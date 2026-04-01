„Prodejna se stala výkladní skříní regionu. Nabízíme zde nejen informace a tipy na výlety v přilehlém turistickém informačním centru, ale i možnost odnést si kousek středních Čech domů – ať už v podobě chutí, vůní, nebo originálních dárků,“ říká ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) Jakub Kulhánek.
Produkty vybírají ve spolupráci s oblastními organizacemi destinačního managementu a Středočeským krajem. „Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ doplňuje Kulhánek.
S úspěchem obnovují slánskou vinařskou tradici
Vedle výrobků slavné sklárny Rückl, velikonočních skleněných dekorací od firmy Koulier nebo jarně nazdobených perníčků z Českého ráje můžete nedaleko Karlova mostu pořídit i víno ze Slánska. Většina běžných vinařů si kvalitní víno spojí spíše s jihem Moravy, Mělnickem nebo Litoměřickem. Přitom Slánsko má také svou vinařskou his torii. Dokonce sahá až ke Karlu IV. S úspěchem ho obnovuje rodinné vinařství z Kvíce, které je součástí města Slaný.
Pro dárky
„Původně jsme vozili hrozny z Moravy a tady, ve Slaném, vyráběli víno. V letech 2000–2004 jsme vysadili za pomoci našich rodin a přátel 16 hektarů vlastní vinice, kde máme 16 odrůd vín, čítajících zhruba 60 tisíc sazenic,“ říká pro deník Metro Jana Isopová, spolumajitelka Vinařství Kvíc. Už 25. dubna se tam uskuteční akce, která zá jemcům místní vinařství a víno otevře v celé své kráse. „K ochutnání budou naše krásná vína ročníku 2023, některá vybraná červená ročníku 2015 a slámové z roku 2017, které obdrželo zlatou medaili v Národní soutěži vín a minulý měsíc se stalo šampionem a získalo pohár v soutěži Litoměřický hrozen,“ doplňuje Isopová.
Sušené dobroty
Mistři svého řemesla působí často v nenápadných koutech Česka. Jedním z příkladů je firma Jakubské maso z Církvic na Kolínsku. Zaměřuje se na kvalitní sušené hovězí maso, známé jako jerky, které je stoprocentně z českých chovů. „Dáváme přednost lokálním chovatelům, kteří ke zví řatům přistupují s respektem a důrazem na kvalitu. Zároveň podporujeme poctivé české farmáře a udržitelné zemědělství,“ říká pro deník Metro šéf firmy Miroslav Vraný. V obchodě v Husově ulici v Praze si tak zájemci mohou koupit ručně vyráběný produkt bez zbytečné chemie, ideální na výlety nebo jako rychlá a výživná svačina.