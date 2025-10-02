Volby do Poslanecké sněmovny vnímá veřejnost jako ty nejdůležitější a spolu s komunálními volbami patří také mezi ty nejhojněji navštěvované. Díky nim usedne v dolní komoře Parlamentu ČR na čtyři roky 200 volených zástupců.
Volby do Sněmovny
V letošních volbách můžete vybírat z 26 uskupení. Každému z nich náleží jedno vylosované číslo a jeden volební lístek. Hlas můžete dát buď celému uskupení, nebo si z něj vybrat jen ty kandidáty, které chcete upřednostnit.
|
Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?
1 Kolik kandidátů lze zakroužkovat?
Zakroužkovat můžete až 4 kandidáty, a to na jednom hlasovacím lístku, tedy z jednoho uskupení. Ke kroužkování vás nikdo nenutí, odevzdat svůj hlas můžete i bez toho, abyste kohokoli označili.
Pokud ale zakroužkujete více než 4 kandidáty, na vaše preference se nebude brát zřetel. Co to znamená? Hlas zůstane platný a přičte se k dobru tomu uskupení, jehož lístek jste do urny vhodili. Na pořadí kandidátů ale nebudete mít vliv.
2 Kroužkovat, nebo křížkovat?
Tuto otázku si často kladou ti nejvzornější voliči, kteří správně tuší, že v každých volbách je to trochu jinak. U těch do Poslanecké sněmovny platí první možnost: Vybrané kandidáty, resp. jejich pořadová čísla, prostě zakroužkujete.
U komunálních voleb se kandidáti zaškrtávají. Nápovědou je i podoba volebních lístků, ty pro volby do Sněmovny nemají na rozdíl od těch komunálních u jmen „zaškrtávací“ čtverečky.
Otázkou je, zda místo kroužku můžete použít jiné vyznačení, třeba přiřadit svým favoritům smajlíky, srdíčka nebo třeba dopsat milostné vyznání. Tady je rada jednoduchá: pokud chcete, aby vaše preferenční hlasy mohly být vašim oblíbencům započteny, držte se při zemi a vystačte si s prostými kroužky.
|
VOLBY 2025: Hlasovací lístky nepřišly? Jak volit, když na vás zapomněli
3 Lidová tvořivost
Jste kreativní typ, kterého formální a poněkud nudné prostředí volebních místností vyzývá k tvůrčímu rozletu? Počmárané, pomalované či vkusným (i nevkusným) veršem vyzdobené volební lístky na platnosti neztrácí, nedělejte si ale iluze, že volební komisi takové hlasování potěší.
Také pokud by vás napadlo poskládat z lístku své milované strany za plentou origami, bude lístek stále platný, vaše umění ale nebude mít kdo ocenit.
Lístek, byť přeložený, s oslími rohy nebo počmáraný, zůstává platný. Naopak přetržený hlasovací lístek nebude započten.
4 Jejda, špatná obálka
Hlasovací lístek toho uskupení, které chcete volit, musíte nejen správně vybrat, ale také správně dopravit na místo určení. Cílovou destinací je v případě voleb volební urna a dopravním prostředkem úřední obálka. Pokud tento vehikl nahradíte prostředkem tak prostým, jako je modrošedá obálka, ve které vám lístky přišly do schránky, bude váš hlas neplatný. Stejně tak v případě, že byste lístek do urny vhodili „nahý“, jen samotný bez obálky. Zkrátka, nudismus či nevhodný oděv se ve volebních místnostech netrpí ani u hlasovacích lístků, a tak dávejte pozor, v čem lístek do urny házíte. Lístky v jiné než úřední obálce nebudou započteny.
Na rozdíl od výše zmíněných tří hříchů, které se dějí za plentou a komise nemá šanci je vidět, natož ovlivnit, vhození lístku do urny se děje přímo před bedlivými zraky komise, která vás tak na tuto chybu může upozornit. Pokud ovšem nebudete až příliš rychlí a dáte jí šanci zareagovat.
|
VOLBY 2025: Pražští lídři. Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení
5 Dva není víc než jeden
Je vaším hlavním charakterovým rysem nerozhodnost? Kardinální otázku, koho volit, musíte rozseknout nejpozději za plentou ve volební místnosti. Když do obálky vložíte lístky dva (nebo i více), váš hlas propadne.
Možná se nad tímto možným prohřeškem jen pousmějete, opatrnost je ale na místě. Tenké hlasovací lístky k sobě lnou mnohdy silněji než kandidáti jednotlivých uskupení a zpocené ruce nervózního voliče mohou dílo zkázy dokonat. Než vykročíte k urně, přesvědčte se, že v úřední obálce se nachází opravdu jen jeden lístek. U každých sněmovních voleb se stává, že při sčítání je vyřazeno mnoho obálek s více lístky, a jistě za tím stojí kromě nepoučenosti voličů i neopatrnost při manipulaci.
Pokud se těmto pěti nejčastějším chybám dokážete při hlasování vyhnout, máte velkou šanci, že váš hlas ovlivní směřování Česka v následujících letech. Jestli to bude tím směrem, který byste si přáli, vám ale zaručit nedokážeme.
Jak se upravují hlasovací lístky
Zakroužkování preferovaných kandidátů
Vylučování kandidátů (vyškrtnutí)
Kombinování stran (tzv. panašování)