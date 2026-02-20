Dobrodružná reality show Asia Express zavede devět soutěžních dvojic na cestu napříč jihovýchodní Asií. Servis pro diváky najdete v našem přehledu.
Kdy a kde Asia Express začíná
Premiéra nové dobrodružné show je naplánovaná na neděli 22. února na streamovací platformě prima+. O týden později, 1. března, se Asia Express objeví také v hlavním vysílání Primy.
Na prima+ půjdou nové díly vždy v neděli a ve čtvrtek večer.
Průvodci celým závodem budou herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský.
O co v Asia Express jde
Asia Express je adrenalinový závod dvojic napříč jihovýchodní Asií. Soutěžící mají k dispozici pouhé jedno euro na den, žádné mobilní telefony a jediný cíl – dorazit do cíle rychleji než ostatní.
Soutěžící čeká:
- stopování, pěší přesuny i jízda místními dopravními prostředky
- povinné ochutnávky místních specialit (smažené tarantule)
- fyzicky i psychicky náročné úkoly
- neznámé prostředí a jazyková bariéra
- tlak na spolupráci a strategická rozhodnutí
Vítězný pár získá atraktivní finanční výhru.
|
Intelekt mladých upadá. Mohou za to moderní technologie, ale existuje cesta, jak to zvrátit
Kudy soutěžící pojedou
Trasa vede třemi exotickými zeměmi:
- Laos
- Kambodža
- Thajsko
Během natáčení mají soutěžící urazit přibližně 3 500 kilometrů a často se musí spolehnout jen na pomoc místních obyvatel, vlastní důvtip a štěstí.
Kdo soutěží v Asia Express
Na cestu napříč Asií se vydá devět párů. Nechybí známí sportovci, rodinné dvojice ani kontroverzní rivalové z jiné reality show. Každý tým si i vybral svůj název.
Kdo se vydá na cestu
Proč je Asia Express takový fenomén
Formát Asia Express patří dlouhodobě mezi nejsledovanější reality show na světě. Úspěch slaví například ve Francii, Itálii nebo Španělsku. „Asia Express nabízí autentické emoce, napětí i skutečné lidské příběhy v extrémních podmínkách. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace osloví české diváky a že se Asia Express stane jedním z pilířů naší programové nabídky na Primě i na prima+ pro letošní jaro,“ říká programová ředitelka skupiny Prima Alex Ruzek.