Vítězem letošních sněmovních voleb je hnutí ANO. To získalo průběžně 34,51 procenta hlasů (80 mandátů). Na druhém místě je zatím koalice Spolu s 23,36 procenta (ODS – 27 poslanců, KDU-ČSL – 16, TOP 09 – devět poslanců) a třetí hnutí STAN s 11,23 procenta (22 křesel v PS). Místa ve Sněmovně mají jisté ještě Piráti s 8,97 procenta (18 mandátů), SPD s 7,78 procenta (15) a Motoristé se 6,77 procenta hlasů (13). Naopak hnutí Stačilo! v čele s komunisty je pod pětiprocentní hranicí (4,30 procenta) potřebné pro vstup do Sněmovny a znamená to, že se do ní nedostanou. Volební účast se vyšplhala na 68,95 procenta, což je třetí nejvyšší účast od vzniku samostatné ČR.
Vítězné hnutí ANO vyhrálo volby v celkem 13 ze 14 krajů. Druhá koalice Spolu si připsala vítězství v Praze. Pokud bude chtít být Andrej Babiš premiérem, bude potřebovat podporu Motoristů a SPD. Naopak končící premiér Petr Fiala se stane se svými koaličními partnery opozičním poslancem.
ANO, které bude usilovat o svou jednobarevnou většinovou vládu, by reálně mohlo vytvořit většinové spojenectví jen s SPD i s Motoristy, s nimiž bude mít dohromady 108 křesel, tedy tolik jako současní vládní koalice v původním pětičlenném složení. Pouze s SPD bude mít 95 mandátů, pouze s Motoristy jen 93 mandátů. Dvoučlennou většinovou koalici by mohlo vytvořit ANO jen s ODS nebo se Starosty, tyto varianty jsou s ohledem na proklamace o vyloučení spolupráce jen teoretické. Nyní probíhá vyjednávání mezi jednotlivými stranami a hnutí.
Končící vládní strany, tedy ODS, KDU-ČSL, TOP 09 z koalice Spolu a Starostové, budou mít ve Sněmovně místo dosavadních 104 křesel o tři desítky méně, tedy 74. S Piráty, kteří byli vládní stranou do loňského října budou mít 92 mandátů, tedy tolik, jako měla současná opozice.
Zajímavosti:
V Průhonicích u Prahy, ve kterých žije předseda hnutí ANO Andrej Babiš, zvítězila ve sněmovních volbách koalice Spolu. Získala 35,97 procenta hlasů. Druhé je ANO s 21,87 procenta a třetí skončili Starostové, které volilo 14,82 procenta lidí. K volbám přišlo 78,41 procenta lidí. Vyplývá to z volebního serveru www.volby.cz.
V Kolíně, kde se narodil a byl starostou předseda hnutí STAN Vít Rakušan, vyhrálo hnutí ANO. Získalo 33,92 procenta hlasů. Druzí v letošních sněmovních volbách skončili Starostové s 20,71 procenta a třetí je koalice Spolu, kterou volilo 16,21 procenta lidí. K volbám přišlo 67,39 procenta.
Hnutí ANO výrazně zvítězilo ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. Svůj volební výsledek tam oproti roku 2021 vylepšilo zhruba o deset procentních bodů a jeho zisky v těchto krajích překročily 40 procent.
Nejvíc preferenčních hlasů v letošních sněmovních volbách dostal předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš, lídr kandidátky v Moravskoslezském kraji. Jeho jméno na kandidátce zakroužkovalo po sečtení údajů z 99,9 procenta okrsků přes 72 tisíc voličů. Druhý nejvyšší počet přednostních hlasů získal v Praze kandidující ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (nestr., kandidoval za Spolu). Preferenční hlas mu dalo přes 62,6 tisíce lidí, což ho v konečném výsledku posunulo ze třetího místa na kandidátce na první pozici.
Třetí největší volební účast
Letošní sněmovní volby přilákaly k urnám víc voličů než ty minulé. Platný hlas letos odevzdalo téměř 5,59 milionu voličů, což byl nárůst asi o 216 tisíc hlasů. Volební účast 68,9 procenta byla třetí nejvyšší od roku 1996. Vyplývá to z předběžných údajů Českého statistického úřadu po sečtení víc než 99,7 procenta volebních okrsků. A to i přesto, že řadě voličům hlasování zkomplikovaly problémy s aplikací eDoklady, neboli elektronickým občanským průkazem v telefonu. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů. K posledním volbám, jednalo se o krajské volby 2024, přišlo 32,9 procenta voličů.
Volby do Sněmovny v Praze vyhrála koalice Spolu, získala 33,97 procenta a devět poslanců. Na druhém místě je hnutí ANO, má 19,83 procenta a pět poslanců. Třetí Piráti dostali 16,89 procenta hlasů, což znamená čtyři poslance. Vyplývá to z výsledků sněmovních voleb zveřejněných Českým statistickým úřadem. Čtvrté hnutí STAN má 13,4 procenta hlasů a tři poslance. Na pátém místě je hnutí SPD, má 5,23 procenta hlasů a jedno křeslo. Šestí jsou Motoristé, dostali 5,15 procenta hlasů a jeden mandát. Sedmé skončilo hnutí Stačilo!, má 2,74 procenta hlasů. Voleb se v hlavním městě zúčastnilo 71,44 procenta voličů. Volební účast byla v roce 2021 v metropoli 70,2 procenta.
Ve Středočeském kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 31,12 procenta a devět poslanců. Na druhém místě je koalice Spolu, má 24,32 procenta a sedm poslanců. Třetí hnutí STAN dostalo 13,72 procenta hlasů, což znamená čtyři poslance. Vyplývá to z výsledků sněmovních voleb zveřejněných Českým statistickým úřadem. Voleb se v kraji zúčastnilo 71,28 procenta voličů. V roce 2021 to bylo 67,95 procenta.
|
Volby 2025: Největší rivalové Fiala a Babiš poslali poslední vzkaz občanům
V Jihočeském kraji vyhrálo ANO, získalo 34,87 procenta. Na druhém místě je Spolu, má 23,61 procenta. Třetí STAN dostal 10,76 procenta hlasů. Voleb se v kraji zúčastnilo 69,49 procenta voličů, což je o více než tři procenta vyšší než před čtyřmi roky. Na některých místech kraje byl v první den voleb, kdy se účast blížila k 50 procentům, zájem tak velký, že se tvořily fronty. „Šla jsem volit po 16. hodině a u volební místnosti jsem si chvilku musela postát ve frontě,“ uvedla pro web Metro.cz čtenářka Jana, která volila na Českobudějovicku.
Ve většině krajů účast přes 70 procent
V Jihomoravském kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 32,29 procenta a devět poslanců. Na druhém místě je koalice Spolu, má 27,24 procenta a sedm poslanců. Třetí STAN dostal 9,63 procenta hlasů, což znamená tři poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 70,07 procenta voličů. Volební účast v roce 2021 byla 66,39 procenta.
Volby do Sněmovny v Pardubickém kraji vyhrálo ANO, získalo 34,61 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě je koalice Spolu, má 23,62 procenta a tři poslance. Třetí STAN dostal 11,05 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 71,41 procenta voličů. To je více než v případě posledních voleb do dolní komory parlamentu. V roce 2021 volební účast dosáhla 67,89 procenta.
|
Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou
Volby do Sněmovny v Královéhradeckém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 33,63 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě je koalice Spolu, má 23,6 procenta a tři poslance. Třetí STAN dostal 12,21 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance. Vyplývá to z výsledků sněmovních voleb zveřejněných Českým statistickým úřadem. V kraji se zúčastnilo 70,56 procenta voličů. To je více než před čtyřmi lety, protože v roce 2021 činila 67,86 procenta.
V pár krajích pod 70procentní účastí
Volby do Sněmovny v Moravskoslezském kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 43,42 procenta a 11 poslanců. Proti minulým sněmovním volbám to znamená nárůst o 10,27 procentního bodu. Na druhém místě je Spolu, které získalo 17,98 procenta a čtyři poslance. Třetí STAN dostal 8,37 procenta hlasů, což znamená dva poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 66,31 procenta voličů. V roce 2021 se v kraji zúčastnilo 60,56 procenta voličů.
V Plzeňském kraji se volební účast podle Jana Nového z krajského úřadu pohybuje kolem 65 procent, místy i více. Rekordmanem je opět nejmenší vesnička kraje Čilá na Rokycansku, kde mají stoprocentní volební účast. Více než devadesátiprocentní účast mají také například Kaničky na Domažlicku nebo Horská Kvilda na Šumavě, kde hlasovalo 44 z 52 místních voličů a 35 lidí s voličskými průkazy. V Plzni se pohybovala volební účast místy kolem 65 až 70 procent, uvedli oslovení členové okrskových komisí.
|
VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě
V Libereckém kraji vyhrálo ANO, získalo 34,4 procenta a tři poslance. Na druhém místě je koalice Spolu, má 18,06 procenta a jednoho poslance. Třetí STAN dostal 16,34 procenta hlasů, což znamená dva poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 68,05 procenta voličů. V roce 2021 to bylo méně – 64,60 procenta voličů.
Volby do Sněmovny v Kraji Vysočina vyhrálo ANO, získalo 36,11 procenta a čtyři poslance. Na druhém místě je Spolu, má 23,28 procenta a tři poslance. Třetí STAN dostal 11,8 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 72,53 procenta voličů. V roce 2021 to bylo 68,93 procenta.
Vyšší volební účast než před čtyřmi roky
V Olomouckém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 38,72 procenta a šest poslanců. Na druhém místě je koalice Spolu, má 20,14 procenta a tři poslance. Třetí SPD dostala 9,43 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance. Vyplývá to z výsledků sněmovních voleb zveřejněných Českým statistickým úřadem. Voleb se v kraji zúčastnilo 68,61 procenta voličů. V roce 2021 se sněmovních voleb zúčastnilo 64,69 procenta voličů.
Volby do Sněmovny v Ústeckém kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 44,85 procenta a sedm poslanců. Na druhém místě je koalice Spolu, má 15,4 procenta a dva poslance. Třetí STAN dostal 9,61 procenta hlasů, což znamená jednoho poslance. Voleb se v kraji zúčastnilo 61,96 procenta voličů. V roce 2021 to bylo 57,65 procenta, druhá nejnižší po Karlovarském kraji.
|
Volby 2025: Pět nejčastějších chyb, kvůli kterým vám může propadnout hlas
Ve Zlínském kraji vyhrálo hnutí ANO, které získalo 34,87 procenta odevzdaných hlasů. Na druhém místě je koalice Spolu, která má 24,24 procenta. Třetí hnutí STAN dostalo 10,2 procenta hlasů. Voleb se v kraji zúčastnilo 69,76 procenta voličů. V roce 2021 se voleb do PS v regionu zúčastnilo 67,43 procenta.
Hnutí ANO zvítězilo ve sněmovních volbách v Karlovarském kraji, nejnižší účast, s 60,7 procenta. S velkým odstupem a výsledek z minulých sněmovních voleb navýšilo skoro o deset procentních bodů. V kraji získalo 42,49 procenta hlasů a tři mandáty. S velkým odstupem následuje koalice Spolu, která získala v kraji 15,4 procenta hlasů a jednoho poslance. Účast se oproti minulým volbám mírně zvýšila, dosáhla 60,74 procenta voličů. Před čtyřmi lety to bylo 57,10 procenta, i tehdy nejméně ze všech krajů.
Velký zájem byl i v zahraničí
K volbám dorazilo i velké množství Čechů žijících v zahraničí – například ve Spojených státech. „O korespondenční hlasování byl ze strany voličů zájem. V celých Spojených státech se z celkového počtu 2604 zapsaných voličů registrovalo pro korespondenční hlasování 1127 občanů,“ uvedlo velvyslanectví. Největší počet voličů se podle něj zaregistroval právě v konzulárním obvodě zastupitelského úřadu ve Washingtonu, a to 741. Velvyslanectví v této souvislosti doplnilo, že korespondenční volba umožní volit voličům z celého konzulárního obvodu washingtonského úřadu, který je geograficky velmi rozsáhlý – od Texasu po Floridu a Ohio.
Obrovský zájem je také na českém velvyslanectví na Slovensku. V pátek, v první den hlasování, volilo na ambasádě v Bratislavě 577 Čechů. Už tato účast byla vyšší než za oba dva dny hlasování na Slovensku před čtyřmi lety, protože tehdy bylo odevzdáno 408 platných hlasů.
Na českém velvyslanectví ve Varšavě odevzdalo svůj hlas ve volbách do české Poslanecké sněmovny 319 voličů. Z toho 54 využilo možnosti korespondenční volby. ČTK to sdělil zástupce českého velvyslanectví, podle kterého byla letošní účast skoro o polovinu vyšší než v parlamentních volbách v roce 2021.
Na zastupitelském úřadu v Belgii v českých parlamentních volbách v pátek a dnes hlasovalo 1423 voličů, sdělil ČTK konzul Pavel Štícha. Celkem 175 z nich odevzdalo svůj hlas korespondenčně. Jde o vyšší účast než při parlamentních volbách před čtyřmi lety, kdy volilo 1057 osob. Zájem voličů byl letos podobný jako při prezidentských volbách v roce 2023.
V pátek svůj hlas odevzdalo na velvyslanectví v Londýně 960 lidí. „V zásadě to vychází na 100 voličů za hodinu,“ poznamenal český velvyslanec Václav Bartuška. Velká část lidí volila za použití voličského průkazu, který si obvykle vyřizují občané před krátkodobým pobytem v zahraničí. I zde lze čekat vyšší účast, protože v roce 2021 odevzdalo na velvyslanectví v Londýně svůj hlas 1163 lidí.
Ve velkém se také volí v Berlíně. Do 20. hodiny odevzdalo svůj hlas zhruba 300 voličů. ČTK to v pátek řekla vedoucí konzulárního úseku a předsedkyně volební komise Magdaléna Dvořáková. Před budovou, v níž velvyslanectví v současnosti sídlí, se od otevření volební místnosti tvoří fronta, která neopadá. Hlasování se jinak zatím obešlo bez komplikací.
Na české velvyslanectví ve Vídni přišlo v pátek a dnes odevzdat svůj hlas ve volbách do české Poslanecké sněmovny 845 voličů. Dalších zhruba 400 voličů využilo možnosti korespondenční volby. To sdělila zástupkyně českého velvyslanectví, podle které se jedná o větší voličskou účast než v parlamentních volbách v roce 2021.
Tyto sněmovní volby byly deváté v historii samostatné České republiky. O 200 poslaneckých křesel letos usiluje v Česku 4 462 kandidátů, zhruba o 800 méně než při minulých sněmovních volbách v roce 2021. Počet volebních uskupení se letos zvýšil o čtyři na 26. Před čtyřmi roky se do Sněmovny dostalo 150 poslanců a 50 poslankyň. Volební účast byla před čtyřmi lety 65,43 procenta.