Vražda, tajemství i sex v autě. Na HBO Max ukazují zeleného superhrdinu od DC trochu jinak

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   17:00
Sledovat Metro na Googlu
Jedna vražda. Jedno město plné tajemství. A dva Green Lanterni..

Jedna vražda. Jedno město plné tajemství. A dva Green Lanterni.. | foto: HBO Max

„Mé ambice byly vždy problém. Ale ty ses to rozhodl nevidět..“
Hal Jordan byl kdysi testovací pilot. Teď nosí prsten moci.
Hal Jordan byl kdysi testovací pilot. Teď nosí prsten moci.
Aaron Pierre jako John Stewart
19 fotografií
Green Lantern. Tak zní jméno superhrdiny z komiksové stáje DC, který nikdy nedostal kloudnou příležitost stát se miláčkem mainstreamového publika. Jak by také mohl. Zatímco slavnější kolegové Superman a Batman (o dalších zatím mluvit nechci) za poslední desítky let vystřídali na plátnech a obrazovkách hned několik představitelů a jejich dobrodružství v animované i hrané podobě uchvátila, nebo minimálně pobavila, nejednoho diváka, do zeleného mundúru oděný vesmírný policajt vybavený mocným prstenem, kuráží a představivostí to měl vždycky složitější.

Většina diváků si v souvislosti s postavou zeleného superhrdiny nejspíš vzpomene na propadák z roku 2011 s názvem Green Lantern, v němž si hlavní roli střihnul Ryan Reynolds, případně na zatím poslední výskyt tohoto hrdiny na velkém plátně – snímek Superman (2025). Oba tyto počiny ovšem mají, co se kvality pokoukání týče, k seriálu Lanterns na hony daleko. Ten si právě odbývá premiéru na HBO Max a není náhodou, že se mu přezdívá komiksový Temný případ. Jde totiž o komorní mysteriózní vyprávění (na komiksové poměry samozřejmě), které ani po pěti odvysílaných epizodách neztrácí dech.

Vynikající seriál Lanterns nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Když Deadpool potká Poirota. Na Apple TV+ přistál bláznivý Top Gun ze sovětského Ruska

Sbor nebarevných kosmických policistů

Abych o Lanternech informoval co možná nejobjektivněji, protrpěl jsem si před pár dny také nakoukání letošního největšího propadáku od DC - celovečerní Supergirl. Ta si mimochodem nedávno odbyla rovněž streamovací premiéru na HBO Max. Nejsem proto zdaleka jediný fanda Lanternů, kteří si čekání na nový díl oblíbeného seriálu proložil sesterským celovečerákem odehrávajícím se v tomtéž filmovo-seriálovém univerzu. Proč se film divákům nelíbil je mi už nyní zřejmé. Kromě toho, že zde jednu z postav dabuje moje teta, se tu nestane nic moc zajímavého.

Aaron Pierre jako John Stewart

Naproti tomu Lanterns překvapují v podstatě od úplného začátku. Kdo čekal další barevnou superhrdinskou taškařici, v níž se to bude podobně jako v Supergirl hemžit mimozemšťany a digitálními potvorami, ten byl zpočátku poněkud zaskočen. Tvůrci Chris Mundy, Damon Lindelof a Tom King totiž vzali Green Lanterny a udělali z nich v podstatě vesmírné policajty, kteří se ocitnou uprostřed pořádně zapeklitého kriminálního případu. A ten případ nečíhá ve velkoměstě, nýbrž v malém městečku na Středozápadě.

„Mé ambice byly vždy problém. Ale ty ses to rozhodl nevidět..“
Hal Jordan byl kdysi testovací pilot. Teď nosí prsten moci.
Hal Jordan byl kdysi testovací pilot. Teď nosí prsten moci.
Aaron Pierre jako John Stewart
19 fotografií

O čem to je?

V hlavní roli, jak už název napovídá, nestojí jeden, ale hned dva Lanterni. Zkušený Hal Jordan, hraje ho šedesátník Kyle Chandler, je protřelý veterán, který už má něco nalétáno a na hrdinství se dívá unavenýma, cynickýma očima. Sekunduje mu jeho budoucí nástupce John Stewart v podání Aarona Pierra, který má nejen hromadu energie na souložení s vdanými paničkami v autech, ale také disciplínu, umělecké sklony a trpělivost. Že se tihle dva neshodnou zdaleka na všem, je nasnadě.

Kyle Chandler jako Hal Jordan

O napětí, jaké se od podobné detektivní dvojice očekává, je tak z podstaty jejich vztahu postaráno. Už také proto, že Jordan se prstenu ve prospěch mladšího kolegy rozhodně dobrovolně vzdát nehodlá.

Samotné vyšetřování se přitom rozjíždí pomalu a nenápadně. Příběh začíná v roce 2016. Jordan a Stewart jsou vysláni do zapadlého Rushville v Nebrasce, aby vyšetřili záhadnou vraždu. Pátrání je postupně zavede k rodině Maconových, která skrývá nejedno tajemství. Ukáže se totiž, že ve městě roky tajně působí tajemný Člověkobijec (Manhunter), umělá bytost ukrývající se zde před nepřáteli (nejen) ze Země. Když jeho identita vyjde najevo, dojde ke střetu, při němž zemře několik důležitých postav. Dojde i na rozhodující souboj mezi oběma hrdiny, ve kterém se má rozhodnout, kdo bude prsten do budoucna nosit.

Netflix má další hit, který nestojí za to. Mysteriózní novinka s „Escobarem“ ukrývá jen prázdný scénář

Děj se poté přesouvá do roku 2026, kdy se John musí vypořádat s následky událostí z minulosti i s tajemstvím kolem smrti svého bývalého mentora Hala. To mimochodem není spoiler. Mrtvolu zkušeného kolegy tvůrci divákům ukazují hned na konci úvodní epizody. Zemřel ale opravdu?

Temný zelený případ

Přirovnání k Temnému případu nevzniklo jen tak pro nic za nic. Lanterns se podobně jako slavnější kriminální série nebojí zpomalit, porochnit se v nějakém tom ponurejším momentu a nechat své hrdiny chvíli jen tak, ehm, existovat. Rozdíl je samozřejmě v tom, že v Lanternech občas někdo vytáhne prsten schopný zhmotnit prakticky cokoliv, co si jeho nositel umí představit. Seriál přesto zdaleka nepůsobí jako podivný experiment, který by se snažil nacpat superhrdiny do škatulky, kam se nehodí. Nebo jako ukázka toho, jak to může dopadnout, když vám studio nedá peníze na pořádné akce a efekty. Naopak. Zdá se, že právě spojení komiksové mytologie s klasickou detektivní zápletkou ve výsledku svědčí všem. Tvůrci navíc nezapomínají na to, že Lanterns jsou součástí nově budovaného DC univerza Jamese Gunna. Tu a tam proto citlivě připomenou, že za hranicemi tohoto příběhu existuje komplexní komiksový svět.

Seriál Lanterns tak zatím působí jako velmi sympatická ukázka toho, že komiksový seroš nemusí nutně znamenat dvě hodiny digitálního bordelu natažené na osm epizod. Stačí vzít zajímavé postavy, dát jim případ, který stojí za vyřešení, a nechat je chvíli dýchat. A pokud si seriál udrží nastavenou laťku i ve zbývajících epizodách, mohl by Green Lantern konečně dostat přesně tu příležitost, na kterou čeká už zatraceně dlouho.

Hal Jordan byl kdysi testovací pilot. Teď nosí prsten moci.

Závěrem ještě dodám, že projektu prospívá i rating R, tedy častý hrubý jazyk či zařazení scén nepřístupných mládeži. Místy rádoby drsná Supergirl v tomhle ohledu může jen tiše sedět a houpat nohama.

Hnědá skvrnka na kráse

Ne všechno se ale samozřejmě povedlo na jedničku. Fanoušci v internetových diskuzích často zmiňují fakt, že některé kostýmy a rekvizity působí lacině, těžkopádně nebo zkrátka až příliš uměle. Nejvíc pozornosti schytává Halův oblek. Ten místo elegantního superhrdinského mundúru připomíná spíš jakousi zbroj s brutálně širokými rameny, přičemž jeho tmavé, místy až nahnědlé provedení také ne každému sedlo. Naštěstí jej ale hrdina nenosí moc často.

Supergirl už je online. Do domácností dorazila překvapivě rychle po propadáku v kinech

Kritika se nevyhnula ani některým rekvizitám a celkovému výtvarnému zpracování. Nejde ale o univerzálně sdílený názor. Část fanoušků naopak oceňuje praktičtější a méně digitální podobu kostýmů, která podle nich lépe zapadá do civilnějšího pojetí seriálu.

Lanterns

  • Tvůrci: Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King
  • Režie: James Hawes, Geeta Vasant Patel, Alik Sakharov, Stephen Williams
  • Scénář: Damon Lindelof, Chris Mundy, Tom King, Vanessa Baden a další.
  • Kamera: Gregory Middleton, Florian Hoffmeister, Armando Salas
  • Hudba: Stephanie Economou
  • Hrají: Kyle Chandler, Aaron Pierre, Nathan Fillion, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Nicole Ari Parker, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson, Sherman Augustus, Paul Ben-Victor, Kamy D. Bruder, Jasmine Cephas Jones, Chris Coy, Cary Christopher, Jaylen Lyndon Hunter, Bella Shaw, Jaime Alvarez, Cairo Cash Lee, Laura Linney, Jayce Eiland a další.
  • Produkce: Breannah Gibson
  • Casting: Alexa L. Fogel
  • Střih: Emily Greene, Vikash Patel, Matthew Colonna
  • Zvuk: Ed Carr, Kurt Nicholas Forshager, Todd Grace, Kathryn Madsen
  • Scénografie: John Paino, Austin Gorg, Wes Hottman, Amy Wells
  • Masky: Myriam Arougheti, Katherine Kousakis, Robert C. Mathews III, Justin Raleigh
  • Kostýmy: Cynthia Ann Summers

„Mé ambice byly vždy problém. Ale ty ses to rozhodl nevidět..“

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Kolín nechává zpracovat návrhy změn parkování v pěti částech města

ilustrační snímek

Počet parkujících aut v některých částech Kolína výrazně převyšuje počet legálních parkovacích míst. Největší rozdíl průzkum zjistil na Zálabí, kde je 272...

19. září 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Jihlavský dopravní podnik otevře své brány. Láká na nové vozy i historický Ikarus

Mezi zapůjčenými historickými vozy bude také trolejbus Ikarus 280T původem z...

Nové trolejbusy a autobusy, historické vozy i premiéra kloubového trolejbusu z Budapešti. Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) otevře v neděli své brány veřejnosti. V rámci Evropského týdne mobility...

19. září 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Výtržnictví na toaletách obchodního centra. Policie hledá svědky z fotografií

ilustrační snímek

Olomoučtí policisté hledají několik lidí, kteří by mohli pomoci objasnit výtržnictví na toaletách jednoho z obchodních center ve městě. Incident se stal v sobotu 5. září odpoledne. Policie nyní...

19. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Trutnov plánuje novou čtvrť u historického centra s byty i knihovnou

ilustrační snímek

Bytová zástavba, městská knihovna, prostor pro setkávání i přístupné nábřeží Úpy. Taková by mohla být podle vítězného návrhu urbanistické soutěže nová podoba...

19. září 2026  11:08,  aktualizováno  11:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Břidlice musí zvonit jako zvon. Tradiční řemeslo se u Lakomých dědí už pět generací

Pokrývač Jaroslav Lakomý při opravě střechy svitavského kostela sv. Jiljí

Pokrývačské řemeslo se v rodině Lakomých dědí z generace na generaci již více než 100 let. Jaroslav Lakomý mladší v těchto dnech dokončil náročnou opravu střechy kostela sv. Jiljí ve Svitavách, na...

19. září 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Policisté hledají ženu z Prahy 3. Ztratila se po odvedení dcery do školky

ilustrační snímek

Pražská policie pátrá po sedmatřicetileté Daně Fraňkové z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. V posledním týdnu si stěžovala...

19. září 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Na korunovační klenoty se stojí dlouhé fronty, přilákaly lidi z Česka i zahraničí

Na korunovační klenoty se stojí fronta. Přijeli lidé z celého Česka i turisté....

Stejně jako v minulých letech přilákaly korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která...

19. září 2026  11:42

Aplikace Záchranka umožní ve Zlínském kraji tísňové volání s přesnou polohou

ilustrační snímek

Obyvatelé Zlínského kraje mohou mít díky aplikaci Záchranka tísňové volání s přesnou polohou a svým zdravotním profilem přímo v telefonu. Kraj se stal...

19. září 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower,...

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové...

19. září 2026  11:11

Moravskoslezský kraj podpoří folklor a lidovou kulturu dvěma miliony korun

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj letos rozdělí dva miliony korun na podporu folkloru a tradiční lidové kultury. Z devíti žádostí podpoří šest projektů. ČTK to řekla mluvčí...

19. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:10

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Penál, pastelky, ale i kroužky a obědy. Samoživitelé každé září zápasí s výdaji

Inflace a zdražování dopadá i na samoživitelky a samoživitelé.

„Na začátku školního roku si musím pokaždé půjčit od rodičů. Nevím, co bych bez nich dělala,“ popisuje samoživitelka Markéta. Zářijové výdaje pro ni nejsou jen nepříjemností, kterou by pokryla z...

19. září 2026  10:12

Tři vzácné obrazy po náročném restaurování opět zdobí kostel v Pomezí

Kostel svatého Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří

Do svatostánku sv. Jakuba Většího v Pomezí nad Ohří, který zdobí evropsky unikátní freska Ježíše ve vinném lisu, se vrátily tři vzácné obrazy. Díla se podařilo objevit v církevních depozitářích, po...

19. září 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet