Většina diváků si v souvislosti s postavou zeleného superhrdiny nejspíš vzpomene na propadák z roku 2011 s názvem Green Lantern, v němž si hlavní roli střihnul Ryan Reynolds, případně na zatím poslední výskyt tohoto hrdiny na velkém plátně – snímek Superman (2025). Oba tyto počiny ovšem mají, co se kvality pokoukání týče, k seriálu Lanterns na hony daleko. Ten si právě odbývá premiéru na HBO Max a není náhodou, že se mu přezdívá komiksový Temný případ. Jde totiž o komorní mysteriózní vyprávění (na komiksové poměry samozřejmě), které ani po pěti odvysílaných epizodách neztrácí dech.
Vynikající seriál Lanterns nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
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Sbor nebarevných kosmických policistů
Abych o Lanternech informoval co možná nejobjektivněji, protrpěl jsem si před pár dny také nakoukání letošního největšího propadáku od DC - celovečerní Supergirl. Ta si mimochodem nedávno odbyla rovněž streamovací premiéru na HBO Max. Nejsem proto zdaleka jediný fanda Lanternů, kteří si čekání na nový díl oblíbeného seriálu proložil sesterským celovečerákem odehrávajícím se v tomtéž filmovo-seriálovém univerzu. Proč se film divákům nelíbil je mi už nyní zřejmé. Kromě toho, že zde jednu z postav dabuje moje teta, se tu nestane nic moc zajímavého.
Naproti tomu Lanterns překvapují v podstatě od úplného začátku. Kdo čekal další barevnou superhrdinskou taškařici, v níž se to bude podobně jako v Supergirl hemžit mimozemšťany a digitálními potvorami, ten byl zpočátku poněkud zaskočen. Tvůrci Chris Mundy, Damon Lindelof a Tom King totiž vzali Green Lanterny a udělali z nich v podstatě vesmírné policajty, kteří se ocitnou uprostřed pořádně zapeklitého kriminálního případu. A ten případ nečíhá ve velkoměstě, nýbrž v malém městečku na Středozápadě.
O čem to je?
V hlavní roli, jak už název napovídá, nestojí jeden, ale hned dva Lanterni. Zkušený Hal Jordan, hraje ho šedesátník Kyle Chandler, je protřelý veterán, který už má něco nalétáno a na hrdinství se dívá unavenýma, cynickýma očima. Sekunduje mu jeho budoucí nástupce John Stewart v podání Aarona Pierra, který má nejen hromadu energie na souložení s vdanými paničkami v autech, ale také disciplínu, umělecké sklony a trpělivost. Že se tihle dva neshodnou zdaleka na všem, je nasnadě.
O napětí, jaké se od podobné detektivní dvojice očekává, je tak z podstaty jejich vztahu postaráno. Už také proto, že Jordan se prstenu ve prospěch mladšího kolegy rozhodně dobrovolně vzdát nehodlá.
Samotné vyšetřování se přitom rozjíždí pomalu a nenápadně. Příběh začíná v roce 2016. Jordan a Stewart jsou vysláni do zapadlého Rushville v Nebrasce, aby vyšetřili záhadnou vraždu. Pátrání je postupně zavede k rodině Maconových, která skrývá nejedno tajemství. Ukáže se totiž, že ve městě roky tajně působí tajemný Člověkobijec (Manhunter), umělá bytost ukrývající se zde před nepřáteli (nejen) ze Země. Když jeho identita vyjde najevo, dojde ke střetu, při němž zemře několik důležitých postav. Dojde i na rozhodující souboj mezi oběma hrdiny, ve kterém se má rozhodnout, kdo bude prsten do budoucna nosit.
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Děj se poté přesouvá do roku 2026, kdy se John musí vypořádat s následky událostí z minulosti i s tajemstvím kolem smrti svého bývalého mentora Hala. To mimochodem není spoiler. Mrtvolu zkušeného kolegy tvůrci divákům ukazují hned na konci úvodní epizody. Zemřel ale opravdu?
Temný zelený případ
Přirovnání k Temnému případu nevzniklo jen tak pro nic za nic. Lanterns se podobně jako slavnější kriminální série nebojí zpomalit, porochnit se v nějakém tom ponurejším momentu a nechat své hrdiny chvíli jen tak, ehm, existovat. Rozdíl je samozřejmě v tom, že v Lanternech občas někdo vytáhne prsten schopný zhmotnit prakticky cokoliv, co si jeho nositel umí představit. Seriál přesto zdaleka nepůsobí jako podivný experiment, který by se snažil nacpat superhrdiny do škatulky, kam se nehodí. Nebo jako ukázka toho, jak to může dopadnout, když vám studio nedá peníze na pořádné akce a efekty. Naopak. Zdá se, že právě spojení komiksové mytologie s klasickou detektivní zápletkou ve výsledku svědčí všem. Tvůrci navíc nezapomínají na to, že Lanterns jsou součástí nově budovaného DC univerza Jamese Gunna. Tu a tam proto citlivě připomenou, že za hranicemi tohoto příběhu existuje komplexní komiksový svět.
Seriál Lanterns tak zatím působí jako velmi sympatická ukázka toho, že komiksový seroš nemusí nutně znamenat dvě hodiny digitálního bordelu natažené na osm epizod. Stačí vzít zajímavé postavy, dát jim případ, který stojí za vyřešení, a nechat je chvíli dýchat. A pokud si seriál udrží nastavenou laťku i ve zbývajících epizodách, mohl by Green Lantern konečně dostat přesně tu příležitost, na kterou čeká už zatraceně dlouho.
Závěrem ještě dodám, že projektu prospívá i rating R, tedy častý hrubý jazyk či zařazení scén nepřístupných mládeži. Místy rádoby drsná Supergirl v tomhle ohledu může jen tiše sedět a houpat nohama.
Hnědá skvrnka na kráse
Ne všechno se ale samozřejmě povedlo na jedničku. Fanoušci v internetových diskuzích často zmiňují fakt, že některé kostýmy a rekvizity působí lacině, těžkopádně nebo zkrátka až příliš uměle. Nejvíc pozornosti schytává Halův oblek. Ten místo elegantního superhrdinského mundúru připomíná spíš jakousi zbroj s brutálně širokými rameny, přičemž jeho tmavé, místy až nahnědlé provedení také ne každému sedlo. Naštěstí jej ale hrdina nenosí moc často.
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Kritika se nevyhnula ani některým rekvizitám a celkovému výtvarnému zpracování. Nejde ale o univerzálně sdílený názor. Část fanoušků naopak oceňuje praktičtější a méně digitální podobu kostýmů, která podle nich lépe zapadá do civilnějšího pojetí seriálu.
Lanterns