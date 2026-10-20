Velké množství poházených zelených trubek po lesích nevypadá příliš vzhledně. Všímají si jich lidé na procházkách nebo houbaři. K čemu roury slouží? Odpověď je jednoduchá.
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Ochrana před zvěří
Plastové prvky se v lesnictví používají například při ochraně mladých stromků před zvěří. „Jedná se o tubusy na individuální ochranu sazenic proti okusu zvěří. Začaly se používat po imisní kalamitě v Jizerských a Krušných horách a stále se využívají. Po odstranění z kmenů, které je už nepotřebují, se snášejí k cestám a jednou za čas je odvážíme,“ říká pro deník Metro Eva Jouklová, mluvčí státní firmy Lesy ČR.
Kůrovcová kalamita
Zelené tubusy se v lesích často objevují v souvislosti s novou výsadbou mladých stromků kvůli kůrovci. Brouk lýkožrout smrkový likvidoval v minulých letech lesy především na Jihlavsku, Bruntálsku, Šumpersku, Děčínsku nebo Českolipsku. Ležící roury deník Metro našel také v oblasti středočeských Dobřichovic. Nejvíce zasaženou oblastí tohoto regionu bylo Příbramsko. Lesníci lesy obnovují – smrky nahrazují duby, buky, javory a jedlemi.
- Velká kůrovcová kalamita zasáhla Česko v letech 2018 až 2022. Představovala historicky nejrozsáhlejší rozpad smrkových porostů od dob Marie Terezie.
- Vrchol kalamity proběhl v letech 2019–2020, kdy se těžily desítky milionů metrů krychlových napadeného dříví.
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Za hlavní příčiny šíření kůrovce může podle lesníků dlouhodobé sucho, klimatické změny, převaha smrkových monokultur a oslabení stromů. Podle odborníků právě kvůli klimatickým změnám další kůrovcová kalamita lesům hrozí. Obnovy lesů totiž nestíhají.
Riziko se zvyšuje
Lesy ČR před měsícem oznámily mimořádný audit státních lesů kvůli suchu a riziku napadení kůrovcem. Stav porostů chtějí prověřovat také pomocí dronů a satelitních snímků.
Rok 2027 může být podle lesnického entomologa Romana Modlingera kritický. Rozhodující bude počasí v zimě a během příští vegetační sezony, řekl pro server iRozhlas.cz.
Pro stromy nebezpečný brouk