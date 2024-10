Vracejí se „předváděčky“. Podvodníci si našli skuliny. Proti nové strategii není zatím obrana

Jde o to, že podvodníci všech kategorií míří na starší lidi bez ohledu na kontinenty. Triky, které používají, jsou víceméně podobné. Také ve Spojených státech potvrzují policisté vyšetřující tyto zločiny, že nepoctivci předpokládají, že starší generace už má na kontě v bance přece jen nějaké úspory.

Neříkejte ano Moderní technologie, i s pomocí umělé inteligence, umožňují zneužít hlas člověka z telefonu. V USA evidují telefonáty, kdy se člověk zeptá volaného, zda slyší. A jeho odpověď „ano“ si nahrají. Nahrávku s hlasem pak využijí pro hlasové přihlášení do bankovního systému podvedené osoby.

Banky vedle jiných způsobů přihlášení a vyřízení některých záležitostí používají i hlasový podpis.

Ale i Spojené státy evidují útoky na seniory z chudších vrstev. „Například v roce 2022 přišli starší lidé v souvislosti s údajnými dluhy na státním zdravotním pojištění o více než 720 milionů dolarů,“ upozorňuje Jessica Johnstonová, ředitelka Centra pro ekonomickou spokojenost.

Také v Americe „frčí“, podobně jako v současnosti u nás, napodobování skutečného telefonního čísla, které je shodné buď s pojišťovnou, ministerstvem financí či jinou státní institucí. Jak jsme v minulosti již několikrát psali, tyto druhy podvodů včetně kyberútoků evidují i české úřady, policie a další organizace.

Na výlety po krásách vlasti se už nejezdí

Česko zažívá déja vu. Už se sice nejezdí, jako kdysi, nejdřív na hrady a zámky. Co je ale „novinkou“, to je návrat nejrůznější předváděcích akcí. „V poslední době jsme na naší právní poradně i portálu VašeStížnosti.cz zaznamenali větší počet sporů vzešlých z domnělých předváděcích akcí,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Právníci organizace totiž evidují stoupající počet stížností, a to zejména od seniorů.

Lidé, kteří se na takové akce dostaví, obvykle reagují na reklamní e-maily a letáky na předváděcí akce v prodejnách, které patří dané firmě. Tam lidem zboží nejen předvádí, ale posléze i prodává. Spotřebitelé, zejména z řad seniorů, sice následně chtějí odstoupit od smlouvy, jelikož to u předváděcích akcí běžně bývá možné. Podnikatel jim však odstoupení neumožní, spotřebitelé si tak zboží musí nechat.

Na mušce Až 52 procent českých seniorů využívalo internet, buď v počítači, nebo v mobilním telefonu, v roce 2023. I proto roste i počet podvodů přes počítač nebo přes volání na mobilní telefony seniorů. V roce 2018 vlastnila přitom chytrý telefon ani ne pětina seniorů.

Počet kyberútoků na klienty bank v prvním pololetí 2024 dosáhl téměř 50 tisíc.

Koupili jste produkt přímo v prodejně? Máte smůlu

V čem spočívá háček? Ukazuje se, že proti nové strategii není zatím obrana. Vše je totiž navýsost legální. Odstoupení od kupní smlouvy, kterou spotřebitel uzavřel na předváděcí akci v prostorách prodejce, je podle občanského zákoníku možné pouze v případě, že k uzavření smlouvy došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo své obchodní prostory.

„Pokud by tedy prodejce oslovil kolemjdoucího před prodejnou a následně šli na prodejnu, kde by smlouvu uzavřeli, jedná se o prodej mimo obchodní prostory a spotřebitel může odstoupit od smlouvy. Ve výše zmíněném případě se však jedná o běžný prodej na kamenné prodejně,“ upozorňuje Hekšová. Nezáleží totiž vůbec na tom, zda prodejce zboží „předvádí“, nebo jestli spotřebiteli zaslal „pozvánku k navštívení prodejny“. Odstoupení v takovém případě možné není.