Sledovat průběžné výsledky sčítání hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 můžete online na zpravodajském webu iDNES.cz, ale také v televizi. Kdy a kam přepnout, abyste byli v obraze?
Volby 2025 v České televizi
Veřejnoprávní Česká televize začala už v sobotu v devět ráno Volebním studiem na ČT24. Moderují ho Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach. Část programu se odehraje v kulisách pražského planetária.
Česká televize má své reportéry a moderátory v osmi volebních štábech těch uskupení, kterým průzkumy dávaly největší šanci na vstup do Sněmovny. Samotné výsledky tak doplní nejen komentáře expertů, ale i živé vstupy ze štábů a reakce politiků.
V povolebním duchu budou také Události, komentáře od 10 hodin večer, které se budou věnovat hlavně možným koalicím a případně i dosavadním výsledkům povolebního vyjednávání nejsilnějších stran. Vysílání bude pokračovat i v noci a v neděli se bude soustředit na to, zda se již rodí nová vládní koalice.
Volební víkend na Nově
Diváci Novy si mohou už ve 13 hodin v sobotu pustit studio Volby 2025: Rozhodnutí. Vysílání budou moderovat Bára Divišová a Rey Koranteng. Také Televizní noviny se tentokrát budou věnovat volbám. Nova svůj víkendový program spjatý s volbami pojala i jako exkurz do historie, ve kterém divákům připomene bývalé československé politiky.
V neděli 5. října 2025 se pak diváci mohou těšit na diskuzní pořad Za pět minut dvanáct v obvyklém vysílacím čase. V prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl zástupců stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.
Volby 2025 na Primě
Televize CNN Prima NEWS si na sobotu připravila celodenní volební speciál Česko volí, kde ukáže predikce výsledků od STEM. Také na Primě uvidíte živé vstupy z volebních štábů a reakce politiků na sčítání volebních hlasů.
Speciál bude pokračovat po Hlavních zprávách a živé zpravodajství je naplánované i na celou noc na neděli. Moderují ho Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.
V neděli se o výsledcích voleb bude diskutovat ve speciální Partii Terezie Tománkové, kam mají přijít vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další volební speciál 360° a na Primě i CNN Prima speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.
|CNN Prima NEWS
|3. října 6:00
|Nový den
|CNN Prima NEWS
|4. října 8:00
|Speciál: Česko volí
|ČT24
|4. října 9:00
|Volební studio
|Nova
|4. října 13:00
|Volby 2025: Rozhodnutí
|ČT24
|4. října 22:00
|Události, komentáře - Volební speciál
|Nova
|5. října 11:55
|Za pět minut dvanáct
|CNN Prima NEWS
|5. října 11:00
|PARTIE Terezie Tománkové
|CNN Prima NEWS
|5. října 20:15
|Speciál: Povolební vyjednávání
|CNN Prima NEWS
|5. října 21:00
|Volební speciál 360°
|CNN Prima NEWS
|5. října
|Souvislosti Markéty Fialové
Volební studio iDNES.cz a MF DNES
Volební výsledky můžete sledovat online na iDNES.cz. V sekci Volby najdete nejnovější články, rozhovory a komentáře k tématu.
Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.