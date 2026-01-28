Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci

Autor: Metro.cz
Sport   19:31
Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde lístky koupit oficiálně, kolik stojí a na které disciplíny jsou vstupenky stále dostupné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vstupenky na zimní olympijské hry 2026 jsou dostupné výhradně prostřednictvím oficiální prodejní platformy pořadatelů.

Kde koupit vstupenky na ZOH 2026

Pořadatelé důrazně varují před nákupem vstupenek přes neoficiální prodejce, sociální sítě nebo sekundární tržiště. Vstupenky zakoupené mimo oficiální systém nemusí být platné a držiteli může být odepřen vstup na sportoviště.

➡️ Jediné oficiální místo nákupu: tickets.milanocortina2026.org

V současnosti probíhá otevřený prodej. Vstupenky jsou k dispozici až do vyčerpání kapacity jednotlivých sportů a kategorií. Dostupnost se průběžně mění – některé vstupenky se mohou znovu objevit díky vrácení nebo oficiálnímu resale systému.

Jsou vstupenky na ZOH 2026 ještě dostupné?

Ano. Většina sportovních disciplín má stále k dispozici vstupenky, zejména v základních a středních cenových kategoriích.

🟢 Obecně dostupné sporty:

  • alpské lyžování
  • biatlon
  • běžecké lyžování
  • snowboard
  • freestyle lyžování
  • curling
  • krasobruslení (vybrané bloky)

🟡 Omezená dostupnost:

  • hokej (zejména zápasy play-off a finále)
  • slavnostní zahajovací a závěrečný ceremoniál
  • nejatraktivnější finálové bloky v hale

U nejžádanějších událostí bývají vyprodané nejlevnější kategorie, ale vstupenky mohou být stále dostupné ve vyšších cenových hladinách.

Sport / DisciplínaDostupnost vstupenekCena vstupenek (od – do)
Alpské lyžování✅ vysoká40 € – 180 €
Biatlon✅ vysoká35 € – 120 €
Běžecké lyžování✅ vysoká30 € – 100 €
Snowboard✅ vysoká30 € – 440 €
Freestyle lyžování✅ vysoká30 € – 200 €
Curling✅ vysoká35 € – 120 €
Krasobruslení🟡 střední45 € – 260 €
Rychlobruslení🟡 střední40 € – 280 €
Short track🟡 střední150 € – 450 €
Skeleton / Boby / Saně🟡 střední40 € – 75 €
Skoky na lyžích🟡 střední95 € – 230 €
Severská kombinace🟡 střední50 € – 120 €
Lední hokej – skupiny🟡 střední50 € – 200 €
Lední hokej – play-off a finále🔴 omezená150 € – 1 400 €
Zahajovací ceremoniál🔴 velmi omezená260 € – 2 026 €
Závěrečný ceremoniál🔴 velmi omezená950 € – 2 900 €

Oficiální resale: druhá šance na vstupenky

Pořadatelé také provozují oficiální resale platformu, kde mohou fanoušci:

  • bezpečně prodat vstupenky, které nemohou využít
  • koupit vstupenky, které jsou jinak vyprodané

➡️ Resale probíhá výhradně v oficiálním systému a je jedinou legální cestou sekundárního nákupu.

Digitální vstupenky a pravidla použití

  • všechny vstupenky jsou výhradně digitální
  • doručují se do oficiální aplikace uživatele
  • vstupenka je navázána na konkrétní osobu
  • přeposílání je možné pouze přes oficiální systém

Limity nákupu:

  • maximálně 25 vstupenek na osobu celkem
  • obvykle 10 vstupenek na jednu událost
  • u ceremoniálů a top akcí platí nižší limity

Havířovští zastupitelé odvolali primátora Baránka, střídá ho Kočí Palkovská

Nová primátorka Havířova Iveta Kočí Palkovská po zvolení. (28. ledna 2026)

Havířov má novou primátorku. Většina zastupitelů na mimořádném jednání odvolala primátora Ondřeje Baránka a do čela poté odhlasovala dosavadní radní Ivetu Kočí Palkovskou. Politik s pozastaveným...

28. ledna 2026  11:32,  aktualizováno  17:43

Nový skvost pro Karlín. V Invalidovně vznikne galerie i sál za dvě miliardy

Unikátní prostory. Až 1 300 lidí pojme zrekonstruovaný komplex Invalidovny....

Historicky největší investici plánuje Národní památkový ústav (NPÚ). Vyhlásil totiž veřejnou zakázku na zhotovitele obnovy Invalidovny, karlínského barokního skvostu. Její hodnota přesahuje dvě...

28. ledna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.