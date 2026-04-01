Vůně a dobroty ze středních Čech přímo v centru české metropole, a to kousek od Karlova mostu

Autor: Marek Peška
  10:55
Chystáte o Velikonocích projet kus Česka? Je totiž co objevovat. Pokud nestihnete pořídit suvenýry ze středních Čech a zastavíte se také v Praze, nesmíte minout obchod s regionálními produkty středočeských výrobců. Nachází se v turistickém informačním centru přímo na Královské cestě.

V turistickém centru | foto: FB SCCR

„Prodejna se stala výkladní skříní regionu. Nabízíme zde nejen informace a tipy na výlety v přilehlém turistickém informačním centru, ale i možnost odnést si kousek středních Čech domů – ať už v podobě chutí, vůní, nebo originálních dárků,“ říká ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu (SCCR) Jakub Kulhánek.

Produkty vybírají ve spolupráci s oblastními organizacemi destinačního managementu a Středočeským krajem. „Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ doplňuje Kulhánek.

Vedle výrobků slavné sklárny Rückl, velikonočních skleněných dekorací od firmy Koulier nebo jarně nazdobených perníčků z Českého ráje můžete nedaleko Karlova mostu pořídit i víno ze Slánska. Většina běžných vinařů si kvalitní víno spojí spíše s jihem Moravy, Mělnickem nebo Litoměřickem. Přitom Slánsko má také svou vinařskou his torii. Dokonce sahá až ke Karlu IV. S úspěchem ho obnovuje rodinné vinařství z Kvíce, které je součástí města Slaný.

Pro dárky

  • Obchod v centru Prahy, přímo na Královské cestě (Husova 156/21), je plný výrobků firem a živnostníků a také informací o turistických cílech největšího kraje v Česku.
  • Obchod, jehož součástí je také turistické informační centrum, získal cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Ocenění bylo uděleno v rámci prestižní ceny StavbaRoku.cz hlavního města Prahy pro rok 2024.
  • Nabízí regionálními produkty, které vznikly díky zlatým (středo)českým ručičkám. Najdete zde širokou nabídku výrobků od místních producentů – vína, med, bylinkové čaje, čokolády, džemy a sirupy. Milovníci řemeslné tvorby si mohou vybrat ze sklářských výrobků, přírodní kosmetiky nebo ručně vyráběných šperků.
  • V prodeji tu mají středočeský merch. Koupit si tady můžete stylové ponožky, plecháčky s motivy středočeských hradů nebo praktickou termosku. Na jednom místě máte možnost podpořit lokální výrobce. Otevřeno mají denně od 10.30 do 20.30.

„Původně jsme vozili hrozny z Moravy a tady, ve Slaném, vyráběli víno. V letech 2000–2004 jsme vysadili za pomoci našich rodin a přátel 16 hektarů vlastní vinice, kde máme 16 odrůd vín, čítajících zhruba 60 tisíc sazenic,“ říká pro deník Metro Jana Isopová, spolumajitelka Vinařství Kvíc. Už 25. dubna se tam uskuteční akce, která zá jemcům místní vinařství a víno otevře v celé své kráse. „K ochutnání budou naše krásná vína ročníku 2023, některá vybraná červená ročníku 2015 a slámové z roku 2017, které obdrželo zlatou medaili v Národní soutěži vín a minulý měsíc se stalo šampionem a získalo pohár v soutěži Litoměřický hrozen,“ doplňuje Isopová.

Sušené dobroty

Mistři svého řemesla působí často v nenápadných koutech Česka. Jedním z příkladů je firma Jakubské maso z Církvic na Kolínsku. Zaměřuje se na kvalitní sušené hovězí maso, známé jako jerky, které je stoprocentně z českých chovů. „Dáváme přednost lokálním chovatelům, kteří ke zví řatům přistupují s respektem a důrazem na kvalitu. Zároveň podporujeme poctivé české farmáře a udržitelné zemědělství,“ říká pro deník Metro šéf firmy Miroslav Vraný. V obchodě v Husově ulici v Praze si tak zájemci mohou koupit ručně vyráběný produkt bez zbytečné chemie, ideální na výlety nebo jako rychlá a výživná svačina.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.