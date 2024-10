Vražda kvůli dědictví či následek zneužívání? Menendezovi nejsou Dahmer. Jejich příběh i nudí

STRÁŽCE STREAMU - Co vše strkal otec Lylea a Erika Menendezových svým synům do zadnic? Kdo byl v jednom z nejznámějších skutečných amerických krimi příběhů vlastně monstrum? Vejlupek José s tváří ďábelského Javiera Bardema nebo jeho synové (Nicholas Alexander Chavez a Cooper Koch), kteří velice surovým způsobem koncem osmdesátých let odpravili jak jeho, tak matku (Chloë Sevigny)? Na Netflix se vrátila antologie, která platformě před dvěma lety pod názvem Monstrum: Příběh Jeffreyho Dahmera přihrála mnoho nových předplatitelů. Dodnes jde o třetí nejúspěšnější titul platformy s velkým červeným enkem ve znaku vůbec.