Vrána se zase vrací. Mstitel Eric Draven v ní bude kráčet Nekázankou a nosit účes na Jágra

Vepředu byznys, vzadu party. Výtky mají nejen fandové Bobří pádlo, vodopád z Kentucky nebo po Česku nejrozšířenější varianta: vepředu byznys, vzadu party. To vše jsou názvy pro patrně nejvysmívanější účes všech dob. Účes mullet se před časem po letech vrátil s patřičnou razancí. Fakt, že jej bude nosit Eric Draven, jen potvrzuje, že jde o větší trend, než by mnozí chtěli.

Návrat mulletu odstartovaly i celebrity – v kudrnaté verzi jej již v roce 2021 vynesl zpěvák Lil Nas X. Rihanna a Zendaya nosily mullet na červeném koberci v roce 2013 a 2016. Z herců si jej oblíbil například irský herec Paul Mescal, australský herec Jacob Elordi a americká filmová hvězda Timothée Chalamet. Podle módního magazínu Elle, respektive jeho webové varianty elle.cz, jej ve světě sportu propagují španělský fotbalista Hector Bellerin, britský ragbista Joe Marler a desítky dalších hráčů ragby po celém světě.

Památný mullet moderního střihu nosí také herec Harris Dickinson, a to v mysteriózním seriálu streamovací platformy Disney+ Vražda na samém konci světa (2023).

K odmítavým hlasům nové Vrány se zdaleka nejen kvůli účesu hlavního představitele přidal i režisér snímku z roku 1994 Alex Proyas. „Vskutku mi nepřináší žádnou radost vyjadřovat se negativně k práci mých filmařských kolegů. Vrána není jen film. Brandon Lee při jejím natáčení zemřel a dokončena byla jako pomník jeho ztracené brilance. Je to jeho odkaz. A tak by to mělo zůstat,“ napsal na svůj Facebook.