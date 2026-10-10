Volby 2026 ŽIVĚ: Kde sledovat výsledky a kdy budou sečtené všechny hlasy?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  12:00aktualizováno  14:21
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Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy 2026 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
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Češi v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodují o tom, kam bude jejich obec směřovat v následujících letech. Kde bude možné sledovat postupné sčítání hlasů a průběžné výsledky voleb on-line a v televizním vysílání? Co si pro diváky připravila Česká televize a další televizní stanice?

Obsah

Kde sledovat výsledky voleb online

Výsledky komunálních a senátních voleb a povolební situaci bude možné živě sledovat online na serveru iDNES.cz www.idnes.cz/volby/ i podle jednotlivých obcí.

Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.

Výsledky voleb 2026

Volby 2026 v České televizi

Veřejnoprávní Česká televize se bude na kanále ČT24 a v iVysílání věnovat volebním informacím a výsledkům hlasování v programu Volební studio, které zahájí vysílání v sobotu 10. října v 9:00. „Dále můžete sledovat průběh na webu ČT 24 a v mobilní aplikaci ČT 24,“ doplňuje Michal Pleskot, vedoucí tiskového oddělení České televize.

Televizní program

Přehledný televizní program naleznete na webu tvprogram.idnes.cz

  • Program České televize bude sledovat jak komunální, tak senátní volby.
  • Nabídne rozhovory s odborníky, analýzy, pohledy do volebních místností a další.
  • Volební studio bude moderovat Daniel Stach.

V Hodkovičkách vznikla nová tramvajová zastávka. Kde je a které linky ji obslouží?

Volební studio na TV Nova

V sobotu 10. října 2026 se bude volbám věnovat speciální volební studio TN Live. Živé vysílání se bude věnovat průběžným výsledkům, analýzám, reakcím z volebních štábů.

Volby 2026

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Na programu jsou také vstupy hostů z politiky a odborné sféry.
  • Vysíláním budou provázet Bára Divišová a Klára Košacká.

Volební vysílání na TV Prima

TV Prima se přihlásí víkendovým volebním centrem ve volební sobotu s průběžnými výsledky, analýzami a exkluzivními komentáři.

  • Speciál: Česko volí – 10. 10. v 9:00
  • Volební centrum – 10. 10. ve 13:00
  • Speciál 360°: Volby 2026 –10. 10. ve 21:00
  • Povolební PARTIE Terezie Tománkové – 11. 10. v 11:00
  • Speciál 360°: Volby 2026 – 11. 10. ve 21:00

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Kdy budou výsledky voleb

Volební místnosti se v sobotu 10. října uzavřou ve 14:00, kdy volební komise začnou bezprostředně sčítat hlasy.

  • První průběžné výsledky z malých okrsků začnou přicházet kolem 14:30 až 15:00. Většina hlasů bývá obvykle sečtena během sobotního podvečera kolem 17:00 až 18:00.
  • Celkové a konečné výsledky ze všech volebních okrsků Český statistický úřad zpravidla zpracuje a zveřejní pozdě večer nebo během sobotní noci.
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