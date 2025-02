Volby 2025: Sázkové kanceláře jasně favorizují Andreje Babiše

Kurzové sázení se zaměřuje převážně na sportovní události, ovšem vždy v nabídce najdeme i příležitosti z jiných odvětví. Například na vítězství v kulturních anketách, jako je Český lev nebo Oskar, na ceny komodit, ba dokonce i na počasí. Z těchto společenských sázek jsou politické události nejpopulárnější, což potvrzuje i článek na webu Ruik.cz, který uvádí, že nejlepší sázkové kanceláře pravidelně vypisují kurzy na politické události, jako jsou volby prezidenta či parlamentní volby. Tento rostoucí zájem o politické sázky dokládá i fakt, že v minulých parlamentních volbách v roce 2021 Češi prosázeli téměř 200 milionů Kč, a o dva roky později při prezidentských volbách dosáhly sázky výše půl miliardy Kč. Obecně platí, že prezidentské volby jsou pro sázkaře atraktivnější, volby do poslanecké sněmovny jsou ale také velký tahák a může se stát, že se opět budou přepisovat rekordy.

Kdo jsou největší favorité podle bookmakerů

Největším favoritem na vítězství ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025 je jednoznačně hnutí ANO 2011. Sázkové kanceláře jsou si jeho úspěchem natolik jisté, že vypisují extrémně nízké kurzy – například u Tipsportu je aktuálně kurz pouhých 1.01. To znamená, že pro výhru pouhé tisícikoruny by sázkaři museli vsadit 100 000 Kč. Taková hodnota kurzu odpovídá 99% pravděpodobnosti, že ANO skutečně vyhraje.

Na co všechno si během voleb můžete vsadit

Zájem o politické sázky v Česku dlouhodobě roste – v posledních letech Češi na volby prosázeli stovky milionů korun. Ačkoli Tipsport zatím nenabízí kurzy na další politické strany, lze vsadit na alternativní možnost „ANO nevyhraje volby“ s kurzem 11.00. To však není jediná dostupná sázková příležitost.

Sázkové kanceláře umožňují sázet i na konkrétní výsledky hnutí ANO. Pokud věříte, že získá více než 30 % hlasů, můžete využít kurz 1.18. Zajímavou možností je také sázka na volební účast – že počet odevzdaných hlasů přesáhne 65.43 % (což byla účast v roce 2021), odpovídá kurzu 2.20.

Jiné sázkové kanceláře nabízejí kurzy na to, kdo se po volbách stane premiérem. Největším favoritem je předseda hnutí ANO Andrej Babiš s kurzem 1.20, avšak nelze vyloučit ani možnost, že premiérem bude jiný člen strany. Například Karel Havlíček má kurz 6.00, což naznačuje, že jeho šance jsou sice nižší, ale stále reálné. Jaké další sázkové možnosti nabízejí největší sázkové kanceláře? Podívejte se na přehled aktuálních kurzů pro volby 2025.

Volby do poslanecké sněmovny 2021 - vybrané kurzy Událost Kurz Volby vyhraje ANO 2011 (Tipsport) 1.01 Volby nevyhraje ANO 2011 (Tipsport) 11.00 ANO získá více než 30.01 % hlasů (Tipsport) 1.18 ANO získá více než 40.01 % hlasů (Tipsport) 3.80 ANO získá více 100,5 mandátů (Tipsport) 7.50 ANO získá méně 100,5 mandátů (Tipsport) 1.05 Voleb se účastní více než 65.43 % voličů (Tipsport) 2.20 Premiérem se stane Andrej Babiš (Fortuna) 1.20 Premiérem se stane Karel Havlíček (Fortuna) 6.00 Premiérem se stane Petr Fiala (Fortuna) 7.00 Premiérem se stane Vít Rakušan (Fortuna) 10.00

Volby jako příležitost pro sázkové kanceláře

Nejlepší sázkové kanceláře mají při příležitosti velkých voleb jedinečnou šanci oslovit nové klienty. V dobách konání velké sportovní události, jako je MS v hokeji nebo fotbalový šampionát, sázkové kanceláře rozjíždějí kampaně, aby motivovaly potenciální hráče k registraci. To je ale stále obtížnější, protože zájemci o sportovní sázení už v dnešní době u některé sázkové kanceláře konto mají. Tak důležitá a celospolečensky sledovaná událost, jako jsou volby, tedy přináší novou výzvu: zaujmout tu část populace, která by si ráda vsadila, ovšem sport nesleduje.

Není divu, že se sázkové kanceláře snaží být vidět i před volbami. Tipsport rozjel před prezidentskými volbami 2023 kampaň „Známe příští hlavu státu“, která byla vidět v televizi, na internetu i v outdooru. Fortuna tehdy kontrovala svou kampaní „Volte srdcem, sázejte chytře“. I letos se určitě podobných kampaní dočkáme.

Co ovlivňuje změny kurzů na volby?

Je nutné mít na paměti, že kurzy se v průběhu času mění. Pokud se vám aktuální kurzy nelíbí, můžete nějaký čas počkat. Nicméně se může stát, že kurz na vaši vybranou příležitost bude za několik týdnů ještě méně výhodný.

Praxe ukazuje, že nejvíce hodnotami kurzů hýbou:

zahájení kampaní jednotlivých stran

přistoupení nových politiků do stran nebo naopak jejich vystoupení

skandály politiků

výsledky televizních debat

vytvoření nových politických subjektů a koalic

externí faktory (zásadní události v zahraniční politice, války, ekonomické krize a podobně)

Když sázky selžou: Případy, kdy kurzy neodhadly výsledek voleb

Zkušenost dále říká, že kurzy bývají poměrně přesným ukazatelem politických nálad. Kurzy totiž nejsou stanoveny jen na základě expertízy bookmakerů, jejich výši také určuje objem sázek. Pokud tisíce lidí sázejí na stejnou událost, kurz se logicky snižuje.

Lidé, kteří sázejí peníze, jednají racionálněji než respondenti průzkumů. Ti jsou totiž v okamžiku odpovídání často nekoncentrovaní, nejsou plně rozhodnutí, odpovídají na základě aktuální nálady.

Přesto někdy výsledek voleb mnohé sázkaře a bookmakery zaskočí. Před volbami 2021 byl kurz na vítězství ANO 2021 u Tipsportu rovněž velmi nízký - jen 1.38. Kurz na výhru koalice SPOLU v jednu chvíli u Tipsportu byl 8.1, těsně před volbami pak spadl na 3.45.

Nakonec volby vyhrála koalice SPOLU se ziskem 27,79 % a ANO skončilo až druhé se ziskem 27,12 %.