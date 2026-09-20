Dráteník, klaun i hrobník. Kdo všechno v roce 2026 kandiduje v komunálních volbách?

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:13
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Hrobařská profese je jednou z mnoha na seznamu profesí kandidátů do podzimních...

Hrobařská profese je jednou z mnoha na seznamu profesí kandidátů do podzimních komunálních voleb | foto:  Petr Topič, MAFRA

Drátenická profese byla dříve žádaná a rozšířená. Letos jeden dráteník...
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Čáry, máry, fuk a politik je tu! Kandidátky pro komunální volby 2026 přinášejí vedle tradičních povolání i pořádnou dávku rarit. O hlasy voličů se ucházejí dráteníci, hrobníci i kouzelníci. Do politiky míří také známí herci a operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Volby 2026

Řemeslo, které se zrodilo v 16. století na Slovensku v oblasti Žiliny, možná letos zakotví na radnici. Člověk, který umí spojovat dráty bez pájení a svařování a v dávných časech putoval od vsi ke vsi a nabízel opravu prasklých keramických nebo děravých železných hrnců. Ano, je to dráteník. Jeden člověk této profese se letos zapsal na kandidátku pod touto profesí. O hlasy zabojuje v Teplicích nad Metují.

Kandidátní listiny pro komunální volby 2026 jsou plné profesí, nad kterými se, když ne podivíte, tak ale aspoň usmějete.

Kdo víno pije, ten také kandiduje

Z těch příjemných kvalifikací chtějí na radnice nejvíc vinaři. Těch jsme našli téměř 250, a nejsou všichni jenom z jižní Moravy, objevuje se tu i Praha, také v kombinaci vinař/právník. Druhé místo v profesích zaujali lidé, kteří si do kolonky povolání zapsali „dobrovolný hasič“. Vcelku pochopitelné je třetí místo včelařů. Těch by mohlo být na radnicích 126. Přes stovku se vyhoupli ještě cukráři a perníkáři.

Volby 2026: Z Instagramu rovnou na radnici. O hlasy bojují houbař, šalinář i Playmate

Z hradu na radnici

Seznam netradičních povolání z kandidátek pro komunální volby v roce 2026 je poměrně dlouhý. Rozhodovat by chtělo například 31 kastelánů či průvodců hradem. Mělo by se to týkat třeba Jindřichova Hradce, Velhartic, Horšovského Týna nebo Karlových Varů. Posledně jmenovaný ovšem neprovádí středověkou či renesanční nemovitostí, ale seznamuje návštěvníky s temnými dějinami Rudé věže smrti v bývalém uranovém dole, kde pracovali vězni a nuceně nasazení v 50. letech 20. století.

Na kandidátkách jsou i kouzelníci.

Tři kandidáti mají v kolonce povolání uvedeno iluzionista či kouzelník. K mání je i několik zdravotních klaunů a také jedna krajkářka. Neschází ani pět hrobníků.

Různé profese i popularita

  • Na Českolipsku kandiduje do Senátu operní pěvkyně a herečka Dagmar Pecková.
  • Z televizních seriálů se do místní politiky, jejíž mandát trvá čtyři roky, chtějí dostat třeba Michal Novotný, Klára Cibulková, Miroslav Mejzlík nebo Michaela Badinková. V Chomutově to zkouší i herec Zdeněk Godla ze seriálu Most!
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