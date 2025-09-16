Volby 2025: Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  9:36aktualizováno  17. září 15:42
Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v tuzemsku urodily.
Ivan Bartoš na zahájení kampaně v Konětopech v červenci letošního roku.

foto: MAFRA

Eva a Vašek vyhlíželi svého času úsvit přímé demokracie.
Eva a Vašek vyhlíželi svého času úsvit přímé demokracie.
Olivie Žižková s hercem Jiřím Krytinářem
Příběh zpěváka Petra Koláře, který v roce 2021 nazpíval hymnu pro Okamurovu SPD
6 fotografií

Hymny politických stran obvykle mají být vážné, slavnostní a motivující, ale občas z toho vzniknou docela bizarní písničky. Buď kvůli přeplácaným textům, zvláštním melodiím, nebo prostě proto, že zní úplně nechtěně komicky. Obecně se má za to, že tradici „mobilizačních songů“ započala ODS, a to v roce 1998. V rámci kampaně tehdy na Staroměstském náměstí v Praze zpívaly dvě ikony tuzemské popové scény – Lucie Bílá a Karel Gott. Kromě jiných jim k tomu přizvukoval tehdejší předseda strany s modrým ptákem ve znaku Václav Klaus. Obdobu této písně představila konkurenční ČSSD o dva roky později. Tehdejší předseda Jiří Paroubek si tehdy notoval s jinou českou pěveckou hvězdou – normalizačním zpěvákem Michalem Davidem.

Volby nejsou sexy

Ačkoliv ten největší boom předvolebních songů nastal patrně během kampaní v roce 2013, kdy zaznívaly z reproduktorů televizí a počítačů snad desítky agitovacích písní, renesanci tohoto žánru si před pár týdny začali připisovat na vrub Piráti. Ačkoliv jejich slova působí podle mnohých nyní poněkud arogantně, faktem zústává, že v roce 2017 představená a především chytlavá píseň Pusťte nás na ně, doprovázená harmonikou tehdejšího předsedy Ivana Bartoše, v dalších letech nafasovala hned několik podobně „cool“ následovníků.

Ivan Bartoš na zahájení kampaně v Konětopech v červenci letošního roku. Piráti před časem stvořili i parodickou volební píseň.

Z nich naopak nejhůře stárne píseň a klip bývalého politika TOP 09 Dominika Feriho také z roku 2017, který zpíval, že „volby nejsou sexy, z nich nemáš erekci“. Nyní si bývalý poslanec ve vězení odpykává tříletý trest. V loňském roce ho tam soud poslal za znásilnění a jeden pokus o něj.

Eva a Vašek vyhlíželi svého času úsvit přímé demokracie.

Nenáviděný Kolář

Samostatnou kapitolou je v rámci tématu předvolebních songů SPD. Příběh rockera Petra Koláře, který v roce 2021 nazpíval hymnu pro Okamurovu SPD a za text „chránit svůj národ, svůj stát, za lidi férově hrát“ dodnes schytává kritiku nejen od od svých odpůrců, ale i příznivců, je jen jedním z mnoha.

Příběh zpěváka Petra Koláře, který v roce 2021 nazpíval hymnu pro Okamurovu SPD, je odstrašující pro ostatní umělce.

Opravdoví fajnšmekři si pak mohou vyhledat a pustit píseň Olivie Žižkové Já volím SPD z roku 2023, případně Evropo, dýchej z roku 2016. Druhou zmiňovanou píseň pomyslně svázala se zmiňovanou stranou až o několik let později. Před měsícem pak navázalo hnutí SPD na svou sérii volebních melodií s letní skladbou nazvanou Naplno, stvořenou umělou inteligencí v rytmu reggae. Ta měla podle šéfa hnutí Tomia Okamury navodit „prázdninový vibe“. „Možná nečekané, ale léto snese všechno – i tanečky pod palmou na českém dvorku,“ napsal Okamura, který ve videu vystupuje v havajské košili.

Olivie Žižková s hercem Jiřím Krytinářem

V souvislosti s Okamurou je potřeba zmínit ještě jedenáctivteřinovou znělku z roku 2013, kterou pro něj, respektive pro jeho tehdejší hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury, nahrálo pěvecké duo Eva a Vašek. Melodický motiv znělky byl citací skladby Japanese Boy, se kterou bodovala ve světových hitparádách skotská zpěvačka Aneke v roce 1981. O rok později se písnička stala trhákem také v československých žebříčcích v podání Hany Zagorové pod názvem Mimořádná linka Praha–Tokio.

Eva a Vašek vyhlíželi svého času úsvit přímé demokracie.

Jaromír, Dušomír

Jak uvedl ve svém nedávném videu i známý český youtuber Kovy, pokud se politici rozhodnou jít s kůží na trh sami, a tedy se rozhodli sami zpívat, nejčastěji volí jako žánr rap. Kandidát Zemanovců a bývalý železniční odborář Jaromír Dušek tak ve své písni z roku 2013 rýmuje slova „Jaromír, Dušomír, dáme mu mandát, pošleme ho do Sněmovny, ať jim to tam nandá“. V rapera a také tanečníka se před volbami, tehdy komunálními, v roce 2018 proměnil bývalý primátor Brna Petr Vokřál (ANO). „Čtyři roky práce a pořád se chci rvát, tak nechte mě to dokončit a Brno povokřát,“ rapuje v hudebním klipu hudebník poté, co před několika okamžiky s pomocí dabléra domněle udělal salto. Jaká je vaše oblíbená předvolební písnička? Napište nám na e-mail filip.jarosevsky@metro.cz.

Na rapera a tanečníka si před komunálními volbami v roce 2018 zahrál bývalý primátor Brna Petr Vokřál. Tehdy byl v hnutí ANO.

Volby 2025: Hymny českých politických stran by se daly považovat za subžánr

Máte odolné ušní bubínky, krátkou paměť, případně vás chytlavé odrhovačky odjakživa míjejí velkým obloukem? Pak vás nejspíš překvapí výčet českých politických songů, které se v posledních letech v...

16. září 2025  9:36,  aktualizováno  17.9 15:42

Potřebuje lásku, psala soudu matka mladé ženy obžalované z distribuce drog

Nerozuměla si s otcem, v patnácti utekla k drogovému dealerovi, který ji trýznil a vydíral. Potřebuje lásku, potřebuje pomoc. Tak líčila v dopise zaslaném soudu těžký život dcery její matka. Dnes...

17. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.