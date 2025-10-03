Až čtvrtina voličů odevzdala na řadě míst v Česku dnes do 16:00 hlas ve sněmovních volbách. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisařů nebo zástupců radnic a hejtmanství. Účast za první dvě hodiny voleb je tak vyšší než při volbách do Sněmovny v roce 2021, kdy za stejnou dobu dorazila k urnám většinou méně než pětina voličů. Některým voličům hlasování zkomplikovaly problémy s aplikací eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. Digitální a informační agentura proto doporučila, aby si lidé brali k volbám i klasické průkazy, protože aplikace stále nefuguje. Odvoleno má také již většina lídrů stran i hnutí.
Volební účast v Praze se v některých městských částech přiblížila po prvních dvou hodinách až ke čtvrtině voličů. Například Praze 3 odvolilo do 16:00 zhruba 22 procent voličů, v Praze 4 asi 25 procent, v Praze 5 přibližně 20 procent a v Praze 6 skoro 23 procent podobně jako v Praze 10. V Praze 14 přišlo za stejnou dobu 15,69 procenta voličů. V Praze 12 byla účast k 15:00 asi 12,5 procenta voličů a v Praze 13 zhruba 13,2 procenta.
Ve Středočeském kraji přišlo do 16:00 v Kutné Hoře a Kolíně 22 procent voličů, Mladá Boleslav, Benešov či Rakovník hlásily účast 20 procent a Mělník s Nymburkem 19 procent. V Příbrami zatím odvolilo 18 procent lidí a v Berouně 17 procent. Potíže s použitím eDokladů byly například na Kutnohorsku, podle Lenky Šibravové z kutnohorské radnice šlo o několik případů.
Účast na jihu Čech se po dvou hodinách od otevření volebních místností blížila ke 20 procentům. Potvrdili to zástupci volebních komisí některých obvodů na Českokrumlovsku a Českobudějovicku. Někde byl zájem ještě větší „Šla jsem volit po 16. hodině a u volební místnosti jsem si chvilku musela postát ve frontě,“ uvedla pro web Metro.cz čtenářka Jana, která volila na Českobudějovicku.
V řadě krajů účast nad 20 procent
Účast v Jihomoravském kraji k 16:30 činila 19,5 procenta. Nejvíce lidí přišlo k urnám v Brně, a to 24,1 procenta. Z brněnských městských částí zatím volilo nejvíc lidí v Jehnicích, a to 27 procent. I v Brně se však lidé potýkali s nefunkčností eDokladů. „Nefungovalo nám to hned od začátku, přitom v některých okrscích byl zájem o tento způsob značný,“ řekl Michal Šťastný, mluvčí části Brno-střed, kde je 70 okrsků.
Účast v Pardubickém kraji se k 16:00 pohybovala mezi 20 až 25 procenty. V Pardubicích zatím odvolila asi čtvrtina lidí z voličského seznamu. „Elektronické doklady ale vůbec nefungují, není šance je ověřovat, aplikace je nefunkční,“ řekl ČTK člen komise. Například v Třebovicích na Orlickoústecku přišlo 22,3 procenta voličů. V Mateřské škole Rubešova v Hlinsku na Chrudimsku bylo volit 23 procent voličů.
Volební účast ve stotisícovém Hradci Králové byla před 16:00 na 21 procentech, uvedla mluvčí města Kateřina Rohlíčková. Na Hradecku a Náchodsku se podle hejtmanství účast pohybovala mezi 15 až 20 procenty. I Královéhradecký kraj včetně krajského města zasáhly potíže s eDoklady. „IT specialista magistrátu na ověřování elektronických dokladů je v kontaktu se všemi zapisovateli volebních komisí a informuje je průběžně,“ uvedla mluvčí Hradce Králové.
Nižší účast je na Vysočině a v Moravskoslezském kraji
Například v Moravskoslezském kraji byla k 16:00 účast podstatně nižší, jen zhruba deset procent, podobně jako před čtyřmi lety za stejnou dobu. řekla to Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu. „Tam, kam naše kontrolní skupiny zavítaly, kontrolovaly namátkově i fungování elektronických dokladů. Na žádné problémy s nimi spojené ani na žádné jiné členové skupiny nenarazili,“ uvedla.
Volební účast kolem 15 až 20 procent měly po prvních dvou hodinách oslovené volební místnosti v Plzeňském kraji. Například v jednom z plzeňských okrsků v městské části Roudná hlasovalo zatím 16,5 procenta voličů. V šumavské Horské Kvildě, kde mají zapsáno 59 voličů, jich zatím hlasovalo 17,5 procenta a v nejmenší obci kraje, Čilé na Rokycansku s 19 voliči, téměř 23 procent. Kontroly z radnic prověřovaly v kraji funkčnost eDokladů, ale na problémy nenarazily.
V Libereckém kraji místy na otevření volebních místností čekaly desítky lidí. „Chodí i lidé, které jsme u voleb nikdy dřív neviděli,“ řekla Jana Matušková z okrsku v Doníně v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hodinu po otevření místností mělo na některých místech odvoleno už 20 procent voličů, takový zájem byl třeba na ZŠ Pasířská v Jablonci nad Nisou. Zatím jen jednotlivci přišli k volbám s eDoklady, někde kvůli problémům se systémem museli nakonec ukázat plastovou občanku.
I na Vysočině byl po začátku voleb zájem o hlasování velký. Už hlasovalo kolem 15 procent voličů, ale někde i více. Třeba v třetím jihlavském volebním okrsku volilo k 16:00 přes 22 procent voličů. Problémy měli ti, kteří se chtěli prokázat eDokladem. Ve druhém volebním okrsku v Pelhřimově tak chtěli volit tři lidé, ale nakonec museli použít běžný doklad.
Fronty u volebních místností
Velký zájem o volby byl třeba na lidnatém sídlišti Povel v Olomouci. Komise v ZŠ Heyrovského odbavila už za první hodinu více než desetinu voličů. „Byl tady velký nával a fronta,“ řekl předseda tamní volební komise Zdeněk Machalíček. Tři voliči se chtěli prokázat eDokladem, avšak kvůli výpadku systému tak nemohli učinit. Museli se prokázat běžnými průkazy.
Na otevření volebních místností čekali lidé ve frontě i v některých městech v Ústeckém kraji, třeba v Děčíně nebo Roudnici nad Labem. „Překvapilo mě, že ve volebních místnostech se tvoří fronty,“ potvrdila webu Metro.cz čtenářka Kristýna. Naopak tradiční nezájem provází volby ve vyloučených lokalitách. Na sídlišti Chanov v Mostě, které obývají hlavně Romové, přišlo do 16:00 z 643 voličů jen 20. Problémy s načtením eDokladů měli podle mluvčího děčínské radnice Luďka Stínila některé komise. V Roudnici nad Labem se podle předsedkyně komise Pavlíny Helebrantové vždy nakonec podařilo doklad načíst.
Ve Zlíně činila k 15:30 účast 14,56 procenta. V Uherském Hradišti zatím ve sněmovních volbách odevzdalo hlas 16,2 procenta voličů, v Kroměříži zhruba 18 procent. Ve Vsetíně třeba v tamním největším volebním okrsku v Rokytnici volilo zatím 12 procent lidí. ČTK to sdělili zástupci oslovených radnic. Mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek i Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice uvedli, že v obou městech mají lidé ve volebních místnostech potíže s využitím eDokladů.
Komise v Karlovarském kraji hlásily účast vyšší než obvykle. „Ve dvou okrscích už přišlo 13 a 17 procent voličů. To je hodně,“ řekla volební komisařka v Karlových Varech. Podobné to bylo i v menších obcích. V Karlových Varech se také vyskytl případ, kdy se volič s eDokladem nemohl prokázat.
Tyto sněmovní volby jsou deváté v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje v Česku 4 462 kandidátů, zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021. Počet volebních uskupení se letos zvýšil o čtyři na 26. Před čtyřmi roky se do Sněmovny dostalo 150 poslanců a 50 poslankyň. Volební účast byla před čtyřmi lety 65,43 procenta.