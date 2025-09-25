To jsou čáry. Chystaná seriálová adaptace sedmi knih Harry Potter od J. K. Rowlingové, jejíž první sezona se právě natáčí s Dominicem McLaughlinem v hlavní roli, zaručovala maximální pokrytí psaného textu, a tedy vylepšení logicky neúplných filmů. Předlohám odpovídá větší část dosavadního castingu, který však brzy možná popře i ta nejbláznivější očekávání. HBO totiž dle několika reportů, jež citují novináře Daniela Richtmana, otevřelo konkurz na roli Lorda Voldemorta pro muže i pro ženy.
Co na to Rowlingová?
„Pro seriál Harry Potter pořádají konkurz pro muže i pro ženy, takže není vyloučeno, že v show uvidíme ženskou verzi Voldemorta,“ tvrdí dle Daily Mailu a dalších magazínů Richtman. To je samozřejmě pikantní zpráva sama o sobě, zesílená aktuální pověstí Rowlingové jako celebrity, která aktivně vystupuje proti změnám pohlaví a jejíž dikce se často považuje za transfobní. Voldemort, pravým jménem Tom Marvolo Riddle, je v knihách bez debat mužem, takže HBO by v případě genderové proměny silně zamíchalo s kartami a dalo najevo, že zase tak poplatné tradicím být nechce.
Murphy odmítl
Tyto uctívané potterovské tradice zahrnují také výkon Ralpha Fiennese v pěti filmech počínaje Ohnivým pohárem. Fiennes v úloze Toho, jehož jméno nesmíme vyslovit zanechal nesmazatelný odkaz, před nímž herci bázlivě couvají. Zvěsti o svém obsazení nedávno odmítl Cillian Murphy (Oppenheimer), jenž zároveň popřál mnoho štěstí tomu, kdo tyto obří šlépěje vyplní. Někdo to samozřejmě být musí, a pokud drby nelžou a HBO se už poohlíží po mužských i ženských nástupcích, Voldemorta bychom se v seriálu mohli dočkat o něco dříve. Možná už v první sezoně adaptující Kámen mudrců, kdy by nový herec či herečka dostali prostor například ve flashbacích, respektive ve finále s profesorem Quirrellem (Luke Thallon).
Rozporuplný casting
Hlasy skeptiků a škarohlídů na adresu „zbytečného“ projektu konstantně sílí a jejich nespokojenost kypří různé podněty. Samotná existence seriálu od tvůrců Hry o trůny a Boje o moc se zjevně nepromíjí jako zakázaná kletba a internetoví experti mají co říct i k jednotlivým castingům. Zuřivost probudilo obsazení britského herce s ghanskými kořeny Paapy Essiedu do role Severuse Snapea. Pohled na populárního komika Nicka Frosta v kostýmu Hagrida zase vyvolal námitky, proč vůbec točit něco tak stejného s filmy. To se ještě znásobilo po návratu Warwicka Davise do úlohy profesora Kratiknota.
Překvapení nekončí
Záměna pána zla za ženu je ale docela jiné kafe a opět se vkrádá pochybnost, že by HBO skutečně až tak riskovalo diváckou přízeň. Zlobí se nicméně hlavně nostalgici a těžko poměřit vliv nastupující čtenářské a televizní generace, která u HBO Max v roce 2027 prostě usedne u atraktivně vypadající fantaskní série pro dospívající. Ten, nebo Ta, jejíž jméno nesmíme vyslovit? Se zájmeny se to má beztak stále komplikovaněji a tvůrci toho mohou velmi radikálně využít. Na druhou stranu musíme brát v potaz, že se stále jedná o čistou spekulaci, i když z úst mnohdy spolehlivého insidera. V plánovaných sedmi sezonách nás každopádně nějaká ta překvapení ještě čekají.