Během druhého říjnového víkendu 9. a 10. října 2026 rozhodnou voliči současně o složení obecních zastupitelstev i o nové třetině Senátu. Ačkoliv se obě hlasování konají ve stejný čas, platí pro ně odlišné podmínky z hlediska místa hlasování.
Kam jít volit?
- Hlavním pravidlem zůstává, že v komunálních volbách není možné hlasovat s voličským průkazem, a volič tak nemůže svůj hlas odevzdat mimo svůj volební okrsek.
- Hlasovat pro zastupitele své obce tak můžete výhradně ve volebním okrsku, pod který podle adresy svého trvalého pobytu spadáte. Právě podle této adresy je určeno, kde svůj hlas můžete odevzdat.
Jak zjistit, do jaké volební místnosti patříte?
Přesnou adresu volební místnosti určenou pro vaši adresu trvalého bydliště se dozvíte několika snadnými způsoby:
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Oznámení o době a místě konání voleb: Starosta obce má ze zákona povinnost nejpozději 15 dnů před volbami zveřejnit oznámení o místě konání voleb. Tato informace se vyvěšuje na úřední desce (i elektronické) a často bývá doručena i do poštovních schránek.
- Informace na obálce s hlasovacími lístky: Součástí sady lístků doručovaných přímo do vašich domovů bývá přiložen i informační leták s uvedením čísla vašeho volebního okrsku a přesnou adresou volební místnosti.
- Online vyhledávače a web obce: Většina měst a obcí spouští před volbami online mapové aplikace či vyhledávače. Stačí zadat název vaší ulice a číslo popisné, systém vám okamžitě zobrazí příslušnou budovu i číslo okrsku.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jak poznat volební místnost přímo na místě?
Volební místnosti se nejčastěji nacházejí v budovách základních či středních škol, na obecních úřadech nebo v místních sokolovnách nebo kulturních domech. V lidnatějších okrscích bývá v jedné budově umístěno více volebních místností naráz.
|
Volby 2026 přehledně: Kde se volí do Senátu a kdy se letos konají komunální volby
Aby nedošlo k záměně, říďte se těmito orientačními body:
- Označení budovy: Vstup do budovy je vždy viditelně označen státní vlajkou a cedulí s textem „Volební místnost“.
- Číslo volebního okrsku: Před konkrétními dveřmi místnosti je vždy vyvěšeno číslo volebního okrsku spolu s rozpisem ulic (případně čísel popisných), které do daného okrsku spadají.
- Představenstvo komise: Než vstoupíte k plentě, členové okrskové volební komise si ověří vaši totožnost v seznamu voličů. Pokud byste vstoupili do špatných dveří, komise vás v seznamu nenajde a ihned vás nasměruje do správné místnosti v budově.