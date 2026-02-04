Vstupenky na baráž o MS jdou do prodeje už dnes. Nejlevnější stojí 500 korun

Marek Hýř
Marek Hýř
Sport   7:06
Český fotbal stojí na prahu historické šance. Už za několik týdnů odehraje reprezentace dva klíčové domácí zápasy, které mohou po dvaceti letech otevřít cestu na mistrovství světa. Prodej vstupenek na baráž startuje dnes ve 13 hodin.
Fotogalerie2

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let. | foto: FAČR

Českou fotbalovou reprezentaci čekají v březnu mimořádné zápasy, jaké fanoušci nepamatují od roku 2005. Baráž o postup na mistrovství světa se odehraje na dvou největších stadionech v Česku – ve Fortuna Areně v Edenu a v epet ARENĚ na Letné.

První utkání je na programu 26. března v Edenu, kde národní tým přivítá Irsko. Pokud Češi uspějí, čeká je o pět dní později finálový duel na Letné proti vítězi dvojice Dánsko / Severní Makedonie. Právě tento zápas by rozhodl o postupu na světový šampionát. V případě neúspěchu proti Irsku by reprezentace odehrála na Letné alespoň přípravný zápas s poraženým týmem z druhého semifinále.

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let.

Prodej startuje

Prodej vstupenek odstartuje ve středu 4. února 2026 ve 13:00 a probíhá výhradně přes fanouškovský program FC REPRE. Členství je zdarma, ale novinkou je povinné ověření totožnosti prostřednictvím Národní identitní autority (NIA). Fanoušci musí zadat číslo platného dokladu totožnosti, ověření se týká i stávajících členů programu.

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Cílem fotbalové asociace je zaplnit oba stadiony do posledního místa. Fanoušci proto mohou využít zvýhodněný balíček na oba zápasy, se kterým ušetří 30 procent oproti nákupu jednotlivých vstupenek. Kategorie lze navíc kombinovat – například lepší místa na Eden a levnější na Letnou.

Ceny jako před 20 lety

Cenová politika vychází z barážového utkání Česko – Norsko v roce 2005. Vstupenky budou k dispozici v cenových kategoriích 1650, 1250, 750 a 500 korun. Podle FAČR má jít o jedny z nejdostupnějších vstupenek na klíčové zápasy reprezentace za poslední roky.

Změní česká reprezentace dodavatele dresů? Po třiceti letech může skončit Puma

Členové FC REPRE mohou využít slevy 5 až 15 procent podle úrovně členství. Děti do 150 centimetrů mají tradičně 50% slevu v jakékoliv cenové kategorii (mimo VIP).

Pro členy programu platí také přednostní nákup podle následujícího harmonogramu:

  • FC REPRE – Hvězda (sleva 15 %): 4. 2. od 13:00 do 6. 2. do 12:59
  • FC REPRE – Opora (sleva 10 %): 6. 2. od 13:00 do 9. 2. do 12:59
  • FC REPRE – Nováček (sleva 5 %): od 9. 2. od 13:00 do vyprodání

Více informací o prodeji vstupenek najdete na webu české reprezentace.

Historie

  • Československá fotbalová reprezentace vznikla v roce 1918. Národní tým dosáhl řady úspěchů, především získala dvě stříbra na mistrovství světa (1934, 1962).
  • Po rozpadu Československa je bilance o dost horší. Poprvé a zatím naposledy se Česko kvalifikovalo na MS 2006 v Německu, kde skončilo ve skupině za pozdějšími mistry – Itálií a Ghanou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V Olomouckém kraji jsou vozovky sjízdné, mrholí a viditelnost snižuje mlha

ilustrační snímek

V Olomouckém kraji jsou podle informací správců silnic všechny vozovky sjízdné, ke zvýšené opatrnosti však nabádají dnes především na Šumpersku. V kraji...

4. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

I v mrazech ŘSD pracuje na novém úseku D35

4. února 2026  9:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Konečně se v Otrokovicích lépe dýchá. Zdroj záhadného zápachu však stále nenašli

Areál otrokovické firmy Continental Barum (červen 2022)

Ještě před dvěma lety si řada obyvatel některých částí Otrokovic zejména v létě stěžovala na nesnesitelný zápach, který jim znemožňoval větrat a komplikoval jim život. Za poslední rok se ale situace...

4. února 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Poslední vozík, průvod a bohoslužba. V Česku definitivně končí těžba černého uhlí

Elektrikář Lubomír Dvořák na poslední šichtě. V podzemí Dolu ČSM u Karviné...

Horníci ve středu před polednem z Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku vyvezou symbolický poslední vozík s uhlím. Definitivně tak téměř po 250 letech ukončí dobývání černého uhlí nejen v...

4. února 2026  9:12

Zejména v kopcích moravskoslezští silničáři doporučují zvýšenou opatrnost

ilustrační snímek

Zejména na silnicích v kopcích dnes v Moravskoslezském kraji doporučují silničáři zvýšenou opatrnost. Na Bruntálsku v Jeseníkách jsou vozovky po chemickém...

4. února 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Silnice ve středních Čechách jsou sjízdné se zvýšenou opatrností

ilustrační snímek

Silnice ve středních Čechách jsou dnes ráno většinou mokré po chemickém ošetření a sjízdné se zvýšenou opatrností. V úterý večer v regionu silně sněžilo,...

4. února 2026  7:23,  aktualizováno  7:23

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Na Trutnovsku v noci sněžilo, na Hradecku hrozí mrznoucí mrholení

ilustrační snímek

Na Trutnovsku v noci na dnešek sněžilo a na silnicích ráno zůstávaly zbytky sněhu. Na Hradecku by si řidiči měli dát pozor na mrznoucí mrholení. Na nesolených...

4. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Pardubickém kraji jsou na silnicích místy zbytky sněhu, náledí či námraza

ilustrační snímek

Silničáři v Pardubickém kraji upozorňují na to, že v některých výše položených oblastech mohou být vozovky kluzké. Zůstávají na nich zbytky sněhu, místy se...

4. února 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Nová role v onkologii si žádá nové centrum pro pacienty. V Česku jsou novinkou koordinátoři

Zhoubná nemoc si nevybírá a na věk nehledí.

Lidský život se neustále prodlužuje. Stojí za tím i stále lepší metody lékařství. V současnosti je potřeba ale nejen špičková medicína, ale také srozumitelné informace.

4. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.