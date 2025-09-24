VOLBY 2025: Pražští lídři. Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

  19:29aktualizováno  2. října 11:42
Už jen za necelé dva týdny začnou sněmovní volby 2025. Podívejte se, kteří kandidáti osmi největších stran chtějí v Praze získat váš hlas. Jakou politickou kariéru mají za sebou a co chtějí ve Sněmovně měnit?
Hlavní město patří mezi největší volební obvody v republice, volby tu tak patří k těm nejzajímavějším. Strany zpravidla na čelná místa pražských kandidátek staví silné osobnosti a známé tváře. Voliči tu také mívají nejvíce na výběr. Letos tu kandidátní listinu podalo hned 25 stran a hnutí.

Přinášíme přehled pražských lídrů kandidátek osmi nejvýznamnějších stran pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025. Seřazeni jsou na základě preferencí v hlavním městě podle analýzy agentury STEM z poloviny září 2025.

Koalice SPOLU – Jana Černochová (ODS)

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) (9. dubna 2025)

Do čela kandidátky se současná ministryně obrany dostala už v březnu. Kandiduje již po páté a ve Sněmovně sedí nepřetržitě od roku 2010. Ministerský post ve vládě Petra Fialy zastává od prosince 2021. Po všech předcházejících volbách byla pouze řadovou poslankyní. V současné funkci se soustředí na modernizaci armády či podporu napadané Ukrajině.

Do ODS vstoupila už v roce 1997 a už o rok později byla za stranu poprvé zvolena do zastupitelstva druhé městské části. Svůj mandát od té doby už šestkrát obhájila a zastává jej dosud.

Po volbách v roce 2006 ji zastupitelé zvolili starostkou Prahy 2. Funkci opět zastávala od března 2012, kdy na postu nahradila stranického kolegu Jiřího Palusku. Mandát obhájila dvakrát a v prosinci 2021 v souvislosti se jmenováním ministryní rezignovala.

Co Jana Černochová slibuje

Do voleb jde zejména s tématy souvisejícími s jejím současným ministerským postem. Zaměřit se chce na modernizaci armády a další posilování obranyschopnosti státu a spolupráci v rámci NATO. Samotná koalice SPOLU chce pokračovat například v digitalizaci. V metropoli pak klade důraz na dostupné bydlení či řešení dopravní situace.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Liberecká kapela NekrmiT vydala první album, texty napsali místní literáti

Blues o tužce, Bloumání v nachu nebo Ultima Thúlé. Kapela NekrmiT, jež šíří svůj hard blues folk nejen po rodném Liberci, představila své první album. „Hladům vlčím“ přináší posluchačům třináct...

2. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici

Ústavní soud (ÚS) se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici. Vyhlásí, jak rozhodl o podnětu Okresního soudu v Děčíně, podle kterého letošní...

2. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

