Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  7:18
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie3

Komunální a senátní volby v Liberci (23. září 2022) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Na podzim čekají Českou republiku hned dvoje souběžné volby. Druhý víkend v říjnu 2026 rozhodnou lidé o obměně třetiny Senátu a o nových členech obecního zastupitelstva. Zatímco výběr komunálních zastupitelů doprovází složitý systém křížkování, senátní hlasování je výrazně jednodušší. Na co si dát pozor při vkládání lístku?

Úvodní kolo senátních voleb proběhne společně s komunálními volbami v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026. Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později 16. a 17. října. Zatímco u komunálních voleb musí voliči luštit rozsáhlý volební arch a hrozí v něm spousta chyb, volba senátora je oproti tomu velmi přehledná.

  • Do obálky se vkládá jediný lístek s vybraným kandidátem.
  • Jediným klíčovým úskalím tak zůstává pohlídat si správnou barvu úřední obálky, aby hlas neskončil v nesprávné urně.

Voličský průkaz vám projde jen v jednom druhu voleb 2026. Má cenu si o něj zažádat?

Jasně stanovené jsou také časy, kdy budou volební místnosti otevřené:

  • V pátek 9. října 2026 od 14 do 22 hodin
  • V sobotu 10. října 2026 od 8 do 14 hodin

Obsah

Jak volit v senátních volbách

Způsob odevzdání hlasu v senátních volbách patří k těm nejjednodušším:

Volby 2026

  • Volič má jen jeden hlas
  • Vybírá jediný hlasovací lístek
  • Na lístku nic nekroužkuje ani nekřížkuje

Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi. Volič tedy za plentou z přiděleného balíku hlasů vybere ten s preferovaným kandidátem a vloží jej do úřední obálky.

Obálka, kterou na místě dostane od komise, i hlasovací lístky budou mít žlutou barvu pro odlišení od šedých listin určených pro komunální volby.

Lístek v obálce pak volič opět před zraky komise vhodí do hlasovací urny.

Ve druhém kole lístky barevně označené nebudou, voliči je navíc vždy obdrží až ve volební místnosti.

Ilustrační snímek

Protestní volba a neplatný hlas

Přestože způsob hlasování v Senátních volbách patří k nejjednodušším, k chybě dojít může. Hlas ztratí platnost hned z několika důvodů:

  • lístek ve špatné obálce (žlutý v šedé či naopak);
  • více lístků v jedné obálce;
  • přetržený lístek.

Naopak natržený či počmáraný lístek, z nějž je jasné, kterému kandidátovi patří, bude volební komise považovat za platný. Za skutečnou protestní volbu pak lze považovat jen zcela přeškrtaný lístek či ponechání hlasovací obálky prázdné.

Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Kdy dostanu hlasovací lístky?

Obce distribuují hlasovací lístky na trvalé adresy voličů v dostatečném předstihu před volbami. Dle zákona je musí do domácností doručit nejpozději tři dny před jejich konáním.

Hlasovací lístky budou k dispozici také ve volební místnosti, kde voliči od komise rovněž obdrží orazítkovanou úřední obálku, ve které lístek vhodí do urny. Lístky pro druhé kolo dostanou voliči až ve volební místnosti.

Zaměstnanci městské části Praha 9 začali ráno s rozvozem uren a dalšího...

Kdo kandiduje do Senátu?

Kandidáti do letošních senátních voleb se už zaregistrovali. Tady je jejich seznam:

Kandidáti do Senátu

Kde se letos konají senátní volby

Senátní volby se uskuteční v jedné třetině z 81 jednomandátových obvodů, například v třetině Prahy, v Brně, Ostravě, Plzni a Olomouci.

Přehledně: Současní senátoři
Číslo obvoduObvodSoučasný senátor/senátorka
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Senátor je volen většinovým systémem. Mandát náleží tomu kandidátovi, který získá více než 50 procent hlasů. V případě, že tuto hranici žádný z kandidátů v prvním kole nepřekročí, přistupuje se k druhému kolu.

Do něj postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů – mandát opět získává ten s nadpoloviční většinou hlasů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Chytrá mapa ví, kde rostou! Dirigent Národního divadla našel hřiby jako z pohádky

Václav Zahradník se synem Vaškem. Jejich revírem jsou lesy kolem šumavského...

Po dlouhém suchu se situace v českých lesích konečně mění. Aktuální mapa Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje, že podmínky pro růst hub jsou na řadě míst příznivé, někde dokonce velmi dobré....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pátá trasa metra E dostala zelenou. Radní schválili studii okruhu za stovky miliard

Linka D propojí Písnici s náměstím Míru a odlehčí dopravě na jihu metropole.

Pražští radní dali zelenou studii proveditelnosti pro pátou trasu metra E. Nová okružní linka má propojit Smíchov, Pankrác, Žižkov a Letňany. Město od projektu za 220 miliard korun očekává úlevu pro...

Trolejbusy, jaké Praha ještě neviděla: policejní, obojživelné i popelářské vozy

Koláž trolejbusů vytvořených AI

Co kdyby po Praze jezdil trolejbus pro prezidenta, policejní hlídku nebo třeba popeláře? A co teprve takový, který by zvládl Vltavu či zasněžený Petřín? Podívali jsme se s pomocí umělé inteligence...

Desítky lidí museli ošetřovat záchranáři na vinobraní ve Znojmě a v Mikulově

ilustrační snímek

Záchranáři v pátek a v sobotu na Znojemském historickém vinobraní ošetřili téměř 50 lidí. Obvykle šlo o bolesti břicha, kolapsy a nevolnosti. V jednom případě...

13. září 2026  10:57,  aktualizováno  10:57

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

vydáno 13. září 2026  12:27

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Nám. J. z Poděbrad, Praha 3

Na zrekonstruovaném náměstí Jiřího z Poděbrad se konalo tradiční zářijové Vinobraní.

vydáno 13. září 2026  12:27

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:26

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:25

Czech Design Week 2026, to byl 4-denní festival současné „Mladé krve designu a umění“ v 11 pražských lokacích. Fotky jsou z Galerie Mánes, Muzea Prahy Florenc a Domu U Zlatého prstenu.

vydáno 13. září 2026  12:24

Nová cyklostezka za bezmála pět milionů korun propojila Opavu s Oldřišovem

ilustrační snímek

Cyklisté už mohou využívat kompletní cyklostezku mezi Opavou-Kateřinkami a Oldřišovem. Nový úsek dlouhý zhruba dva kilometry navazuje na první část stezky...

13. září 2026  10:21,  aktualizováno  10:21

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

13. září 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Liberec historickou meteobudku posune dál od silnice, opět je poškozená

ilustrační snímek

Liberec památkově chráněnou třímetrovou meteorologickou budku, která stojí od konce 19. století u radnice, přesune zhruba o metr dál od silnice. Slibuje si od...

13. září 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Vraníci jako z pohádky. Chov starokladrubáků přináší radost i týdny bezesných nocí

Gabriela Ošťádalová (vpravo) a Veronika Josefiová z jezdecké stáje Maneo...

Dřív tahali kočáry církevním hodnostářům, dnes cválají i ve službách městských policejních sborů. Starokladrubští vraníci, majestátní koně, kteří mohou dosahovat hmotnosti až 700 kilogramů a na světě...

13. září 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet