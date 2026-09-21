Volby jsou svátkem demokracie a příležitostí rozhodnout, kdo bude v následujících letech spravovat obce, města i část zákonodárného sboru. Co nás v roce 2026 čeká? Pojďme si to shrnout.
Obsah
Termín voleb 2026
- volby do zastupitelstev měst a obcí proběhnou v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
- první kolo voleb do Senátu proběhne zároveň s komunálními volbami, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
- druhé kolo voleb do Senátu připadá hned na následující týden, tedy pátek 16. a sobotu 17. října 2026.
Večerní shrnutí nejdůležitějších událostí dne.
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Letos poprvé jsou data voleb známá už od začátku roku díky novele Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026. Novela přináší nový bod článku 17, jež stanovuje konání senátních voleb na první celý říjnový týden. Stejné pravidlo pro komunální volby pak stanoví článek 102 Ústavy.
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Konkrétní dny konání, tedy pátek a sobotu, stanovuje nový zákon 88/2024, o správě voleb, který má účinnost stejně jako novela Ústavy od prvního ledna 2026. Upravuje také úřední hodiny volebních místností: v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.
Prezident Petr Pavel pak termín voleb vyhlásil na konci června, aby mohl oficiálně vyjít ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
Kde se bude volit
Počátkem října rozhodnou voliči o novém složení zastupitelstev v 6 258 obcích a městech v celé zemi. Ve 27 obvodech, tedy ve třetině z celkových 81, určí také nové senátory.
Kdy budou výsledky
Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku. V každém kraji mohou kandidovat jiné strany, hnutí a uskupení. Zatímco pro komunální volby 2022 se zaregistrováno celkem 22 467 kandidátních listin, pro parlamentní 2025 to bylo 287 kandidátních listin. A ještě se může kroužkovat v kandidátkách napříč stranami.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
- Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října
- Do hodiny po uzavření volebních místností ve 14 hodin budou známy první výsledky z nejmenších volebních okrsků
- Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, která postihl technický problém.
- Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Výsledky senátních voleb budou většinou známy až po druhém kole, do kterého postoupí v každém volebním okrsku dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Pokud v nějakém okrsku dostane kandidát do Senátu více než 50 procent hlasů, bude zvolen rovnou.
Korespondenční volba a voličský průkaz
Jak komunální, tak senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště a zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.
Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.
V senátních volbách mohou občané hlasovat v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu. Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.
Voličský průkaz 2026: jak ho získat, kdy a kam podat žádost a kde ho vyzvednout
O voličský průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.
Jak probíhá volba do obecních zastupitelstev
Volební systém patří k těm složitějším a hlavní roli zde hrají křížky, kterými mohou voliči označovat své preference pro jednotlivé strany či přímo konkrétní kandidáty – tolikrát, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Jejich počet se odvíjí od velikosti obce či městské části.
Minulé volby
Komunální volby patří mezi ty populárnější. Koncem září 2022 k urnám přišlo 46,07 procent voličů, o čtyři roky dříve pak 47,34 procenta.
Ve velkých městech jsou kandidátky dvojí a občané volí jak ve svém obvodě, tak v celém městě. Například Pražané rozhodují o novém složení zastupitelstva ve své městské části a rovněž magistrátu města.
Jak se volí do Senátu
Volič vybírá pouze jednoho kandidáta. Lístek s jeho jménem vloží do obálky. Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, jinak postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
Druhé kolo proběhne týden po prvním, tedy v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Volební období 81 senátorů je šestileté, ve dvouletých rozestupech se vždy obmění třetina.
Volební obvody pro senátní volby
Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.
Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.
Pro přehlednost mají hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo senátních voleb jinou barvu než souběžně konané komunální volby. Při hlasování také není potřeba řešit křížkování či kroužkování – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.
Volební obvody do Senátu v roce 2026
V Senátu se vystřídá třetina ze všech 81 senátorů, Češi své nové zástupce do horní komory Parlamentu zvolí ve 27 obvodech.
Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21. Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).
|Číslo obvodu
|Obvod
|Současný senátor/senátorka
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|12
|Strakonice
|Tomáš Fiala (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|33
|Děčín
|Zbyněk Linhart (STAN)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|39
|Trutnov
|Jan Sobotka (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich (TOP 09)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|57
|Vyškov
|Karel Zitterbart (STAN)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Do senátních voleb se letos přihlásilo na 155 kandidátů, o osm desítek méně než minule. Zejména kvůli dohodám opozičních uskupení na společných adeptech je to znovu méně než v předchozích volbách.
Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.
Volební kampaň
Předvolební kampaň k oběma volbám začala oficiálně po oficiálním vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů 29. června 2026. Tímto dnem začaly běžet pevné lhůty dané volebním zákonem. Strany a kandidáti sice mohou s propagací začít už dříve, po tomto termínu už však musejí více dbát na zákonná omezení.
Finanční limity a transparentnost
Propagace a reklama
Vysílání v médiích
Zákaz ovlivňování voličů