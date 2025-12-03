Nestihli jste během návštěvy kraje za Prahou nakoupit suvenýry nebo dobroty od lokálních výrobců? Vydejte se do centra Prahy!
Hitem jsou i suvenýry k veleúspěšné hře
Návštěvníci obchodu, který je součástí turistického informačního centra Středočeského kraje, si mohou nově odnést také porcelánové hrnečky a plecháčky, skleněné vánoční ozdoby, dřevěné a skleněné šperky nebo stylový merch ke hře KingdomCome: Deliverance, tedy trička, plakáty, ponožky či tematické hrnky.
To nejlepší, co ve středních Čechách vzniká
„Produkty vybíráme ve spolupráci s oblastními organizacemi destinačního managementu a Středočeským krajem. Upřednostňujeme výrobce, kteří jsou držiteli certifikace Regionální produkt nebo jiných značek kvality. Chceme nabízet to nejlepší, co v našem kraji vzniká,“ upřesnil Jakub Kulhánek.
V regálech nechybí sklářské výrobky ze sklárny Rückl v Nižboru nebo vánoční ozdoby od firmy Koulier. Pálenky, likéry nebo mošty dodává areál Agnes Zelená Bohdaneč, bylinné čaje a sirupy zase značky Herbajona nebo Oliví. Víno je k dispozici hned z několika vinařství: Vinařství Klučov, Vinné sklepy Kutná Hora, Vinařství Chateau Mělník a Vinařství Vondrák. K dostání je také čokoláda ze Zámecké čokoládovny Konopiště, Vojkovský med z Vojkova u Votic a mnoho dalších produktů. Prodejna funguje i jako živé infocentrum, které inspiruje k výletům a objevování méně známých koutů kraje.