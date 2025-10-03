Odstartovaly volby a lídři nejsilnějších politických uskupení lákají na poslední chvíli ještě ty, kteří se nechystají volit. Podle posledního předvolebního průzkumu by se totiž k urnám nedostavilo přes 30 procent voličů.
Redakci deníku Metro se s oběma lídry na post premiéra, tedy s Petrem Fialou (Spolu) a jeho rivalem Andrejem Babišem (ANO), podařilo po poslední televizní debatě na TV Nova prohodit pár slov právě na téma více než třicetiprocentní voličskou absenci. Co říkají?
Petr Fiala:
Volební právo je velká věc. Každému doporučuju, ať za sebe nenechá rozhodovat jiné, jde k volbám a ovlivní to, kam bude směřovat Česká republika.
Andrej Babiš:
Ať volí nás a díky tomu budeme mít tu nejlepší vládu. To říkám všem již dlouhodobě.
Ohlédnutí se za středeční a čtvrteční debatou Fialy s Babišem:
Podle politologů premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala i předseda hnutí ANO Andrej Babiš zvolili pro čtvrteční duel na televizi Nova stejnou taktiku jako ve středu na CNN Prima News. Podle nich byl Fiala znovu útočnější, Babiš byl opět v defenzivě, i když méně než ve středu. Upozornili na to, že Babiš důrazně odmítl zatažení Česka na Východ.
„Babiš byl krotký, málo energický. U kandidáta, který se uchází o post premiéra, to nepůsobilo dobře,“ podotkl Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Podle Ladislava Mrklase z Vysoké školy CEVRO je to už poněkolikáté, kdy mělo hnutí ANO dobře rozjetou kampaň, ale závěr je rozpačitý.
Fiala byl podle politologů opět dynamičtější, více útočil, ale zároveň mluvil především ke svým voličům. Výrazné posuny v preferencích proto tyto debaty zřejmě nezpůsobí. „Hraje se maximálně o posuny uvnitř bloků, tedy mezi stranami vládní koalice a mezi stranami opozičními,“ podotkl Mrklas. „Nějaká procenta od jiných stran z vládního tábora Petr Fiala získat mohl, ale významný vliv se čekat nedá,“ dodal Mlejnek.
Čtvrteční debatu Petra Fialy a Andreje Babiše sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak o zhruba devět tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se ale vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.
