Česko má za sebou komunální volby 2026. O novém složení zastupitelstev rozhodovali voliči v pátek 9. a v sobotu 10. října. Kdo bude v příštích čtyřech letech rozhodovat o budoucnosti jednotlivých měst a obcí? Projděte si výsledky.
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Výsledky voleb 2026
Jak dopadly volby právě u vás? Odpověď nabízí interaktivní volební mapa 2026, která zobrazuje výsledky na základě údajů Českého statistického úřadu.
Volební mapa 2026: Najděte svou obec
Použití mapy je jednoduché. Stačí zadat název města nebo obce a zobrazí se podrobné výsledky komunálních voleb.
Zjistíte, která kandidátka získala nejvíce hlasů, jaká byla volební účast a kolik zastupitelských mandátů jednotlivé strany a uskupení obsadí.
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Jak volili vaši sousedé? Výsledky podle okrsků
Volební mapa umožňuje také podrobnější pohled na výsledky v jednotlivých volebních okrscích. Můžete tak porovnat, jak hlasovali lidé v různých částech města nebo ve vašem sousedství.
Podrobné výsledky najdete také samostatně v mapě volebních okrsků.
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Výsledky zároveň ukazují, kolik mandátů jednotlivá uskupení získala. Samotné vítězství ve volbách však ještě automaticky neznamená získání postu starosty nebo primátora. O vedení měst a obcí budou rozhodovat nově zvolení zastupitelé a případná povolební vyjednávání.