Volby 2025: Největší rivalové Fiala a Babiš poslali poslední vzkaz občanům

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  16:53
Volby do Poslanecké sněmovny jsou tady a potrvají až do zítřejší 14. hodiny. Lídři nejsilnějších politických stran po svém ještě naposledy vyzvali lidi, aby přišli k volbám. V TV debatách pak na to podle politologů nejvíce cílil nynější premiér.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér, předseda ODS a lídr koalice SPOLU Petr Fiala v předvolební debatě CNN Prima News. (1. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Odstartovaly volby a lídři nejsilnějších politických uskupení lákají na poslední chvíli ještě ty, kteří se nechystají volit. Podle posledního předvolebního průzkumu by se totiž k urnám nedostavilo přes 30 procent voličů.

Redakci deníku Metro se s oběma lídry na post premiéra, tedy s Petrem Fialou (Spolu) a jeho rivalem Andrejem Babišem (ANO), podařilo po poslední televizní debatě na TV Nova prohodit pár slov právě na téma více než třicetiprocentní voličskou absenci. Co říkají?

Petr Fiala:

Volební právo je velká věc. Každému doporučuju, ať za sebe nenechá rozhodovat jiné, jde k volbám a ovlivní to, kam bude směřovat Česká republika.

Andrej Babiš:

Ať volí nás a díky tomu budeme mít tu nejlepší vládu. To říkám všem již dlouhodobě.

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Do kdy jsou otevřené volební místnosti

Ohlédnutí se za středeční a čtvrteční debatou Fialy s Babišem:

Podle politologů premiér a lídr koalice Spolu Petr Fiala i předseda hnutí ANO Andrej Babiš zvolili pro čtvrteční duel na televizi Nova stejnou taktiku jako ve středu na CNN Prima News. Podle nich byl Fiala znovu útočnější, Babiš byl opět v defenzivě, i když méně než ve středu. Upozornili na to, že Babiš důrazně odmítl zatažení Česka na Východ.

„Babiš byl krotký, málo energický. U kandidáta, který se uchází o post premiéra, to nepůsobilo dobře,“ podotkl Josef Mlejnek z Univerzity Karlovy. Podle Ladislava Mrklase z Vysoké školy CEVRO je to už poněkolikáté, kdy mělo hnutí ANO dobře rozjetou kampaň, ale závěr je rozpačitý.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Fiala byl podle politologů opět dynamičtější, více útočil, ale zároveň mluvil především ke svým voličům. Výrazné posuny v preferencích proto tyto debaty zřejmě nezpůsobí. „Hraje se maximálně o posuny uvnitř bloků, tedy mezi stranami vládní koalice a mezi stranami opozičními,“ podotkl Mrklas. „Nějaká procenta od jiných stran z vládního tábora Petr Fiala získat mohl, ale významný vliv se čekat nedá,“ dodal Mlejnek.

Čtvrteční debatu Petra Fialy a Andreje Babiše sledovalo na TV Nova 867 tisíc diváků starších 15 let, tedy zhruba čtvrtina všech lidí u televize. Duel tak o zhruba devět tisíc diváků zaostal za podobnou debatou ve středu na Primě, která se ale vysílala současně na dvou kanálech. Vyplývá to z informací televizí.

Volby 2025 a kampaně očima politologa Lukáše Jelínka: ANO si jede svou, Piráti hodně překvapili

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony

Policie v pátek večer na sociální síti X informovala o anonymní a neověřené výhrůžce o blížících se dronech na pražské letiště. „Máme rozsáhlé bezpečnostní opatření, do kterého jsou nasazeny velké...

3. října 2025  18:52,  aktualizováno  19:07

Volby 2025 aktuálně: První hodiny ukázaly, že k urnám dorazilo nadprůměrně Čechů

První hodiny voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenávají vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Ta se většinou pohybuje nad 20 procenty a na řadě míst se tvoří...

3. října 2025  19:05

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji tradičně provází nízká účast

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny...

3. října 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

2. října 2025  18:18,  aktualizováno  3.10 18:37

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Do kdy jsou otevřené volební místnosti

Dnes začínají dvoudenní sněmovní volby 2025. Dveře více než tisícovky pražských volebních místností se otevřou v pátek odpoledne. Víte, kde je hledat a kdy jít svůj hlas odevzdat?

3. října 2025  5:47,  aktualizováno  18:19

Rakušan odvolil v Kolíně, volby podle něj rozhodnou o směřování země

V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců,...

3. října 2025  16:29,  aktualizováno  17:07

Jak vyzrát na říjnové kapry? Máme zaručené tipy pro úspěšný lov

Začátek října představuje pro kapraře jedno z nejpříjemnějších a zároveň nejplodnějších období v roce. Voda se ochlazuje, což kapry nutí intenzivně se krmit a vytvářet si tukové zásoby na zimu. Tato...

3. října 2025  17:56

Z jednoho vytekla nafta, druhý se převrátil. Objížďku D8 zkomplikovaly kamiony

Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta, a tak musel...

3. října 2025  12:22,  aktualizováno  17:51

Ve zlínské nemocnici projevilo zájem volit 69 lidí, nejstarší voličce je 93 let

V Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně projevilo zájem volit ve sněmovních volbách 69 lidí. Z toho 57 pacientů je na zvláštním seznamu voličů, 12 lidí má...

3. října 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

