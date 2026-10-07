Volkswagen ID.3 dospěl. Neo vrací tlačítka, přidává retro budíky a baví v zatáčkách

Metro.cz
Auto   16:00
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Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví | foto: Metro.cz

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví
Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví
Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví
Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví
6 fotografií
Volkswagen ID.3 prošel důkladnou proměnou a nově se jmenuje ID.3 Neo. Nejde jen o facelift se změněnými světly. Němci zapracovali na interiéru, ovládání, efektivitě i jízdním projevu. A hlavně vyslyšeli řidiče: fyzická tlačítka jsou zpátky a klimatizace se konečně ovládá normálně.

Na první pohled poznáte, že ID.3 dospěl. Přední světlomety spojuje světelná lišta a střecha, zadní spoiler i víko kufru mají stejnou barvu jako karoserie. Auto díky tomu působí uhlazeněji a dospěleji. Světelná linka vpředu navíc zapadá do dnešního trendu, podle kterého poznáte nové auto i ve zpětném zrcátku.

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Konečně tlačítka, která najdete poslepu

Největší změny se odehrály uvnitř. Materiály působí hodnotněji, kabina je útulnější a přední sedadla mohou mít i masážní funkci. Volkswagen se především vrátil k něčemu, co řidičům v předchozích modelech chybělo: klasickým tlačítkům.

Na volantu jsou fyzické ovladače pro hudbu, přístrojový štít i asistenční systémy. Také klimatizace má vlastní mechanické ovladače pod centrálním displejem. Teplotu nebo intenzitu ventilace nastavíte hmatem, aniž byste museli lovit správnou ikonu na obrazovce. A všechna okna lze ovládat přímo z dveří řidiče.

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Právě takové detaily rozhodují o tom, jestli se auto dobře používá každý den. Dotykové displeje jsou fajn, ale když potřebujete rychle odmlžit čelní sklo, fyzické tlačítko má pořád něco do sebe.

Zajímavou hračkou je 10,25palcový digitální přístrojový štít. Nabízí také retro zobrazení inspirované analogovými budíky starších volkswagenů z osmdesátých let. Nostalgie na povel, bez nutnosti shánět zachovalý Golf druhé generace.

Navigace s rozšířenou realitou zase může prostřednictvím příplatkového head-up displeje promítat pokyny přímo do zorného pole řidiče. Šipky ukazují směr odbočení v návaznosti na skutečnou silnici, takže orientace připomíná počítačovou závodní hru. Jen s tím rozdílem, že tady je potřeba sledovat i provoz.

V zatáčkách jako doma

Elektromobil může být pohodlným dopravním prostředkem, ale nemusí být nudný. ID.3 Neo to dokazuje už prvními metry. Baterie uložená v podlaze snižuje těžiště a autu pomáhá držet stopu v zatáčkách. Podvozek působí jistě, karoserie se zbytečně nenaklání a řízení dodává řidiči příjemnou kontrolu.

Zadní pohon zůstává jedním z charakteristických rysů modelu. Přední kola se mohou soustředit na zatáčení, zatímco elektromotor pohání zadní nápravu. Výsledkem je přirozený jízdní projev, který funguje ve městě i na okreskách.

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Auto se neztratí ani na dálnici. Při rychlé jízdě na německé dálnici jsme se dostali až na 163 km/h, kde zasáhl omezovač testovaného vozu. I v této rychlosti působil Volkswagen stabilně a čitelně. Není to sportovní elektromobil, který si chce hrát na supersport, ale kompaktní auto, které zvládá svižnou jízdu s přehledem.

Dojezd až 626 kilometrů

Volkswagen přepracoval také elektrický pohon. Nový elektromotor APP350 je účinnější než předchozí jednotka APP310 a pomáhá prodloužit dojezd. Výsledek samozřejmě závisí na konkrétní verzi, rychlosti, počasí a stylu jízdy.

Zákazníci si mohou vybrat baterie s využitelnou kapacitou 50, 58 a 79 kWh. Výkony jednotlivých verzí činí 125, 140 a 170 kW, tedy 170, 190 a 231 koní. U nejúspornějších konfigurací dosahuje dojezd podle výrobce až 626 kilometrů podle metodiky WLTP.

Tlačítka jsou zpět! Volkswagen ID.3 Neo je elektromobil, který baví

Rozdíly jsou také v nabíjení. Baterie s kapacitou 50 a 58 kWh zvládají stejnosměrný proud výkonem až 105 kW, největší 79kWh baterie až 183 kW. U ní výrobce uvádí nabití z deseti na 80 procent přibližně za 29 minut. Důležitý je přitom nejen maximální výkon, ale také to, jak dlouho ho baterie dokáže udržet.

Příjemným vylepšením je režim One-Pedal-Driving. Řidič může výrazně zpomalovat uvolněním akcelerátoru, takže v městském provozu nemusí neustále přecházet mezi dvěma pedály. Auto při zpomalování zároveň rekuperuje, tedy získává část energie zpět.

Kufr bez elektřiny je vlastně výhoda

V každodenním životě potěší i drobnosti. Zavazadlový prostor testovaného auta se otevíral ručně. V době, kdy se elektrické víko někdy zvedá pomaleji, než člověk stačí odložit tašky, to není tragédie. Zatáhnout, otevřít a nakládat. Bez čekání na motorek.

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Co zamrzí, je absence předního zavazadlového prostoru, takzvaného frunku. Právě pod přední kapotou by se hodilo místo na nabíjecí kabely, které jinak zabírají prostor vzadu.

Nový infotainment Innovision přináší modernější multimediální funkce. Praktická je také technologie Vehicle-to-Load, díky níž může vůz napájet externí elektrické spotřebiče. Z elektromobilu se tak stává mobilní zdroj energie na výletě nebo při práci mimo zásuvku. Volkswagen počítá rovněž s digitálním mobilním klíčem, jehož dostupnost závisí na výbavě a příslušné výbavové přípravě.

Konečně dotažený elektromobil

ID.3 Neo ukazuje, že dospívání elektromobilu nemusí znamenat jen větší baterii a další displej. Volkswagen zapracoval na věcech, které člověk vnímá při každém usednutí za volant: pohodlí, ergonomii, ovládání i jízdní jistotě.

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Největší posun představuje návrat k logickému ovládání, doplněný moderními technologiemi. K tomu přidejte zadní pohon, jistý podvozek a slibovaný dojezd až 626 kilometrů. ID.3 Neo nepůsobí jako úplně jiné auto, ale jako výrazně dotaženější verze původního nápadu.

A kolik stojí? Český ceník začíná na 749 000 korunách za verzi Trend s baterií 50 kWh a výkonem 125 kW. Za větší baterie a bohatší výbavu si zákazník připlatí, vrcholné provedení Style s největší baterií stojí od 1 179 000 korun.

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