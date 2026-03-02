Původně se zvažovalo, že se hlavní hrdinka předchozího dílu hororové série Vřískot Sam Carpenter (Melissa Barrera) posune temnějším směrem. Až tak moc, že se měla stát ústředním zabijákem vybaveným ikonickou protáhlou bílou maskou, takzvaným Ghostfacem. Studio ale herečku během příprav na sedmičku na hodinu propustilo. Stalo se tak kvůli tomu, že se na sítích vyjadřovala k situaci na Blízkém východě. Vyjadřování nepohodlných či kontroverzních politických názorů se v Hollywoodu tradičně trestá vyhazovem a digitální popravou.
Vřískot 7 vstupuje do kin. Návrat Sidney Prescott i Moniky z Přátel v nejtemnějším pokračování série
Tímto rozhodnutím si ovšem producenti narušili nejen slibně rozvinutou dějovou linku, ale také způsobili nejen mezi fandy, ale i mezi „internetovými kecaly“ obecně hotové zemětřesení. Následný odchod jiného, ještě daleko slavnějšího jména – herečky Jenny Ortegy – úspěch dalšího dílu také příliš nezaručoval.
Hitovka – hejtrům navzdory
I přes všechno zmíněné se nyní ukazuje, že je většině fandů série zákulisní pnutí celkem jedno. Naopak zjevně slyšeli na návrat původní hlavní hrdinky v podání Neve Campbell a tvůrce Kevina Williamsona za kameru. Dorazili totiž do kin v obrovských zástupech. „Velkorysých 64 milionů dolarů otvíráku žene sedmý Vřískot z unaveného neinspirativního sequelu, jak o něm mluví kritika, do pozice obří hitovky, jakkoliv asi o týden později poletí strmě dolů. Celosvětově si ale staronová sága, co letos slaví třicítku, řekla o 97 milionů, což je i při padácích o následných víkendech číslo, které by mělo v součtech hravě překonat minimálně šestý díl,“ komentuje tržby Václav Rybář, redaktor webu moviezone.cz.
Internet versus realita
Sečteno, podtrženo, zatímco internetové diskuze, hashtagy a komentáře křičí o morálce, vyhazovech a zradě fanouškovské základny, skuteční diváci mají jednodušší matematiku.
Chodí do kina, platí za lístky a hledají trochu té nostalgie, nechtějí si nechat ujít velký filmový trhák nebo nechtějí přijít o to, jak na plátně Ghostface zase někomu vrazí nůž pod žebra. Dá se to brát i jako tiché vítězství marketingu nad virtuální bublinou.