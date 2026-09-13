Volební komise 2026: Odměna se letos razantně zvýší. Do kdy se podávají přihlášky?

Matouš Waller, Metro.cz
  18:03
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Volební komise

Volební komise | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Volební komise
Volební komise
Volební komise
Volební komise
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Volební komise jsou nezbytnou součástí každých voleb, obce ale mají v posledních letech stále větší problém sehnat jejich členy z řad občanů. Za práci ve volební místnosti přitom náleží finanční odměna a zaměstnanci mají ve dnech voleb nárok na placené volno. Co členství v komisi obnáší, kdo se jím může stát a kolik si lze vydělat?

Okrskové volební komise dohlížejí na hlasování, spravedlivý průběh voleb a následně sčítají odevzdané hlasy. Jejich práce je v poslední době o něco náročnější než v minulosti, například kvůli povinnosti uznávat elektronické doklady.

Volební okrsky

  • okolo 15 000 v celé ČR
  • v každé obci alespoň jeden
  • rozmístění určují starostové
  • každý má kolem tisíce voličů

Obce i kvůli tomu v poslední době čelí komplikacím při hledání členů. Práce člena volební komise přitom není složitá a náleží za ni odměna – ta se navíc letos po několika letech razantně zvýší.

Poradíme, jak se stát členem komise, kdy a kde se přihlásit. Zájemci musí splnit jen několik podmínek.

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Komunální volby a první kolo voleb do Senátu proběhnou v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Do komise je nutné se přihlásit v předstihu, nejzazším termínem je 18. září 2026. V některých obcích však může být přihlášení nutné dříve. Ještě předtím se musí hlásit delegáti stran.

Co člen volební komise dělá

Většina práce členů okrskové komise spočívá v zajišťování hladkého průběhu voleb – během dvou volebních dnů ztotožňují voliče a vydávají úřední obálky, v případě potřeby i hlasovací lístky. Dohlížejí také na tajnost hlasování, případně obcházejí domácnosti s přenosnou urnou.

Členem komise je vždy také zapisovatel, jmenovaný starostou obce a zajišťující chod celé komise. Zpravidla jde o úředníka obce, se znalostmi volebního práva a zkušenostmi, který koriguje práci jednotlivých členů. Po volbách se všichni členové podílejí na sčítání hlasů.

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Ještě před volbami, nejpozději 21 dní před jejich konáním, se členové musí zúčastnit prvního zasedání. Během něj složí slib o svědomitém a nestranném vykonávání své funkce. Na prvním zasedání se rovněž losuje úloha uchazečů – běžný člen, předseda a místopředseda.

Poslední dva jmenovaní mají větší zodpovědnost a musí se účasnit i školení před volbami, náleží jim však vyšší odměna.

Kdo se může stát členem volební komise

Zájemci o členství v okrskové volební komisi musí splnit několik podmínek:

  • členovi musí být nejpozději v den složení slibu 18 let,
  • musí být občanem České republiky,
  • musí být svéprávný – mít právo volit a být volen,
  • nesmí sám kandidovat,
  • musí mít trvalý pobyt v ČR (pouze v komunálních volbách).

V komisi musí zasednout alespoň pět členů, počet však může být vyšší. Výjimku mají dle zákona malé okrsky do čtyř set voličů, kde mohou být komise čtyřčlenné.

Jak se stát členem komise

Způsob, jak se přihlásit o členství v okrskové volební komisi, je dvojí. Ministerstvo vnitra kvůli lepší vzájemné kontrole například při sčítání hlasů doporučuje registrace skrze konkrétní strany či hnutí – komise zaplňují přednostně právě delegáti.

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Členové volební komise sčítají hlasy po skončení voleb do Poslanecké sněmovny. Praha-Petřiny, Gymnázium Nad Alejí. (4. října 2025)

Občané se však mohou hlásit i přímo obecním úřadům. Ti pak komisi doplňují při nedostatečném počtu delegátů stran.

Nominace stranou, hnutím či koalicí

  • Primární způsob zaplňování okrskových volebních komisí,
  • do každé komise může dané uskupení nominovat jednoho člena a jednoho náhradníka,
  • nejpozději 36 dní před volbami (3. září 2026),
  • zájemce má právo požádat o umístění v konkrétním volebním okrsku.

Část stran a hnutí svým příznivcům nabízí rovněž jednoduchý způsob, jak se do komise registrovat. Online formulář před loňskými sněmovními volbami využívala například hnutí STAN, Piráti, KDU-ČSL nebo TOP 09. Podmínkou k delegování k volbám není členství v dané straně či hnutí.

Dobrovolné přihlášení na úřadě

  • Zbylý počet členů do stanoveného minima zaplňuje obecní úřad,
  • často jde o zaměstnance úřadů, zapojit se mohou i občané,
  • úřady musí podmínky zveřejnit nejpozději 60 dní před volbami,
  • konkrétní poslední termín je na každé obci. Nejzazším datem je 21 dní před volbami (18. září 2026) – nejpozději tehdy se volební komise musí sejít na prvním zasedání.

Občané, kteří nejsou delegováni politickým uskupením, se mají dle ministerstva vnitra obracet přímo na konkrétní obecní úřady. Část z nich, obdobně jako některé strany a hnutí, zájemcům nabízejí registraci prostřednictvím online formulářů.

Odměna za účast ve volební komisi

Členství v komisi je finančně ohodnocené. Výše odměny se liší podle druhu voleb i konkrétní role člena. Vliv má i jejich délka.

Díky vyhlášce ministerstva vnitra ze září loňského roku se výše odměn za účast ve volebních komisích oproti předchozím letům zvedne.

  • Člen komise: 2 500 korun
  • Místopředseda: 3 000 korun
  • Předseda: 3 500 korun

Odměna za účast v okrskové volební komisi je jednorázová a osvobozená od daně z příjmů. Nejpozději do třiceti dnů od voleb ji vyplácí obecní úřad. Část obcí rovněž dobrovolně navyšuje odměny, aby zájemce nalákaly.

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Navýšení odměn

Pokud jde o kombinované volby (například zastupitelstvo a Senát), náleží členům příplatek ve výši 800 korun. Výše odměny se rovněž zvedá za případné druhé kolo:

  • Člen komise: 3 500 korun
  • Místopředseda: 4 200 korun
  • Předseda: 5 000 korun

Volno či náhrada mzdy

Zaměstnanci mají pro účast v okrskových volebních komisích nárok na placené volno v nezbytném rozsahu. OSVČ mají nárok na paušální náhradu ušlého zisku ve výši 112 korun za hodinu, nejvýše však 900 Kč za jeden den.

Srážky z odměny

Členům při zanedbávání povinností hrozí i snížení odměny – například pokud se nezúčastní prvního zasedání nebo není přímo u voleb – pokud však chybí méně než dvě hodiny, výše se nemění. Odměna se snižuje i předsedům a místopředsedům, pokud se nezúčastní povinného školení.

Zájemci by si tedy měli rozmyslet, zda mají dostatek času být nejen u voleb, ale na předcházejícím školení, následném sčítání hlasů či u případného druhého kola.

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