například do ZŠ Mírová v Ústí nad Labem asi 33 procent voličů. Účast na sídlišti v Chanově u Mostu, které patří mezi takzvané vyloučené lokality, byla už v 18:45 vyšší než před čtyřmi lety. Přesto zřejmě bude patřit k nejnižším v regionu. Podle volební komise dorazilo jen přes 12 procent voličů, v roce 2021 to ale bylo 6,6 procenta.
Ve Zlíně činila k 20:15 účast asi 48 procent stejně jako v Uherském Hradišti a v Kroměříži zhruba 50 procent. Ve Vsetíně v tamním největším volebním okrsku v Rokytnici odvolilo zatím skoro 45 procent lidí. ČTK to sdělili zástupci oslovených radnic. Mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek i Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice uvedli odpoledne, že v obou městech měli lidé ve volebních místnostech potíže s využitím eDokladů.
I komise v Karlovarském kraji hlásily účast vyšší než obvykle. Třeba v Karlových Varech byly okrsky, kde se před 21:00 blížila až 50 procentům.
Velký zájem byl i v zahraničí
K volbám dorazilo i velké množství Čechů žijících v zahraničí – například ve Spojených státech. „O korespondenční hlasování byl ze strany voličů zájem. V celých Spojených státech se z celkového počtu 2604 zapsaných voličů registrovalo pro korespondenční hlasování 1127 občanů,“ uvedlo velvyslanectví. Největší počet voličů se podle něj zaregistroval právě v konzulárním obvodě zastupitelského úřadu ve Washingtonu, a to 741. Velvyslanectví v této souvislosti doplnilo, že korespondenční volba umožní volit voličům z celého konzulárního obvodu washingtonského úřadu, který je geograficky velmi rozsáhlý – od Texasu po Floridu a Ohio.
Ve velkém se také volí v Berlíně. Do 20. hodiny odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. ČTK to v pátek řekla vedoucí konzulárního úseku a předsedkyně volební komise Magdaléna Dvořáková. Před budovou, v níž velvyslanectví v současnosti sídlí, se od otevření volební místnosti tvoří fronta, která neopadá. Hlasování se jinak zatím obešlo bez komplikací.
Volební místnost v německé metropoli se stejně jako místnosti v Česku včera uzavřela ve 22:00 a znovu se otevře v sobotu v 8:00. Hlasovat pak budou moci čeští občané do 14:00. Kromě Berlína je možné v Německu hlasovat také na generálních konzulátech v Mnichově, Drážďanech a Düsseldorfu. Německo spadá spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy do oblasti dva, ve všech čtyřech okrscích tak voliči vybírají kandidáty z Jihomoravského kraje.
Tyto sněmovní volby jsou deváté v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje v Česku 4 462 kandidátů, zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021. Počet volebních uskupení se letos zvýšil o čtyři na 26. Před čtyřmi roky se do Sněmovny dostalo 150 poslanců a 50 poslankyň. Volební účast byla před čtyřmi lety 65,43 procenta.