Voličský průkaz vám projde jen v jednom druhu voleb 2026. Má cenu si o něj zažádat?

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  9:57
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Prezidentské volby ve Zlíně. (leden 2023) | foto: Jan Salač, MAFRAMAFRA

Na podzim čekají Českou republiku hned dvojí volby. Během pátku 9. a soboty 10. října 2026 se budou volit členové obecních zastupitelstev souběžně s novými senátory. Přestože má o voličské průkazy zájem čím dál více občanů, v letošních volbách to s nimi není tak jednoznačné.

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Voličský průkaz je oficiální dokument, který dospělým občanům umožňuje odevzdat hlas i mimo volební okrsek v místě jejich trvalého bydliště.

  • Voličský průkaz se vystavuje vždy znovu pro konkrétní nadcházející hlasování.
  • Lze o něj zažádat písemně, osobně i elektronicky.
  • V minulých volbách občané stále častěji využívali možnost podání žádosti přes datovou schránku nebo si nechávali doklad zaslat poštou.

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Rostoucí zájem o voličské průkazy zaznamenaly úřady už při volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021. Ušetřit si cestu do místa trvalého bydliště však při nadcházejících podzimních volbách nebude možné pro všechny hlasovací lístky.

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Voličský průkaz pro volby 2026

Přestože nás na podzim čekají dvoje souběžné volby, s voličským průkazem se to má tentokrát složitěji. Vystavit si ho lze výhradně pro hlasování do Senátu, zatímco u komunálních voleb lze volit striktně na adrese trvalého bydliště, takže se pro ně průkazy nevydávají vůbec.

  • Žádat o voličský průkaz má proto smysl pouze tehdy, pokud se v době voleb budete nacházet mimo svůj volební okrsek, ale stále v hranicích svého senátního obvodu. Jinde vám totiž lístek pro Senát nevydají.
  • Co se týče rozložení voleb v čase, k urnám samozřejmě můžete dorazit dvakrát. Pokud byste například v pátek volili na voličský průkaz v sousední obci v rámci vašeho senátního obvodu a v sobotu se vrátili domů, komise vám v místě trvalého bydliště vydá už jen obálku pro komunální volby.
  • Vždy totiž platí, že v každém typu voleb smíte hlasovat pouze jednou, což si volební komise v seznamu voličů pečlivě zkontroluje.

V případě druhého kola senátních voleb, které by proběhlo 16. a 17. října 2026, lze o voličský průkaz požádat.

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Kdy a kde žádat

O voličský průkaz je nutné požádat nejpozději do 16. hodiny sedm dní před prvním dnem voleb, pokud se jedná o písemnou či online žádost.

Další možnost je dostavit se osobně na obecní úřadě v místě trvalého bydliště, a nejpozději dva dny do 16. hodiny před prvním dnem voleb.

Voličský průkaz pro volby v říjnu 2026

  • Komunální i senátní volby jsou pevně navázány na místo bydliště. Zákon proto ani v jednom případě neumožňuje korespondenční volbu ze zahraničí. To se týká jen voleb do Poslanecké sněmovny, volby prezidenta republiky a voleb do Evropského parlamentu.
  • Pro volby do zastupitelstev obcí se voličské průkazy nevydávají, občané mohou hlasy odevzdat pouze v místě trvalého bydliště.
  • Pro volby do Senátu může být vydán voličský průkaz, ale platí jen pro volební okrsek podle trvalého bydliště. Hlasovat se dá v jakékoliv volební místnosti.

Kdy a kde vyzvednout voličský průkaz

Voličský průkaz se vyzvedává na úřadě, jemuž volič poslal žádost o vydání. Může ho vyzvednout i jiná osoba s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Úřad může poslat voličský průkaz poštou do vlastních rukou na adresu uvedenou v žádosti.

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Co když voličský průkaz nepřijde?

Jakmile jednou zažádáte o voličský průkaz, budete ze seznamu voličů v místě trvalého bydliště vyškrtnuti. A bez voličského průkazu hlasování nebude umožněno.

  • Pokud stále marně čekáte na doručení voličského průkazu, informujte se na úřadě v místě trvalého bydliště, jestli už byl zaslán.
  • Pokud ano, pátrejte na poště, která doručuje na adresu, již jste zvolili pro doručení průkazu.
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Co když voličský průkaz ztratím?

Na voličský průkaz je třeba dát dobrý pozor. Při hlasování v jiném okrsku než v tom, kam volič spadá podle trvalého bydliště, musí zájemce předložit průkaz totožnosti a voličský průkaz. Komise si ho nechá.

  • Bez voličského průkazu se volit nedá.
  • Za ztracený, odcizený nebo nedoručený voličský průkaz nelze vydat duplikát.
  • Úřad nemůže ověřit, že volič skutečně původní voličský průkaz nemá a je nutné zabránit jakékoliv možnosti dvojího hlasování.

Volby do Senátu 2026

Pokud má volič trvalé bydliště v zahraničí, je nutné zapsat se u příslušného zastupitelského úřadu do seznamu voličů. „Volič, který je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, mohl tento úřad požádat o vydání voličského průkazu i pro volby do Senátu. Pokud tak volič učinil, bylo mu umožněno na vydaný voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých se volby konaly,“ uvádí ministerstvo vnitra. Na samotné volby je ale nutné přijet do Česka.

Volby 2026

Pokud má volič trvalé bydliště v České republice, může s voličským průkazem volit pouze ve svém volebním okrsku, může to být ale v jakékoliv volební místnosti.

Volby do Evropského parlamentu

S voličským průkazem lze volit v jakékoli volební místnosti v Česku. Při volbách do europarlamentu je totiž celá republika považována za jeden obvod. V těchto volbách bude možné volit korespondenčně, ovšem jen ze zahraničí.

Prezidentské volby

I u prezidentských voleb tvoří celá země jediný obvod. S voličským průkazem tak bude možné volit kdekoliv. I tyto volby spadají do těch s možností hlasovat poštou. Ovšem jen pro občany bydlící v zahraničí.

Volby do Poslanecké sněmovny

Voličský průkaz umožňuje u voleb do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v České republice nebo i zahraničí. S voličským průkazem si tak člověk teoreticky může vybrat, ve kterém kraji podpoří danou kandidátku.

Pro všechny hlasy ze zahraničí se náhodně vylosuje jeden kraj, do kterého se hlasy započtou a z jehož kandidátek budou voliči vybírat.

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