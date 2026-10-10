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Kde sledovat výsledky voleb online
Výsledky komunálních a senátních voleb a povolební situaci bude možné živě sledovat online na serveru iDNES.cz www.idnes.cz/volby/ i podle jednotlivých obcí.
Sčítání hlasů lze sledovat i na webu Volby.cz, dodavatelem dat je Český statistický úřad.
- Výsledky komunálních voleb budou zde.
- Výsledky senátních voleb budou zde.
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Výsledky voleb 2026
Volby 2026 v České televizi
Veřejnoprávní Česká televize se bude na kanále ČT24 a v iVysílání věnovat volebním informacím a výsledkům hlasování v programu Volební studio, které zahájí vysílání v sobotu 10. října v 9:00. „Dále můžete sledovat průběh na webu ČT 24 a v mobilní aplikaci ČT 24,“ doplňuje Michal Pleskot, vedoucí tiskového oddělení České televize.
Televizní program
Přehledný televizní program naleznete na webu tvprogram.idnes.cz
- Program České televize bude sledovat jak komunální, tak senátní volby.
- Nabídne rozhovory s odborníky, analýzy, pohledy do volebních místností a další.
- Volební studio bude moderovat Daniel Stach.
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Volební studio na TV Nova
V sobotu 10. října 2026 se bude volbám věnovat speciální volební studio TN Live. Živé vysílání se bude věnovat průběžným výsledkům, analýzám, reakcím z volebních štábů.
Volby 2026
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?
Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?
Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Na programu jsou také vstupy hostů z politiky a odborné sféry.
- Vysíláním budou provázet Bára Divišová a Klára Košacká.
Volební vysílání na TV Prima
TV Prima se přihlásí víkendovým volebním centrem ve volební sobotu s průběžnými výsledky, analýzami a exkluzivními komentáři.
- Speciál: Česko volí – 10. 10. v 9:00
- Volební centrum – 10. 10. ve 13:00
- Speciál 360°: Volby 2026 –10. 10. ve 21:00
- Povolební PARTIE Terezie Tománkové – 11. 10. v 11:00
- Speciál 360°: Volby 2026 – 11. 10. ve 21:00
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Kdy budou výsledky voleb
Volební místnosti se v sobotu 10. října uzavřou ve 14:00, kdy volební komise začnou bezprostředně sčítat hlasy.
- První průběžné výsledky z malých okrsků začnou přicházet kolem 14:30 až 15:00. Většina hlasů bývá obvykle sečtena během sobotního podvečera kolem 17:00 až 18:00.
- Celkové a konečné výsledky ze všech volebních okrsků Český statistický úřad zpravidla zpracuje a zveřejní pozdě večer nebo během sobotní noci.