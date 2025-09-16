Hymny politických stran obvykle mají být vážné, slavnostní a motivující, ale občas z toho vzniknou docela bizarní písničky. Buď kvůli přeplácaným textům, zvláštním melodiím, nebo prostě proto, že zní úplně nechtěně komicky. Obecně se má za to, že tradici „mobilizačních songů“ započala ODS, a to v roce 1998. V rámci kampaně tehdy na Staroměstském náměstí v Praze zpívaly dvě ikony tuzemské popové scény – Lucie Bílá a Karel Gott. Kromě jiných jim k tomu přizvukoval tehdejší předseda strany s modrým ptákem ve znaku Václav Klaus. Obdobu této písně představila konkurenční ČSSD o dva roky později. Tehdejší předseda Jiří Paroubek si tehdy notoval s jinou českou pěveckou hvězdou – normalizačním zpěvákem Michalem Davidem.
Volby nejsou sexy
Ačkoliv ten největší boom předvolebních songů nastal patrně během kampaní v roce 2013, kdy zaznívaly z reproduktorů televizí a počítačů snad desítky agitovacích písní, renesanci tohoto žánru si před pár týdny začali připisovat na vrub Piráti. Ačkoliv jejich slova působí podle mnohých nyní poněkud arogantně, faktem zústává, že v roce 2017 představená a především chytlavá píseň Pusťte nás na ně, doprovázená harmonikou tehdejšího předsedy Ivana Bartoše, v dalších letech nafasovala hned několik podobně „cool“ následovníků.
Z nich naopak nejhůře stárne píseň a klip bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho také z roku 2017, který zpíval, že „volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci“. Nyní si bývalý poslanec ve vězení odpykává tříletý trest. V loňském roce ho tam soud poslal za znásilnění a jeden pokus o něj.
Nenáviděný Kolář
Samostatnou kapitolou je v rámci tématu předvolebních songů SPD. Příběh rockera Petra Koláře, který v roce 2021 nazpíval hymnu pro Okamurovu SPD a za text „chránit svůj národ, svůj stát, za lidi férově hrát“ dodnes schytává kritiku nejen od od svých odpůrců, ale i příznivců, je jen jedním z mnoha.
Opravdoví fajnšmekři si pak mohou vyhledat a pustit píseň Olivie Žižkové Já volím SPD z roku 2023, případně Evropo, dýchej z roku 2016. Druhou zmiňovanou píseň pomyslně svázala se zmiňovanou stranou až o několik let později. Před měsícem pak navázalo hnutí SPD na svou sérii volebních melodií s letní skladbou nazvanou Naplno, stvořenou umělou inteligencí v rytmu reggae. Ta měla podle šéfa hnutí Tomia Okamury navodit „prázdninový vibe“. „Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ napsal Okamura, který ve videu vystupuje v havajské košili.
V souvislosti s Okamurou je potřeba zmínit ještě jedenáctivteřinovou znělku z roku 2013, kterou pro něj, respektive pro jeho tehdejší hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, nahrálo pěvecké duo Eva a Vašek. Melodický motiv znělky byl citací skladby Japanese Boy, se kterou bodovala ve světových hitparádách skotská zpěvačka Aneke v roce 1981. O rok později se písnička stala trhákem také v československých žebříčcích v podání Hany Zagorové pod názvem Mimořádná linka Praha–Tokio.
Jaromír, Dušomír
Jak uvedl ve svém nedávném videu i známý český youtuber Kovy, pokud se politici rozhodnou jít s kůží na trh sami, a tedy se rozhodli sami zpívat, nejčastěji volí jako žánr rap. Kandidát Zemanovců a bývalý železniční odborář Jaromír Dušek tak ve své písni z roku 2013 rýmuje slova „Jaromír, Dušomír, dáme mu mandát, pošleme ho do Sněmovny, ať jim to tam nandá“. V rapera a také tanečníka se před volbami, tehdy komunálními, v roce 2018 proměnil bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO). „Čtyři roky práce a pořád se chci rvát, tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát,“ rapuje v hudebním klipu hudebník poté, co před několika okamžiky s pomocí dabléra domněle udělal salto. Jaká je vaše oblíbená předvolební písnička? Napište nám na e-mail filip.jarosevsky@metro.cz.