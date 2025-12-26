Vrátit? Darovat? Schovat na horší časy? Nerudovské „kam s ním“ u nevhodných dárků startuje

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
Jsou po stromečkem lepší peníze, nebo hmatatelná věc? Pokud se sejde v nadílce víc bestsellerů od Dana Browna nebo tričko nevhodné velikosti a s hloupým obrázkem, přemýšlíte, co s nimi.
Nevhodná barva bundy pro chlapečka? | foto:  Petr Topič, MAFRA

„Po Vánocích se na nás pravidelně obracejí spotřebitelé s dotazy, jak řešit nevhodné dárky – ať už jde o špatnou velikost přezkáčů, nevyhovující barvu oblečení nebo duplicitní dárky. Přinášíme proto přehled možností, jak v takových situacích postupovat a na co mají spotřebitelé podle zákona nárok,“ říká Lucie Korbeliusová ze spotřebitelské organizace dTest.

Pokud nechcete dárky přesunout na někoho v rámci rodiny, nebo uložit na další Vánoce pro někoho jiného, čtěte pozorně následujíí řádky.

14 dní na rozmyšlenou jen na e-shopu

Pokud byl dárek objednán přes e-shop nebo jiným dálkovým způsobem (například po telefonu) či mimo provozovnu (zpravidla stánkový nebo podomní prodej), má kupující ze zákona právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Tento dárek obvykle nikdo nereklamuje. Navíc, když je originálně zabalený.

Pro odstoupení postačí prodávajícímu jasně písemně oznámit zhruba toto:
„Odstupuji od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, k němuž došlo dne XX, a žádám o vrácení kupní ceny včetně dopravného na účet číslo YY; číslo dokladu ZZ.“

„Je třeba myslet na to, že právo na vrácení zboží nebo jeho reklamaci má především samotný kupující, proto pokud s dárkem nejste spokojeni, obraťte se nejprve na dárce a požádejte jej o součinnost,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Dárce může vrácení vyřídit kompletně za vás, případně alespoň informovat prodejce o odstoupení od smlouvy a vás pověřit zasláním zboží zpět.V řadě případů můžete vrácení vyřídit také v kamenné prodejně prodávajícího.

Někde stačí kliknout na tlačítko

Někteří prodávající umožňují na svém webu odstoupit od smlouvy tlačítkem, popřípadě byste na webu měli nalézt alespoň vhodný formulář. Na vrácení zboží pak máte dalších 14 dnů od odstoupení. Stejnou lhůtu má také prodávající na vrácení peněz. Obchodník musí vrátit kupní cenu a také základní poštovné za dodání zboží.

Peníze nebo dárkový šek asi nikdo pod stromečkem reklamovat nebude...

Právo na odstoupení se vztahuje i na rozbalené či vyzkoušené zboží. Pokud bylo zboží použito více, než bylo nutné k vyzkoušení nebo seznámení se s jeho vlastnostmi, a zároveň se tímto zacházením snížila jeho hodnota, může podnikatel požadovat odpovídající náhradu.

Zakoupené online, včas uplatněné, ale na odstoupení to není

Ani při nákupech na dálku nemusíte s odstoupením od smlouvy vždy uspět. Zákon tyto případy výslovně vyjmenovává. Odstoupení od smlouvy tak nelze uplatnit například u zboží upraveného na přání zákazníka (gravírované šperky či potisk trička), zapečetěného zboží, u něhož to není možné z hygienických důvodů po vynětí z obalu (některé druhy kosmetiky, erotické pomůcky), nebo u audio a video nahrávek a počítačových programů na hmotném nosiči (DVD, Blu-Ray, LP desky, pokud byl porušen originální obal).

Zákazník, kterého nevhodné dárky na Vánoce netrápí.

V kamenných obchodech záleží na dobré vůli

U dárků koupených v kamenných provozovnách zákon obecné právo na vrácení bez důvodu nezná. Vrácení nebo výměna zboží je zde čistě otázkou obchodní politiky prodejce – ten může nabídnout výměnu za jiné zboží, dárkový poukaz nebo vrácení peněz, ale také nemusí nabídnout nic. Láká-li však před Vánoci prodávající na možnost bezstarostného vrácení po vánočních svátcích, například prostřednictvím bannerů na prodejně, popřípadě tuto možnost uvádí na účtence přiložené k nákupu, je nabídkou vázán.

Na co nezapomenout

  • Zjistěte, kde byl dárek koupen a jakým způsobem (e-shop nebo kamenný obchod).
  • Požádejte dárce o doklad, případně součinnost s vrácením nebo výměnou.
  • U nákupu na dálku včas odstupte od smlouvy ideálně písemně e-mailem nebo pomocí formuláře.
  • Uschovejte si důkaz o odeslání. Odesíláte-li zboží poštou, bezpečně jej zabalte.
  • Pečlivě si uložte komunikaci s obchodníkem.

Obchodníci také nezřídka prodlužují lhůtu pro výměnu dárků až do ledna, někdy i o několik týdnů. V těchto případech si dejte pozor na specifické podmínky, které si obchodníci mohou stanovit v podstatě libovolně. Typickým pravidlem je možnost pouhé výměny zboží, nikoliv vrácení peněz, popřípadě vrácení částky ve formě poukazu uplatnitelného na další nákup.

„Pokud si spotřebitel není jistý, jak v konkrétním případě postupovat, může se obrátit na naši bezplatnou spotřebitelskou poradnu nebo na Českou obchodní inspekci,“ uzavírá Eduarda Hekšová. Vánoční dárek, který se netrefil, tak nemusí znamenat zbytečnou ztrátu peněz. Stačí znát svá práva a hlídat si lhůty.

