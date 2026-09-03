Nadcházející senátní volby přinesou obměnu třetiny z celkových 81 křesel v horní komoře. Voliči v 27 obvodech rozhodnou o svých zástupcích v zákonem daném termínu.
- Úvodní kolo voleb do Senátu se uskuteční současně s komunálními volbami, a to v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
- Pokud se v některém z obvodů nezvolí vítěz hned napoprvé, rozhodne případné druhé kolo vypsané o týden později, které by se konalo v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.
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Termíny voleb do Senátu Parlamentu České republiku stanovuje novela Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026, v kombinaci se zákonem 88/2024, o správě voleb se stejným datem účinnosti. Nový bod článku 17 Ústavy České republiky pro konání voleb určuje první celý týden v říjnu.
Zákon o správě voleb pak stanovuje konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností.
- Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Senátní volby každé dva roky
V Senátu České republiky zasedá 81 senátorů volených na šest let, z nichž každý reprezentuje jeden volební obvod. Složení Senátu se proměňuje po částech, každé dva roky je zvolena třetina, tedy 27 nových senátorů ve 27 obvodech.
- Inspirací pro takové obměňování horní komory českého parlamentu byl Senát Spojených států amerických. I tam má horní komora třetinu mandátů obměňovanou každé dva roky.
- První volby do českého Senátu se konaly v listopadu 1996.
Volební obvody pro senátní volby
Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.
Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.
Kde a kdo se volí
Senátní volby se letos týkají 27 speciálně stanovených jednomandátových obvodů. V každém z nich tak voliči rozhodnou o jednom novém senátorovi.
- Nejvíce končících senátorů pochází z řad hnutí Starostové a nezávislí. Občanská demokratická strana bude obhajovat pět křesel, lidovci tři a po dvou TOP 09 a hnutí SEN 21.
- Pouze po jednom mandátu z končících 27 senátorů připadá hnutí ANO, Svobodným, Pirátům a Hradeckému demokratickému klubu (HDK).
|Číslo obvodu
|Obvod
|Současný senátor/senátorka
|3
|Cheb
|Miroslav Plevný (STAN)
|6
|Louny
|Ivo Trešl (STAN)
|9
|Plzeň-město
|Lumír Aschenbrenner (ODS)
|12
|Strakonice
|Tomáš Fiala (ODS)
|15
|Pelhřimov
|Jaroslav Chalupský (Svobodní)
|18
|Příbram
|Petr Štěpánek (STAN)
|21
|Praha 5
|Václav Láska (SEN 21)
|24
|Praha 9
|David Smoljak (STAN)
|27
|Praha 1
|Miroslava Němcová (ODS)
|30
|Kladno
|Adéla Šípová (Piráti)
|33
|Děčín
|Zbyněk Linhart (STAN)
|36
|Česká Lípa
|Jiří Vosecký (STAN)
|39
|Trutnov
|Jan Sobotka (STAN)
|42
|Kolín
|Pavel Kárník (STAN)
|45
|Hradec Králové
|Jan Holásek (HDK)
|48
|Rychnov nad Kněžnou
|Jan Grulich (TOP 09)
|51
|Žďár nad Sázavou
|Josef Klement (KDU-ČSL)
|54
|Znojmo
|Tomáš Třetina (TOP 09)
|57
|Vyškov
|Karel Zitterbart (STAN)
|60
|Brno-město
|Zdeněk Papoušek (ODS)
|63
|Přerov
|Jitka Seitlová (KDU-ČSL)
|66
|Olomouc
|Marek Ošťádal (STAN)
|69
|Frýdek-Místek
|Helena Pešatová (STAN)
|72
|Ostrava-město
|Ondřej Šimetka (ODS)
|75
|Karviná
|Ondřej Feber (ANO)
|78
|Zlín
|Tomáš Goláň (SEN 21)
|81
|Uherské Hradiště
|Josef Bazala (KDU-ČSL)
Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.
- Do senátních voleb v roce 2026 se přihlásilo 153 kandidátů, o osm desítek méně než minule.
- Seznam kandidátů je k dispozic na webu volby.cz.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Jak se volí
Senátní volby se zpravidla konají souběžně s jiným typem voleb, letos to jsou komunální volby.
- Hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo mají jinou barvu než ty pro souběžně konané volby.
- Při hlasování se nekřížkuje ani nekroužkuje – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.
Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu hlasů, v opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.
Jak je to s voličským průkazem
V senátních volbách lze hlasovat s voličským průkazem mimo okrsek trvalého bydliště, nicméně pro místo odevzdání hlasu platí omezení.
- Hlasovat lze v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu.
- Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.
O průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.
Korespondenční volba
Senátní volby jsou, stejně jako komunální volby, pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.
Korespondenční hlasování se týká voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.