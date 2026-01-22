Vraždou Františka Mrázka se budeme nadále zabývat, tvrdí policisté k případu krále českého podsvětí

Autor: Marek Peška
  9:10
Promlčení vraždy vládce českého podsvětí Františka Mrázka se blíží. Policie oficiálně promluvila o jeho motivu. Zřejmě v tom byl byznys.

Mrázkův hrob v jeho rodišti – v Českém Brodě. Za fotku získává náš čtenář odměnu, poslal ji na web Metro.cz/hlidac | foto: Martin Picka

Večer 25. ledna 2006 zazněl v Durychově ulici v Praze 4 výstřel. Ten navždy ovlivnil dějiny českého podsvětí. Kulka mířila do břicha kontroverzního podnikatele Františka Mrázka, který byl policií označován za bosse českých mafiánů. Střelcem byl profesionál. Policie poprvé oficiálně o motivu vraždy promluvila.

„Šlo o byznys, ostatní vyšetřovací verze padly,“ uvedl mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek pro investigativní projekt Hlídače státu PastVina. Navzdory blížícímu se promlčení a administrativnímu odložení spisu kriminalisté vzkazují: „Budeme se nadále objasnění tohoto případu věnovat.“ K promlčení s velkou pravděpodobností dojde přesně 20 let po vraždě, tedy v neděli 25. ledna.

Kompromitující materiály na politiky

Případem se původně zabýval Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Od roku 2016 pak speciální pracovní tým TEMPUS z Úřadu služby kriminální policie. Vyšetřování bylo o čtyři roky později odloženo. Neznamenalo to ale, že by policejní práce skončila. „Kriminalisté na případu dále pracují a prověřují poznatky, které se k nim dostávají,“ říká Vinčálek.

Policisté, kteří na vraždě i na samotném Mrázkově podnikání pracovali, se shodují, že motivem byl byznys. Mezi dalšími motivy, jimiž se policisté zabývali, byla také politika. Mrázek měl totiž disponovat řadou kompromitujících materiálů, se kterými obchodoval a využíval je k nátlaku na politické špičky napříč spektrem. Tuhle verzi policie však později vyloučila.

Jeli v tom policisté? Kmenta tvrdí, že ano

„Nyní jsem si prakticky jistý, že policisté ho nemohli vyřešit proto, že do vraždy byli zapojeni někteří jejich kolegové – tedy důstojníci z bezpečnostních složek státu – nebo lidé s nimi úzce spojení,“ míní investigativní novinář Jaroslav Kmenta, který 20 let tento případ systematicky zkoumal a shromažďoval co nejvíce informací.

Promlčení vraždy je více než jisté. Policie musí trestní stíhání konkrétní osoby podpořit uceleným řetězcem důkazů, které by obstály před soudy všech stupňů. Uplynutím promlčecí lhůty nemůže být již nikdo potrestán. Policie však nadále bude sbírat nejrůznější poznatky.

Z lakýrníka šéfem mafie

Rodák z Českého Brodu se stal jedním z hlavním postav českého podsvětí už před rokem 1989. Vyučený lakýrník byl vekslákem, obchodoval s hodinkami nebo walkmany. A později s realitami. Podle médií byl strůjcem podvodů – skupoval reality, díky kterým získal stovky milionů korun, protože je zastavil u bank za poskytnuté úvěry. Policie pak vyšetřovala podezření, že šlo o podvod, protože odhady nemovitostí byly nadhodnocené.

Mrázek figuroval ve finanční skupině, která kontrolovala potravinářský kolos Setuza a olejářskou společnost Český olej. Podnikal spolu s dalšími kontroverzními podnikateli – Tomášem Pitrem a Miroslavem Provodem. Nikdy z ničeho ovšem nebyl obviněn.

Jeho vliv sahal až do vysoké politiky. Údajně měl archiv, který obsahoval dokumenty z tehdejší vlády, policie či z tajné služby BIS i kompromitující informace na politiky.

Bohatství zůstává v rodině

V září 2008 server iDNES.cz psal o tom, že obrovský majetek po Mrázkovi zůstane rodině. Například Mrázkův syn Michal tehdy vlastnil řadu firem – provoz zastaváren, obchod se starožitnostmi, ubytovací služby a taxislužbu. Rodině také po Františkovi Mrázkovi zůstaly velké majetky. Elitní kriminalisté se přitom domnívali, že alespoň část peněz, za něž si Mrázek pořídil sídla v hodnotě stovek milionů, pocházely z podvodů a daňových úniků. Zároveň se tehdy psalo i o majetcích Radovana Krejčíře.

