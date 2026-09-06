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Voličský průkaz je oficiální dokument, který dospělým občanům umožňuje odevzdat hlas i mimo volební okrsek v místě jejich trvalého bydliště.
- Voličský průkaz se vystavuje vždy znovu pro konkrétní nadcházející hlasování.
- Lze o něj zažádat písemně, osobně i elektronicky.
- V minulých volbách občané stále častěji využívali možnost podání žádosti přes datovou schránku nebo si nechávali doklad zaslat poštou.
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Komunální volby 2026: Termín, systém hlasování a chyba, kterou omylem vyřadíte svého kandidáta
Rostoucí zájem o voličské průkazy zaznamenaly úřady už při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Ušetřit si cestu do místa trvalého bydliště však při nadcházejících podzimních volbách nebude možné pro všechny hlasovací lístky.
Voličský průkaz pro volby 2026
Přestože nás na podzim čekají dvoje souběžné volby, s voličským průkazem se to má tentokrát složitěji. Vystavit si ho lze výhradně pro hlasování do Senátu, zatímco u komunálních voleb lze volit striktně na adrese trvalého bydliště, takže se pro ně průkazy nevydávají vůbec.
- Žádat o voličský průkaz má proto smysl pouze tehdy, pokud se v době voleb budete nacházet mimo svůj volební okrsek, ale stále v hranicích svého senátního obvodu. Jinde vám totiž lístek pro Senát nevydají.
- Co se týče rozložení voleb v čase, k urnám samozřejmě můžete dorazit dvakrát. Pokud byste například v pátek volili na voličský průkaz v sousední obci v rámci vašeho senátního obvodu a v sobotu se vrátili domů, komise vám v místě trvalého bydliště vydá už jen obálku pro komunální volby.
- Vždy totiž platí, že v každém typu voleb smíte hlasovat pouze jednou, což si volební komise v seznamu voličů pečlivě zkontroluje.
V případě druhého kola senátních voleb, které by proběhlo 16. a 17. října 2026, lze o voličský průkaz požádat.
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Kdy a kde žádat
O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.
Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.
Voličský průkaz pro volby v říjnu 2026
Kdy a kde vyzvednout voličský průkaz
Voličský průkaz se vyzvedává na úřadě, jemuž volič poslal žádost o vydání. Může ho vyzvednout i jiná osoba s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.
Úřad může poslat voličský průkaz poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.
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Co když voličský průkaz nepřijde?
Jakmile jednou zažádáte o voličský průkaz, budete ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště vyškrtnuti. A bez voličského průkazu hlasování nebude umožněno.
- Pokud stále marně čekáte na doručení voličského průkazu, informujte se na úřadě v místě trvalého bydliště, jestli už byl zaslán.
- Pokud ano, pátrejte na poště, která doručuje na adresu, již jste zvolili pro doručení průkazu.
Co když voličský průkaz ztratím?
Na voličský průkaz je třeba dát dobrý pozor. Při hlasování v jiném okrsku než v tom, kam volič spadá podle trvalého bydliště, musí zájemce předložit průkaz totožnosti a voličský průkaz. Komise si ho nechá.
- Bez voličského průkazu se volit nedá.
- Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát.
- Úřad nemůže ověřit, že volič skutečně původní voličský průkaz nemá a je nutné zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování.
Volby do Senátu 2026
Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ uvádí ministerstvo vnitra. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.
Volby 2026
Komunální: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Křížky, nebo kroužky: Jak se volí v komunálních volbách
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.
Volby do Evropského parlamentu
S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.
Prezidentské volby
I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.
Volby do Poslanecké sněmovny
Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.
Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.