Spousta tvůrčích nápadů, krvavé blbnutí s povědomým silným námětem, který by mohl být propracován podstatně hlouběji, hloupé postavy a tvůrci, kteří se na úkor logiky spokojili s přímočarou efektivností. Tak se dá hovořit v podstatě o každém počinu, ať už filmovém, či seriálovém, ze slavné hororové série Vřískot. První díl kultovního snímku geniálního režiséra Wese Cravena měl premiéru zhruba před třiceti lety.
Už ve čtvrtek jde do kin její již sedmé pokračování. Neexistuje proto lepší chvíle, kdy si jednotlivé střípky vřískoťácké skládačky společně prohlédnout zblízka. Slavnou bílou masku masového vraha, tvarovanou podle známého Munchova obrazu, takzvanou Ghostface, totiž bezpečně identifikují africké děti, čeští dospěláci, kteří si ji mnohdy vozí v autech jako dekoraci, ale možná i vaše babička.
Začalo to s humorem
Vřískot z roku 1996 je devadesátkový hit, který však po všech stránkách neztratil nic ze své působivosti. Je tomu tak i přesto, že se krátce po svém uvedení, konkrétně na přelomu tisíciletí, snímek dočkal neméně slavné a také svým způsobem podobně kultovní parodie Scary Movie: Děsnej biják.
Vřískot sám přitom do subžánru takzvaných slasherů, které stojí a padají na tom, že v nich běhají psychopatičtí sérioví vrahové, kteří kosí nerozvážné teenagery hlava nehlava, přinesl svěží vítr. Film sám byl totiž od počátku z velké části míněn jako parodie. Horor scenáristy Kevina Williamsona a žánrového superklasika Wese Cravena, jenž v každé dekádě doručil divákům novou kultovní pecku (Noční můra v Elm Street, Hory mají oči), byl pro diváky zábavný především tím, jak od začátku do konce vypočítává hororová klišé a po celou stopáž je hned hezky předvádí samotnou akcí na plátně. Vřískot přinesl do žánru sebeuvědomění a metahumor, respektive sebereferenční humor, který v poslední době více či méně záměrně využili třeba tvůrci nové filmové Rychlé roty (2022) či nového Matrixu 4 (2021).
Majstrštyk i výplach
Druhý díl následoval dva roky po premiéře úspěšné jedničky. Opět se jej chopil Wes Craven a někteří fanoušci i kritici vám budou do dneška tvrdit, že jím režisér zasadil slasherům poslední ránu z milosti. Po jeho první, a hlavně druhé metapodívané, která byla opět sebereflexivní, ale také překombinovaným krvavým výplachem, totiž už tento subžánr nešlo dál brát vážně.
Tvůrci tak museli částečně kapitulovat a parodovat ještě více, což v tehdejší upoutávce dobře reflektuje promluva herce Jamieho Kennedyho, který na film láká převyprávěním pravidel filmových pokračování. No a pak je tu trojka z roku 2000, v níž Craven a spol. již daleko více ztrácejí půdu pod nohama. Rozplizlá podívaná byla opět po strop narvaná hollywoodskými odkazy a vylila na plátnech nové kbelíky plné umělé krve.
V sérii Vřískot, a trojka není výjimkou, ale vždy fungovalo nejen budování napětí a kupení žánrových klišé, ale také postavy. Charizma Neve Campbell, Courteney Cox, Davida Arquetta divákovi úspěšně přineslo pocit, že ne všechny postavy musejí nutně být jen materiálem do hororového mlýnku na maso.
Jedenáctiletá pauza
O jedenáct let později přišel z velké části hollywoodskou touhou po penězích vynucený comeback této kdysi tak skvělé série. Po trilogii, která si hrála s hororovými pravidly tak, že si z nich vlastně dělala srandu, začal Wes Craven od začátku. Film dostal od kritiků trochu čočku, pořád ale šlo o solidní řemeslo, ve kterém se vrátily jak postavy z původních filmů, tak několik nových, ty však logicky většinou skončily pod kudlou Ghostface. Někde jsem tehdy četl, že Vřískot 4 je jako setkání se starým kamarádem, po kterém si smutně uvědomíte, že jste mu chyběli víc než on vám. Něco na tom je. Šlo zároveň o poslední díl série pod taktovkou jejího otce Cravena. Režisér v roce 2015 podlehl rakovině.
Nová krev
V roce 2015 vyšlo prvních deset dílů seriálu od stanice MTV, jehož tvůrci se nechali inspirovat úspěšnou řadou hororových filmů Vřískot. Seriál se dočkal tří úspěšných řad a podle mnohých sice přinesl nový vítr, neuškodil by mu však rafinovanější scénář i sympatičtější postavy. Poctivého comebacku se Ghostface dočkal až loni v lednu, a to pod režisérským vedením autorů skvělé Krvavé nevěsty (2019) Matta Bettinelli-Olpina a Tylera Gilletta. Nový Vřískot, který tentokrát neměl v názvu číslovku, technicky by šlo o pětku, přišel s novým tvůrčím týmem a spoustou svěžích nápadů. Film se opět odehrává v městečku Woodsboro, kde se zrodil Ghostface a kde každý, kdo chodí na střední a má rád horory, musí počítat s tím, že se nedožije ani maturiťáku. Děj pětky se točí kolem mladé dívky, která se vrací do rodného města, kde někdo začal opět brutálně vraždit lidi. A ona zjistí, že se to týká i jí.
Kdo se dožije titulků?
Olpin a Gillett v pátém díle sympaticky smíchali staré hrdiny, v čele s Neve Campbell, s novými (Jenna Ortega, Melissa Barrera). I díky sympatické nové generaci hrdinů zvládli režiséři sérii posunout dál a přitom se nezpronevěřit tomu, o čem od začátku tak nějak je. Není proto divu, že dostali šanci točit i šestý film, který si odbyl premiéru v tuzemských kinech zhruba před třemi lety. V něm diváci sice neviděli ústřední hrdinku všech předchozích snímků v podání Campbell, vrátila se ale známá představitelka kuchařky Moniky ze seriálu Přátelé Courteney Cox i další přeživší z pětky. A nečekaně i Hayden Panettiere, jež ztvárnila jednu z důležitých figur čtvrtého dílu.
Uvidíme se v kinech?
Návrat originální hrdinky Sidney Prescott v podání dvaapadesátileté Campbell a některých klasických postav i fakt, že za kamerou stojí původní tvůrce série Kevin Williamson, dělá z nového dílu očekávaný titul pro fanoušky i nováčky. Další díl kultovního mysteriózního hororu Vřískot 7, který pokračuje v tradičním slasher stylu, mohou diváci vidět v kinech ode dneška. A o čem že to bude tentokrát?
„V poklidném městečku, kde si Sidney Prescott (Neve Campbell) vybudovala nový život, se objeví nový vrah v masce Ghostface. Psychopatický vrah se tentokrát vůbec neskrývá – je chorobně posedlý zničit Sidney celý její život. Nejtemnější obavy Sidney se naplní, když se její dcera (Isabel May) stane jeho dalším cílem. Odhodlaná chránit svou rodinu, musí Sidney čelit hrůzám své minulosti, aby jednou provždy ukončila krveprolití,“ uvádí distributor snímku.
Za režií i scénářem stojí již zmiňovaný Williamson, kameru tentokrát ovládal Ramsey Nickell a hudba ve filmu je od Marca Beltramiho. Diváci se mohou těšit, že na plátně kromě Campbell spatří i herce jako Courteney Cox, Joela McHalea, Isabel May či Masona Goodinga. A perlička na závěr: Cox, jež hraje postavu Gale Weathers, je jedinou herečkou, která se objevila ve všech sedmi filmech série.