Volby 2026 se blíží: Kdy jdeme volit senátory, jak je to s voličskými průkazy a kdo jsou kandidáti?

Veronika Reicheltová
Matouš Waller
Veronika Reicheltová, Matouš Waller
  14:00
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Senát veřejně projednává kandidatury na člena Rady České televize. Na snímku Daniel Herman. (28. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

V říjnu 2026 čekají Českou republiku hned dvoje souběžné volby. Během pátku 9. a soboty 10. října se budou volit nejen zástupci do Senátu, ale také členové obecních zastupitelstev. Jak je to při volbě senátorů s voličskými průkazy, korespondenčním hlasováním a kdo v letošních volbách kandiduje?

Nadcházející senátní volby přinesou obměnu třetiny z celkových 81 křesel v horní komoře. Voliči v 27 obvodech rozhodnou o svých zástupcích v zákonem daném termínu.

  • Úvodní kolo voleb do Senátu se uskuteční současně s komunálními volbami, a to v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026.
  • Pokud se v některém z obvodů nezvolí vítěz hned napoprvé, rozhodne případné druhé kolo vypsané o týden později, které by se konalo v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026.

Obsah

Termíny voleb do Senátu Parlamentu České republiku stanovuje novela Ústavy, která nabyla účinnosti 1. ledna 2026, v kombinaci se zákonem 88/2024, o správě voleb se stejným datem účinnosti. Nový bod článku 17 Ústavy České republiky pro konání voleb určuje první celý týden v říjnu.

Zákon o správě voleb pak stanovuje konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Komunální volby v místnosti Střední průmyslové školy na Benešově náměstí v...

Senátní volby každé dva roky

V Senátu České republiky zasedá 81 senátorů volených na šest let, z nichž každý reprezentuje jeden volební obvod. Složení Senátu se proměňuje po částech, každé dva roky je zvolena třetina, tedy 27 nových senátorů ve 27 obvodech.

  • Inspirací pro takové obměňování horní komory českého parlamentu byl Senát Spojených států amerických. I tam má horní komora třetinu mandátů obměňovanou každé dva roky.
  • První volby do českého Senátu se konaly v listopadu 1996.

Volební obvody pro senátní volby

Území České republiky je pro účely voleb do Senátu volebním zákonem číslo 244/1995 rozděleno na 81 jednomandátových volebních obvodů, v nichž jsou zahrnuty všechny obce i města.

Součástí některého z obvodů nejsou pouze čtyři největší města, která se naopak sama dělí – Praha, Brno, Ostrava a Plzeň.

  • Praha se dělí na 10 obvodů,
  • Brno se dělí na 3 obvody,
  • Ostrava se dělí na 3 obvody, jež přesahují hranice města,
  • většinu Plzně tvoří jeden obvod, zbylá část města je částí obvodu číslo 9.

Kde a kdo se volí

Senátní volby se letos týkají 27 speciálně stanovených jednomandátových obvodů. V každém z nich tak voliči rozhodnou o jednom novém senátorovi.

Volby 2026: Senátoři s končícím mandátem
Číslo obvoduObvodSoučasný senátor/senátorka
3ChebMiroslav Plevný (STAN)
6LounyIvo Trešl (STAN)
9Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
12StrakoniceTomáš Fiala (ODS)
15PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24Praha 9David Smoljak (STAN)
27Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30KladnoAdéla Šípová (Piráti)
33DěčínZbyněk Linhart (STAN)
36Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
39TrutnovJan Sobotka (STAN)
42KolínPavel Kárník (STAN)
45Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
48Rychnov nad KněžnouJan Grulich (TOP 09)
51Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
57VyškovKarel Zitterbart (STAN)
60Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66OlomoucMarek Ošťádal (STAN)
69Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75KarvináOndřej Feber (ANO)
78ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Ve volebním obvodě může jednoho kandidáta nominovat strana, hnutí či koalice. Kandidát může být i nezávislý, pokud se mu od voličů ve svém obvodě podaří získat alespoň tisíc podpisů.

  • Do senátních voleb v roce 2026 se přihlásilo 153 kandidátů, o osm desítek méně než minule.

Složení sil v Senátu podle senátorských klubů před volbami, křesla s fajfkou jdou do voleb.

Volby 2026

Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Voličský průkaz: Jak a kdy žádat

Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Jak se volí

Senátní volby se zpravidla konají souběžně s jiným typem voleb, letos to jsou komunální volby.

  • Hlasovací lístky i úřední obálky pro první kolo mají jinou barvu než ty pro souběžně konané volby.
  • Při hlasování se nekřížkuje ani nekroužkuje – jeden volební lístek odpovídá jednomu kandidátovi.

Pro zvolení potřebuje kandidát nadpoloviční většinu hlasů, v opačném případě postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do druhého kola.

Jednání Senátu 19. srpna 2026

Jak je to s voličským průkazem

V senátních volbách lze hlasovat s voličským průkazem mimo okrsek trvalého bydliště, nicméně pro místo odevzdání hlasu platí omezení.

  • Hlasovat lze v libovolné volební místnosti, avšak jen ve volebním obvodě trvalého pobytu.
  • Není možné volit ze zahraničí, v jiných volebních obvodech nebo v obvodech, kde volby vyhlášené nejsou.

O průkaz lze požádat písemně (na poště se službou Czech Point), osobně (na obecním úřadě) nebo elektronicky (přes datovou schránku). Žádost můžete podat ode dne vyhlášení voleb a nejpozději sedm dní před jejich konáním. Osobně však nejpozději dva dny před volbami.

Korespondenční volba

Senátní volby jsou, stejně jako komunální volby, pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí.

Korespondenční hlasování se týká voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.

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