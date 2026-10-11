Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků

Petra Škraňková
Marek Hýř
Petra Škraňková, Marek Hýř
  7:48aktualizováno  10:16
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Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října...

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Mapa s průběžnými volebními výsledky
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku Ivan Bartoš. (10. října 2026)
Volební štáb Pirátů v Trojském pivovaru. Na snímku Ivan Bartoš. (10. října 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Pražská lídryně Motoristů Klára...
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Komunální volby 2026 jsou za námi. Kdo zvítězil ve vaší obci, jaká byla volební účast a kolik mandátů získaly jednotlivé strany? Podrobná volební mapa ukazuje výsledky voleb v celém Česku. Podívat se můžete i na to, jak hlasovali lidé ve vašem sousedství.

Česko má za sebou komunální volby 2026. O novém složení zastupitelstev rozhodovali voliči v pátek 9. a v sobotu 10. října. Kdo bude v příštích čtyřech letech rozhodovat o budoucnosti jednotlivých měst a obcí? Projděte si výsledky.

Výsledky voleb 2026
Okresy jsou zbarvené podle počtu zastupitelů, které strana získala

Jak dopadly volby právě u vás? Odpověď nabízí interaktivní volební mapa 2026, která zobrazuje výsledky na základě údajů Českého statistického úřadu.

Volební mapa 2026: Najděte svou obec

Použití mapy je jednoduché. Stačí zadat název města nebo obce a zobrazí se podrobné výsledky komunálních voleb.

Zjistíte, která kandidátka získala nejvíce hlasů, jaká byla volební účast a kolik zastupitelských mandátů jednotlivé strany a uskupení obsadí.

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Jak volili vaši sousedé? Výsledky podle okrsků

Volební mapa umožňuje také podrobnější pohled na výsledky v jednotlivých volebních okrscích. Můžete tak porovnat, jak hlasovali lidé v různých částech města nebo ve vašem sousedství.

Podrobné výsledky najdete také samostatně v mapě volebních okrsků.

Volby do Senátu v Praze: Padevět 50 procent nakonec nepřekonal. Uspěli Smoljak i Láska

Výsledky zároveň ukazují, kolik mandátů jednotlivá uskupení získala. Samotné vítězství ve volbách však ještě automaticky neznamená získání postu starosty nebo primátora. O vedení měst a obcí budou rozhodovat nově zvolení zastupitelé a případná povolební vyjednávání.

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