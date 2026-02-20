Všechno, co potřebujete vědět o Asia Express: Vysílací dny i kompletní přehled soutěžících

Marek Hýř
Marek Hýř
  9:38
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už odhalila všech devět soutěžních dvojic i základní pravidla hry. Přinášíme přehled všeho důležitého na jednom místě
Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský. | foto: Prima

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví...
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy – profesionální...
Dalším párem, který míří do Asia Express, jsou Iva a Jirka, kteří jdou do...
10 fotografií

Dobrodružná reality show Asia Express zavede devět soutěžních dvojic na cestu napříč jihovýchodní Asií. Servis pro diváky najdete v našem přehledu.

Kdy a kde Asia Express začíná

Premiéra nové dobrodružné show je naplánovaná na neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.

Na prima+ půjdou nové díly vždy v neděli a ve čtvrtek večer.

Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

Budete sledovat Asia Express?

celkem hlasů: 53

O co v Asia Express jde

Asia Express je adrenalinový závod dvojic napříč jihovýchodní Asií. Soutěžící mají k dispozici pouhé jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.

Soutěžící čeká:

  • stopování, pěší přesuny i jízda místními dopravními prostředky
  • povinné ochutnávky místních specialit (smažené tarantule)
  • fyzicky i psychicky náročné úkoly
  • neznámé prostředí a jazyková bariéra
  • tlak na spolupráci a strategická rozhodnutí

Vítězný pár získá atraktivní finanční výhru.

Intelekt mladých upadá. Mohou za to moderní technologie, ale existuje cesta, jak to zvrátit

Kudy soutěžící pojedou

Trasa vede třemi exotickými zeměmi:

  • Laos
  • Kambodža
  • Thajsko

Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí.

Kdo soutěží v Asia Express

Na cestu napříč Asií se vydá devět párů. Nechybí známí sportovci, rodinné dvojice ani kontroverzní rivalové z jiné reality show. Každý tým si i vybral svůj název.

  • ZrádciNicole Šáchová a Jan Tuna
    Nesmiřitelní soupeři ze Zrádců jdou do soutěže jako nečekaná dvojice.
  • Kaskadérky – Hanka a Míša Dvorské
    Máma s dcerou, profesionální kaskadérky zvyklé na extrémní výzvy i tvrdou disciplínu.
  • Toužimáci – Iva a Jirka
    Dlouholetí přátelé, sociální pracovnice a hasič, kteří spoléhají na životní zkušenosti a sehranost.
  • Alga – Džami a Damir
    Matka a syn, kteří chtějí společným dobrodružstvím znovu posílit vzájemný vztah.
  • SportovciVavřinec Hradilek a Tomáš Slavík
    Dvojice elitních sportovců, mistrů světa a kamarádů, kteří sází na fyzičku i soutěživost.
  • Rychlá rota – Miloš a Roman
    Podnikatel a osobní trenér z Brna, motivovaní především vítězstvím a finanční výhrou.
  • DvojčataSandra Černodrinská a Viola
    Sestry s balkánským temperamentem, které se podporují, ale umí si jít i tvrdě po krku.
  • Chicas – Icy a Ester
    Nejlepší kamarádky a profesionální tanečnice, zvyklé fungovat pod tlakem.
  • Něco jako pár – Petra a Filip
    Bývalí partneři, kteří berou Asia Express jako test psychické i fyzické odolnosti.

Kdo se vydá na cestu

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci
Do Asia Expressu míří i Vavřinec Hradilek a jeho kamarád Tomáš Slavík, špičkoví sportovci, mistři světa a zároveň kamarádi.
O výhru v dobrodružné show Asia Express zabojuje i pár Icy, profesionální tanečnice, choreografka a také influencerka, s kamarádkou Ester, rovněž tanečnicí.
10 fotografií

Proč je Asia Express takový fenomén

Formát Asia Express patří dlouhodobě mezi nejsledovanější reality show na světě. Úspěch slaví například ve Francii, Itálii nebo Španělsku. „Asia Express nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ZOH 2026 vrcholí: Program posledních dnů a starty českých sportovců

Nicholas Novák

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku potrvá do neděle. Přinášíme přehledný program, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce.

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Kabaretní premiéra v Chrudimi

ilustrační snímek

Vlnu mužského šarmu, akrobacie a humoru přiveze do Divadla Karla Pippicha soubor Variety Cocktail Theatre. V sobotu 21. února od 19:00 zde odehraje premiéru své čtvrté autorské show.

20. února 2026  10:13

Svatební cesta do Jiljí

Turnov

Hodíme se k sobě navždy? Je muž vůbec slučitelný se ženou natolik, aby s ní mohl uzavřít manželství a strávit s ní celý život? Studio Bouře uvede v pátek v turnovském divadle představení Svatební...

20. února 2026  10:10

Silný rok 2025 pro Českou exportní banku: nové obchody za 9,54 miliardy korun

20. února 2026  10:01

Městský ples bude na Střelnici

ilustrační snímek

V únoru se milovníci tance a hudby opět potkají na Střelnici v Turnově, kde proběhne další, již patnáctý Městský ples.

20. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová česká nahrávka Dvořákových Svatebních košil vychází u Navona Records

20. února 2026

Ztracená socha z vily rodu Löw-Beer se našla, milionová odměna ale nebude

Vstupní hala vily se sochou od Antonia Tantardiniho. Snímek pochází asi z 20....

Hledání ztracené sochy z brněnské vily, která původně patřila židovské rodině Löw-Beer, mělo nakonec krátkého trvání. Jen pár dní po zveřejnění výzvy s milionovou odměnou pro nálezce se ukázalo, že...

20. února 2026  9:42

Všechno, co potřebujete vědět o Asia Express: Vysílací dny i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

20. února 2026  9:38

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Sochařovy Tvory i kybervěštby ukazuje galerie v bývalé elektrárně v Trutnově

Sochař Ladislav Vlna, čtyři malíři z Německa, Polska i Česka a kreativní...

Zimní cyklus výstav v Centru současného umění EPO1 v Trutnově demonstruje rozmanitost současného umění: sochy z betonu, imaginativní krajiny i znepokojující vize kybernetické apokalypsy. V sobotu 21....

20. února 2026  9:22

Matějská pouť 2026 začíná pod mraky. Déšť ale může hrát návštěvníkům do karet

Matějská pouť v Praze začala. (22. února 2025)

Už o víkendu se na Výstavišti Praha znovu roztočí kolotoče a rozsvítí světla jedné z nejstarších poutí v Česku. Pokud na Matějskou pouť vyrazí, pořádně se oblečte a možná si vezměte i deštník. Prahu...

20. února 2026  9:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Požár kamionu s papírem omezil provoz na D8 u Prahy, hašení potrvá delší dobu

Na dálnici D8 před Prahou shořel ráno návěs kamionu.

Požár nákladního vozidla v pátek ráno uzavřel dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal hořet návěs kamionu v odstavném pruhu. Nikdo se nezranil. Kamion převážel lisovaný papír v...

20. února 2026  8:22,  aktualizováno  9:07

Chceme být samostatní, překvapily Vážany kroměřížské zastupitele. Bude referendum

Radnice v Kroměříži

Čtvrteční jednání kroměřížského zastupitelstva se už chýlilo ke konci, když si na závěr vzal slovo Pavel Tichal, předseda osadního výboru v místní části Vážany. Oznámil důležitou zprávu, která může...

20. února 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.