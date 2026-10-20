Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Autor: Marek Peška
  12:22
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Roury v lesích. Proč tu jsou?

Roury v lesích. Proč tu jsou? | foto: Metro.cz

Roury v lesích. Proč tu jsou?
Roury v lesích. Proč tu jsou?
Lýkožrout smrkový v letošním roce škodil v lesích mnohem více než v minulosti....
Roury v lesích. Proč tu jsou?
7 fotografií
Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

Velké množství poházených zelených trubek po lesích nevypadá příliš vzhledně. Všímají si jich lidé na procházkách nebo houbaři. K čemu roury slouží? Odpověď je jednoduchá.

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Ochrana před zvěří

Plastové prvky se v lesnictví používají například při ochraně mladých stromků před zvěří. „Jedná se o tubusy na individuální ochranu sazenic proti okusu zvěří. Začaly se používat po imisní kalamitě v Jizerských a Krušných horách a stále se využívají. Po odstranění z kmenů, které je už nepotřebují, se snášejí k cestám a jednou za čas je odvážíme,“ říká pro deník Metro Eva Jouklová, mluvčí státní firmy Lesy ČR.

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Kůrovcová kalamita

Zelené tubusy se v lesích často objevují v souvislosti s novou výsadbou mladých stromků kvůli kůrovci. Brouk lýkožrout smrkový likvidoval v minulých letech lesy především na Jihlavsku, Bruntálsku, Šumpersku, Děčínsku nebo Českolipsku. Ležící roury deník Metro našel také v oblasti středočeských Dobřichovic. Nejvíce zasaženou oblastí tohoto regionu bylo Příbramsko. Lesníci lesy obnovují – smrky nahrazují duby, buky, javory a jedlemi.

  • Velká kůrovcová kalamita zasáhla Česko v letech 2018 až 2022. Představovala historicky nejrozsáhlejší rozpad smrkových porostů od dob Marie Terezie.
  • Vrchol kalamity proběhl v letech 2019–2020, kdy se těžily desítky milionů metrů krychlových napadeného dříví.

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Za hlavní příčiny šíření kůrovce může podle lesníků dlouhodobé sucho, klimatické změny, převaha smrkových monokultur a oslabení stromů. Podle odborníků právě kvůli klimatickým změnám další kůrovcová kalamita lesům hrozí. Obnovy lesů totiž nestíhají.

Roury v lesích. Proč tu jsou?
Roury v lesích. Proč tu jsou?
Lýkožrout smrkový v letošním roce škodil v lesích mnohem více než v minulosti. Na vině je obrovské sucho.
Roury v lesích. Proč tu jsou?
7 fotografií

Riziko se zvyšuje

Lesy ČR před měsícem oznámily mimořádný audit státních lesů kvůli suchu a riziku napadení kůrovcem. Stav porostů chtějí prověřovat také pomocí dronů a satelitních snímků.

Rok 2027 může být podle lesnického entomologa Romana Modlingera kritický. Rozhodující bude počasí v zimě a během příští vegetační sezony, řekl pro server iRozhlas.cz.

Pro stromy nebezpečný brouk

  • Lýkožrout napadá především smrk ztepilý. Dospělí brouci se zavrtávají pod kůru. Tam vytvářejí chodbičky a kladou vajíčka. Vylíhlé larvy se živí lýkem, tedy vrstvou důležitou pro transport živin ve stromě.
  • Rozsáhlé chodbičky narušují vodivá pletiva stromu. Při silném napadení smrk postupně ztrácí schopnost zásobovat korunu vodou a živinami a strom nakonec odumírá.
  • Lýkožrout se začíná rojit především na jaře. Přesné načasování závisí na počasí a nadmořské výšce. V teplém roce může dokončit vývoj několika generací, takže se jeho populace rychle násobí.
  • A právě vyšší teploty mohou být pro české smrkové lesy problém.
  • Po kůrovcové kalamitě se často vysazují pestřejší lesy s duby, buky, javory a jedlemi, které jsou odolnější vůči různým kombinacím škůdců a klimatických podmínek než rozsáhlé stejnověké smrčiny.

Všimli jste si v lese zelených plastových rour?

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Všimli jste si zelených trubek poházených v lese? Mají účel, který většinu lidí nenapadne

Roury v lesích. Proč tu jsou?

Při procházkách po lesích lze narazit na velké množství rozházených zelených rour. Třeba v oblasti středočeských Dobřichovic a Všenor. Podle firmy Lesy ČR se nejedná o zapomenutý materiál.

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