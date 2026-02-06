Vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.
Kde koupit vstupenky na ZOH 2026
Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště. Vstupenky zakoupené mimo oficiální systém nemusí být platné a držiteli může být odepřen vstup na sportoviště.
➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org
V současnosti probíhá otevřený prodej. Vstupenky jsou k dispozici až do vyčerpání kapacity jednotlivých sportů a kategorií. Dostupnost se průběžně mění – některé vstupenky se mohou znovu objevit díky vrácení nebo oficiálnímu resale systému.
Jsou vstupenky na ZOH 2026 ještě dostupné?
Ano. Část sportovních disciplín má stále k dispozici vstupenky, zejména v základních a středních cenových kategoriích.
🟢 Obecně dostupné sporty:
- alpské lyžování
- biatlon
- běžecké lyžování
- snowboard
- freestyle lyžování
- curling
- krasobruslení (vybrané bloky)
🟡 Omezená dostupnost:
- hokej (zejména zápasy play-off a finále)
- nejatraktivnější finálové bloky v hale
U nejžádanějších událostí bývají vyprodané nejlevnější kategorie, ale vstupenky mohou být stále dostupné ve vyšších cenových hladinách.
|Sport / Disciplína
|Dostupnost vstupenek
|Cena vstupenek (od – do)
|Alpské lyžování
|✅ vysoká
|40 € – 180 €
|Biatlon
|✅ vysoká
|35 € – 120 €
|Běžecké lyžování
|✅ vysoká
|30 € – 100 €
|Snowboard
|✅ vysoká
|30 € – 440 €
|Freestyle lyžování
|✅ vysoká
|30 € – 200 €
|Curling
|✅ vysoká
|35 € – 120 €
|Krasobruslení
|🟡 střední
|45 € – 260 €
|Rychlobruslení
|🟡 střední
|40 € – 280 €
|Short track
|🟡 střední
|150 € – 450 €
|Skeleton / Boby / Saně
|🟡 střední
|40 € – 75 €
|Skoky na lyžích
|🟡 střední
|95 € – 230 €
|Severská kombinace
|🟡 střední
|50 € – 120 €
|Lední hokej – skupiny
|🟡 střední
|50 € – 200 €
|Lední hokej – play-off a finále
|🔴 omezená
|150 € – 1 400 €
|Zahajovací ceremoniál
|🔴 velmi omezená
|260 € – 2 026 €
|Závěrečný ceremoniál
|🔴 velmi omezená
|950 € – 2 900 €
Oficiální resale: druhá šance na vstupenky
Pořadatelé také provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:
- bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
- koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané
➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.
Digitální vstupenky a pravidla použití
Limity nákupu: