Volební místnosti se uzavřou dnes úderem 14. hodiny. Začne sčítání odevzdaných hlasů. Již v následujících minutách se budou objevovat náznaky toho, kam bude naše země směřovat v dalších letech. Kde sledovat postupně se rodící výsledky online a co si pro diváky připravila Česká televize i její konkurenti?
Marcela Augustová pravidelně moderuje povolební vysílání České televize. | foto: Česká televize

Sledovat průběžné výsledky sčítání hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 můžete online na zpravodajském webu iDNES.cz, ale také v televizi. Kdy a kam přepnout, abyste byli v obraze?

Volby 2025 v České televizi

Veřejnoprávní Česká televize začala už v sobotu v devět ráno Volebním studiem na ČT24. Moderují ho Michal Kubal, Marcela Augustová a Daniel Stach. Část programu se odehraje v kulisách pražského planetária.

Volby 2025: Expremiéři i špičkoví komentátoři se sejdou ve volebním studiu iDNES.cz

Ilustrační snímek

Česká televize má své reportéry a moderátory v osmi volebních štábech těch uskupení, kterým průzkumy dávaly největší šanci na vstup do Sněmovny. Samotné výsledky tak doplní nejen komentáře expertů, ale i živé vstupy ze štábů a reakce politiků.

V povolebním duchu budou také Události, komentáře od 10 hodin večer, které se budou věnovat hlavně možným koalicím a případně i dosavadním výsledkům povolebního vyjednávání nejsilnějších stran. Vysílání bude pokračovat i v noci a v neděli se bude soustředit na to, zda se již rodí nová vládní koalice.

Předvolební debatu lídrů politických strana a hnutí v České televizi. (28. září 2025)

Volební víkend na Nově

Diváci Novy si mohou už ve 13 hodin v sobotu pustit studio Volby 2025: Rozhodnutí. Vysílání budou moderovat Bára Divišová a Rey Koranteng. Také Televizní noviny se tentokrát budou věnovat volbám. Nova svůj víkendový program spjatý s volbami pojala i jako exkurz do historie, ve kterém divákům připomene bývalé československé politiky.

V neděli 5. října 2025 se pak diváci mohou těšit na diskuzní pořad Za pět minut dvanáct v obvyklém vysílacím čase. V prvním povolebním vysílání bude kulatý stůl zástupců stran, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.

Volby 2025 na Primě

Televize CNN Prima NEWS si na sobotu připravila celodenní volební speciál Česko volí, kde ukáže predikce výsledků od STEM. Také na Primě uvidíte živé vstupy z volebních štábů a reakce politiků na sčítání volebních hlasů.

Speciál bude pokračovat po Hlavních zprávách a živé zpravodajství je naplánované i na celou noc na neděli. Moderují ho Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Kristýna Malá.

V neděli se o výsledcích voleb bude diskutovat ve speciální Partii Terezie Tománkové, kam mají přijít vítězové i poražení. Večer pak CNN Prima NEWS nabídne další volební speciál 360° a na Primě i CNN Prima speciál pořadu Souvislosti Markéty Fialové.

Volební vysílání
CNN Prima NEWS3. října 6:00Nový den
CNN Prima NEWS4. října 8:00Speciál: Česko volí
ČT244. října 9:00Volební studio
Nova4. října 13:00Volby 2025: Rozhodnutí
ČT244. října 22:00Události, komentáře - Volební speciál
Nova5. října 11:55Za pět minut dvanáct
CNN Prima NEWS5. října 11:00PARTIE Terezie Tománkové
CNN Prima NEWS5. října 20:15Speciál: Povolební vyjednávání
CNN Prima NEWS5. října 21:00Volební speciál 360°
CNN Prima NEWS5. říjnaSouvislosti Markéty Fialové

Volební studio iDNES.cz a MF DNES

Volební výsledky můžete sledovat online na iDNES.cz. V sekci Volby najdete nejnovější články, rozhovory a komentáře k tématu.

Výsledky voleb a povolební situaci můžete sledovat ve volebním studiu iDNES.cz a MF DNES. To v sobotu od 14:00 nabídne živé vysílání plné analýz, komentářů a exkluzivních hostů. Reportéři iDNES.cz a MF DNES budou celé odpoledne referovat z volebních štábů stran a hnutí. Volební výsledky můžete na serveru iDNES.cz sledovat i podle jednotlivých obcí.

