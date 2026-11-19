V Praze představil nový designový směr Pure Positive a vysvětlil, jak chce značka propojit svou historii s elektrickou budoucností. A také prozradil, kde mu v Praze nejvíc chutnalo pivo.
VW musíte hned poznat
Když se řekne Volkswagen, většině lidí se vybaví několik tvarů, které přežily celé generace. Brouk, Golf, Passat nebo Transporter. Ať už se jim říká jakkoli, mají jednu společnou vlastnost: člověk je pozná. Volkswagen si toho je dobře vědom.
Autorem nového směru Pure Positive je šéfdesignér značky Andreas Mindt, ale na jeho podobě pracuje celý tým včetně Stefana Wallburga.
Ten se do Volkswagenu nedostal včera. Podílel se mimo jiné na exteriéru sedmé generace Golfu a nyní vede tým, který stojí za podobou nových modelů ID. Polo, ID. Polo GTI, ID. Cross a ID. Tiguan. Jeho práce tak dobře ukazuje, kam se značka posouvá.
„Na novém designovém směru jsme začali pracovat přibližně před třemi lety. V té době jsme si položili poměrně zásadní otázku: Co vlastně Volkswagen znamená? Jaké jsou jeho hlavní charakteristiky, které musíme dostat do designu?“ vzpomíná.
Výsledkem jsou tři pilíře Pure Positive: stabilita, sympatie a takzvaná tajná ingredience. Zní to trochu jako recept na dobrý koktejl, ale v automobilovém designu jde o poměrně konkrétní zadání. „Chceme, aby naše auta byla jako dobří přátelé. Něco, čemu můžete věřit a s čím se cítíte dobře,“ říká.
První pilíř, stabilita, znamená pevné proporce, jasné tvary a pocit důvěryhodnosti. Auto má působit sebevědomě, nikoli agresivně. Druhým je přívětivost. Volkswagen podle Wallburga nechce vyrábět stroje, které vypadají nepřístupně nebo se snaží za každou cenu šokovat.
„Chceme jednoduché tvary a dobré linie, které vám vykouzlí úsměv. Auto by mělo mít přátelský charakter. Mělo by mít osobnost,“ říká.
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A pak je tu třetí pilíř, který designéři označují jako Secret Sauce, tedy tajná ingredience. Něco navíc, co se nemusí na první pohled křičet do světa, ale díky čemu si vůz zapamatujete. „Je to něco nečekaného, co autu dodá charakter. ID. Polo je například malé auto, ale i tak v něm najdete detaily, které ho dělají výjimečným.“
Člen rodiny
Volkswagen se nesnaží z ID. Pola udělat futuristickou atrakci. Chce, aby vypadal jako přirozený člen rodiny.
Přechod k elektromobilitě je totiž pro designéry obrovská výzva. Změnil se nejen pohon, ale také technické uspořádání automobilů, možnosti práce s prostorem i očekávání zákazníků. Jenže Volkswagen nechce, aby se spolu s benzinovým motorem vytratila také jeho identita.
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„Musíme rozumět tomu, co zákazníci od auta očekávají a jak žijí. Tyto potřeby potom spojujeme s našimi třemi designovými pilíři. Výsledkem má být vůz, který vyjadřuje charakter Volkswagenu a zároveň odpovídá tomu, co lidé skutečně potřebují.“ Není to přitom jen otázka toho, jak bude vypadat příď nebo zadní světla. Značka se snaží přenést do nové generace aut něco ze své historie. Brouk, Golf nebo Passat nebyly designovými experimenty pro úzkou skupinu nadšenců. Byla to auta, která měla jasnou identitu a která lidé dokázali okamžitě zařadit.
Silné dědictví značky
„Lidé se zajímají o historii a dědictví značky. Musíme pochopit, jak toto dědictví přenést do nových designů, a zároveň zajistit, aby auta byla relevantní i dnes,“ říká Metru Wallburg.
Ještě složitější úkol čeká designéry u sportovních modelů. Označení GTI není pro Volkswagen jen další výbavový stupeň. Od roku 1976 představuje specifickou kombinaci sportovnosti, každodenní použitelnosti a určitého životního postoje. Fanoušci mají jasnou představu o tom, jak má GTI vypadat. A příliš mnoho experimentů by nemuseli přijmout. Volkswagen proto připravil elektrické ID. Polo GTI. A byl to prý jeden z nejzajímavějších úkolů.
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„Věděli jsme, že komunita GTI je pro nás velmi důležitá. S tímto označením jsou spojená velká očekávání. Lidé si ho spojují se spalovacími motory a s auty, která znají celé generace. Položili jsme si proto otázku: Je možné vytvořit GTI v elektrickém světě? A jak přesvědčíme lidi, že to pořád bude GTI?“
Odpověď podle něj spočívá v zachování rozpoznatelných prvků. Designéři se vrátili k tomu, co dělá GTI právě GTI už od prvního modelu. „Podívali jsme se na prvky, které jsou součástí identity GTI už od roku 1976, a přenesli je. Právě to mu dává emoce.“
Co chtějí Češi?
Český trh je pro Volkswagen specifický také tím, že zde působí domácí Škoda. Zákazníci tak mají možnost porovnávat dvě značky, které jsou si technicky blízké, ale každá má vlastní identitu.
„Je to složitá otázka, protože předpokládá, že čeští zákazníci jsou výrazně odlišní od těch v ostatních zemích. Nemáme samostatnou studii zaměřenou pouze na české zákazníky. Dostáváme ale zpětnou vazbu od dealerů z různých zemí.“
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Podle něj mají zákazníci v Česku a jeho okolí v mnohém podobná očekávání. Chtějí, aby auto mělo emoce, ale současně bylo funkční a praktické. Záleží jim na kvalitě zpracování.
Design se mění také pod vlivem čínských značek. Ty přicházejí s novými proporcemi, technologiemi a někdy i velmi odvážnými řešeními. Evropské automobilky se musí rozhodnout, co z tohoto vývoje převzít a v čem naopak zůstat samy sebou. „Je to pro nás inspirace, ale je důležité, abychom věděli, kdo jsme,“ uzavírá Wallburg.
Inženýr a designér