Volby do Senátu 2026: Kdy bude druhé kolo, kde se volí a kteří kandidáti postoupili

Matouš Waller
Matouš Waller
  13:13
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Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Pět kandidátů si zajistilo místo v Senátu už v prvním kole voleb napříč 27 obvody. Ve zbylých 22 obvodech proběhne rozhodující druhé kolo senátních voleb v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026. Hlasování bude mít stejná pravidla jako obvykle, hlasovací lístky ale voliči tentokrát do svých domovních schránek nedostanou.

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Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Pravidla pro průběh voleb jsou stejná, jako pro uplynulé první kolo. Volební místnosti tak budou otevřené:

  • v pátek od od 14 do 22 hodin
  • v sobotu od 8 do 14 hodin

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Kdo vyhrál v prvním kole

Voliči v pěti ze 27 senátních obvodů svými hlasy rozhodli o zvolení nových senátorů hned v prvním kole

Největší úspěch mezi postupujícími si připisují Starostové a nezávislí, kteří ke dvou již jistým vítězům přidávají dvanáct kandidátů ve druhém kole. Na druhé příčce je hnutí ANO, za které se bude voleb účastnit třináct adeptů na post senátora, následované ODS s devíti kandidáty.

Voličský průkaz pro druhé kolo voleb do Senátu 2026: jak ho získat a kde s ním volit

Kde se volí ve druhém kole

Ve druhém kole proběhne hlasování v těchto 22 senátních obvodech:

Volební obvody pro druhé kolo voleb do Senátu 2026
Číslo obvoduStávající senátor
3 – ChebMiroslav Plevný (STAN)
6 – LounyIvo Trešl (STAN)
9 – Plzeň-městoLumír Aschenbrenner (ODS)
15 – PelhřimovJaroslav Chalupský (Svobodní)
18 – PříbramPetr Štěpánek (STAN)
21 – Praha 5Václav Láska (SEN 21)
24 – Praha 9David Smoljak (STAN)
27 – Praha 1Miroslava Němcová (ODS)
30 – KladnoAdéla Šípová (Piráti)
36 – Česká LípaJiří Vosecký (STAN)
42 – KolínPavel Kárník (STAN)
45 – Hradec KrálovéJan Holásek (HDK)
51 – Žďár nad SázavouJosef Klement (KDU-ČSL)
54 – ZnojmoTomáš Třetina (TOP 09)
60 – Brno-městoZdeněk Papoušek (ODS)
63 – PřerovJitka Seitlová (KDU-ČSL)
66 – LitovelMarek Ošťádal (STAN)
69 – Frýdek-MístekHelena Pešatová (STAN)
72 – Ostrava-městoOndřej Šimetka (ODS)
75 – KarvináOndřej Feber (ANO)
78 – ZlínTomáš Goláň (SEN 21)
81 – Uherské HradištěJosef Bazala (KDU-ČSL)

Jak volit ve druhém kole senátních voleb

Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. I nyní platí, že senátní volby patří k těm nejjednodušším:

  • Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
  • Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
  • Ve druhém kole bude na výběr ze dvou kandidátů
  • Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)

Po prokázání totožnosti tak za plentou vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží hlasovací lístek s jeho jménem do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se jim při vkládání hlasu do obálky lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.

Bez platného dokladu volit nebudete. Proč nespoléhat jen na eDoklady

Kdy dostanu hlasovací lístky

Druhé kolo senátních voleb se odehrává jen týden po tom prvním. V mezidobí se musí stihnout vytištění nové sady lístků a na jejich distribuci do domácností už nezbývá čas.

Voliči tedy novou sadu lístků dostanou až společně s úřední obálkou ve volební místnosti po prokázání totožnosti.

Jaké doklady jsou potřeba k volbám?

Voliči musí před odevzdáním hlasu prokázat volební komisi svou totožnost. Možností je několik, zásadní je platnost dokladu:

  • Fyzický doklad – občanský průkaz nebo cestovní pas
  • Elektronicky – prostřednictvím aplikace eDoklady. Před cestou k volbám je vhodné zkontrolovat její aktuálnost.

Pokud volič svou totožnost neprokáže, nedostane od komise úřední obálku a nebude tedy smět hlasovat. Využít nemůže ani jiné doklady, například řidičský průkaz, tramvajenku nebo průkaz ZTP – ty komise neuzná.

Výsledky voleb do Senátu: Pět zvolených i nejtěsnější vyřazení. Vítězi jsou Starostové

Hlasování s voličským průkazem

Senátní volby umožňují odvolení i mimo okrsek podle trvalé adresy, přesto mají limitaci – volič nemůže hlasovat jinde, než ve „svém“ obvodě. Vždy tedy bude vybírat mezi stejnými senátory.

O samostatný průkaz pro druhé kolo lze požádat i nyní – nejpozději však do středy 14. října do 16 hodin. Pokud však volič žádal už před prvním kolem a dostal dva lístky, úřad nový lístek už nevydá. Nebude tedy smět k volbám.

Žádost lze podat už pouze osobně na úřadě podle místa trvalého bydliště, vydání průkazu je na počkání. Průkaz je pouze v papírové podobě, volič jej při ověření totožnosti u voleb odevzdá komisi.

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