Vstupenky na baráž o MS jdou do prodeje už zítra. Soupeřem Česka je nejprve Irsko

Marek Hýř
Sport   19:55
Český fotbal stojí na prahu historické šance. Už za několik týdnů odehraje reprezentace dva klíčové domácí zápasy, které mohou po dvaceti letech otevřít cestu na mistrovství světa. Prodej vstupenek na baráž startuje už zítra ve 13 hodin.
Fotogalerie2

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let. | foto: FAČR

Českou fotbalovou reprezentaci čekají v březnu mimořádné zápasy, jaké fanoušci nepamatují od roku 2005. Baráž o postup na mistrovství světa se odehraje na dvou největších stadionech v Česku – ve Fortuna Areně v Edenu a v epet ARENĚ na Letné.

První utkání je na programu 26. března v Edenu, kde národní tým přivítá Irsko. Pokud Češi uspějí, čeká je o pět dní později finálový duel na Letné proti vítězi dvojice Dánsko / Severní Makedonie. Právě tento zápas by rozhodl o postupu na světový šampionát. V případě neúspěchu proti Irsku by reprezentace odehrála na Letné alespoň přípravný zápas s poraženým týmem z druhého semifinále.

Český fotbal čekají v březnu 2026 největší zápasy za posledních 20 let.

Prodej startuje zítra

Prodej vstupenek odstartuje ve středu 4. února 2026 ve 13:00 a probíhá výhradně přes fanouškovský program FC REPRE. Členství je zdarma, ale novinkou je povinné ověření totožnosti prostřednictvím Národní identitní autority (NIA). Fanoušci musí zadat číslo platného dokladu totožnosti, ověření se týká i stávajících členů programu.

Ahoj, Yannick! Další český reprezentant v Hoffenheimu, německý klub získal Eduarda

Cílem fotbalové asociace je zaplnit oba stadiony do posledního místa. Fanoušci proto mohou využít zvýhodněný balíček na oba zápasy, se kterým ušetří 30 procent oproti nákupu jednotlivých vstupenek. Kategorie lze navíc kombinovat – například lepší místa na Eden a levnější na Letnou.

Ceny jako před 20 lety

Cenová politika vychází z barážového utkání Česko – Norsko v roce 2005. Vstupenky budou k dispozici v cenových kategoriích 1650, 1250, 750 a 500 korun. Podle FAČR má jít o jedny z nejdostupnějších vstupenek na klíčové zápasy reprezentace za poslední roky.

Změní česká reprezentace dodavatele dresů? Po třiceti letech může skončit Puma

Členové FC REPRE mohou využít slevy 5 až 15 procent podle úrovně členství. Děti do 150 centimetrů mají tradičně 50% slevu v jakékoliv cenové kategorii (mimo VIP).

Pro členy programu platí také přednostní nákup podle následujícího harmonogramu:

  • FC REPRE – Hvězda (sleva 15 %): 4. 2. od 13:00 do 6. 2. do 12:59
  • FC REPRE – Opora (sleva 10 %): 6. 2. od 13:00 do 9. 2. do 12:59
  • FC REPRE – Nováček (sleva 5 %): od 9. 2. od 13:00 do vyprodání

Více informací o prodeji vstupenek najdete na webu české reprezentace.

Historie

  • Československá fotbalová reprezentace vznikla v roce 1918. Národní tým dosáhl řady úspěchů, především získala dvě stříbra na mistrovství světa (1934, 1962).
  • Po rozpadu Československa je bilance o dost horší. Poprvé a zatím naposledy se Česko kvalifikovalo na MS 2006 v Německu, kde skončilo ve skupině za pozdějšími mistry – Itálií a Ghanou.

3. února 2026  19:52,  aktualizováno  20:50

