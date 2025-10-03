Volby 2025 do PS: Největší rivalové Fiala a Babiš poslali poslední vzkaz občanům

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  14:00
Volby do Poslanecké sněmovny jsou tady a potrvají až do zítřejší 14. hodiny. Lídři nejsilnějších politických stran po svém ještě naposledy vyzvali lidi, aby přišli k volbám. V TV debatách pak na to podle politologů nejvíce cílil nynější premiér.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala v předvolební debatě CNN Prima News. (1. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Odstartovaly volby a lídři nejsilnějších politických uskupení lákají na poslední chvíli ještě ty, kteří se nechystají volit. Podle posledního předvolebního průzkumu by se totiž k urnám nedostavilo přes 30 procent voličů.

Redakci deníku Metro se s oběma lídry na post premiéra, tedy s Petrem Fialou (Spolu) a jeho rivalem Andrejem Babišem (ANO), podařilo po poslední televizní debatě na TV Nova prohodit pár slov právě na téma více než třicetiprocentní voličskou absenci. Co říkají?

Petr Fiala:

Volební právo je velká věc. Každému doporučuju, ať za sebe nenechá rozhodovat jiné, jde k volbám a ovlivní to, kam bude směřovat Česká republika.

Andrej Babiš:

Ať volí nás a díky tomu budeme mít tu nejlepší vládu. To říkám všem již dlouhodobě.

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Kdy jsou otevřené volební místnosti

Ohlédnutí se za středeční a čtvrteční debatou Fialy s Babišem:

Podle politologů premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala i předseda hnutí ANO Andrej Babiš zvolili pro čtvrteční duel na televizi Nova stejnou taktiku jako ve středu na CNN Prima News. Podle nich byl Fiala znovu útočnější, Babiš byl opět v defenzivě, i když méně než ve středu. Upozornili na to, že Babiš důrazně odmítl zatažení Česka na Východ.

„Babiš byl krotký, málo energický. U kandidáta, který se uchází o post premiéra, to nepůsobilo dobře,“ podotkl Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Podle Ladislava Mrklase z Vysoké školy CEVRO je to už poněkolikáté, kdy mělo hnutí ANO dobře rozjetou kampaň, ale závěr je rozpačitý.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Fiala byl podle politologů opět dynamičtější, více útočil, ale zároveň mluvil především ke svým voličům. Výrazné posuny v preferencích proto tyto debaty zřejmě nezpůsobí. „Hraje se maximálně o posuny uvnitř bloků, tedy mezi stranami vládní koalice a mezi stranami opozičními,“ podotkl Mrklas. „Nějaká procenta od jiných stran z vládního tábora Petr Fiala získat mohl, ale významný vliv se čekat nedá,“ dodal Mlejnek.

Čtvrteční debatu Petra Fialy a Andreje Babiše sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak o zhruba devět tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se ale vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.

Volby 2025 a kampaně očima politologa Lukáše Jelínka: ANO si jede svou, Piráti hodně překvapili

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku". Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

„Zuřivá reportérka" a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám" pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

