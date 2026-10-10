Začalo sčítání hlasů. Kdy budou výsledky voleb 2026?
Po dvou dnech hlasování se volební místnosti po celém Česku uzavřely. Nyní přichází na řadu sčítání hlasů, které rozhodne o novém složení zastupitelstev měst a obcí. V některých obvodech voliči rozhodovali také o nových senátorech.
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Výsledky voleb 2026
První průběžné výsledky voleb se očekávají přibližně mezi 14:30 a 15:00. Nejprve budou přicházet údaje z menších volebních okrsků. Výrazně jasněji by mělo být během sobotního podvečera, přibližně mezi 17. a 18. hodinou. Kompletní výsledky mohou být známé až večer či v noci.
Kde sledovat výsledky voleb 2026 online?
Průběžné výsledky komunálních i senátních voleb nabízí zpravodajský portál iDNES.cz – volby, kde lze sledovat také výsledky jednotlivých měst a obcí včetně Prahy, Brna či Ostravy.
Oficiální výsledky zveřejňuje Český statistický úřad na volebním portálu:
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Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Kdo povede Prahu a další velká města?
Pozornost se soustředí především na výsledky voleb v Praze, kde voliči rozhodovali o složení 65členného zastupitelstva hlavního města. To následně zvolí nového primátora.
Výsledky lze sledovat také samostatně pro jednotlivá města:
Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Liberec | Olomouc
Samotné výsledky komunálních voleb ještě automaticky neurčují, kdo se stane primátorem či starostou. O vedení měst rozhodnou nově zvolení zastupitelé, případně po povolebních koaličních jednáních.