Vybitá baterie není bezcenný odpad, ale malý zásobník surovin, shodují se odborníci

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:16
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V českých domácnostech zůstává přibližně 132 milionů vybitých baterií různého druhu. | foto: Profimedia.cz

V českých domácnostech zůstává podle údajů společnosti Ecobat přibližně 132 milionů vybitých baterií. To je zhruba šestkrát více, než kolik se jich ročně odevzdá k recyklaci. Přitom z nich lze získat materiály, které se znovu využijí při výrobě nových baterií, oceli nebo dalších výrobků.

Na problém upozorňuje Evropský týden recyklace baterií, který letos připadá na tento týden. Když baterie skončí ve sběrném boxu, nejprve se třídí podle typu a chemického složení. Poté se drtí a jednotlivé materiály se oddělují mechanickými, tepelnými nebo chemickými postupy.

„Ty se potom jako druhotné suroviny vracejí do průmyslové výroby,“ popisuje Kateřina Vránková ze společnosti Ecobat, neziskově hospodařící organizace, zajišťující zpětný odběr a recyklaci všech typů odpadních baterií a akumulátorů v České republice.

Ze 100 kilogramů směsi použitých baterií lze podle údajů společnosti získat až 74 kilogramů využitelných surovin, například zinku, manganu, niklu, mědi, kobaltu, lithia nebo stříbra.

Tyto cenné suroviny mohou znovu posloužit
při výrobě nových baterií a snižovat potřebu jejich dovozu z jiných regionů.

Kateřina Vránková, organizace Ecobat

Co může vzniknout z použité baterie?

Z běžných alkalických a zinko-uhlíkových baterií se získává především železo, zinek a mangan. Železo se může využít při výrobě oceli, zinek například při výrobě a ochraně střech, oken nebo potrubí. Stříbro z některých knoflíkových baterií může najít uplatnění ve šperkařství. Olovo ze starých autobaterií se vrací především do výroby nových olověných baterií.

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U lithium-iontových akumulátorů z telefonů, notebooků, aku nářadí nebo elektrokol jsou důležitými materiály například lithium, kobalt a nikl. „Tyto cenné suroviny mohou znovu posloužit při výrobě nových baterií a snižovat potřebu jejich dovozu z jiných regionů,“ říká Vránková.

Do směsného odpadu baterie nepatří

V roce 2025 se v Česku sesbíralo 4558 tun baterií všech typů, z toho 2287 tun přenosných baterií. To bylo o 145 tun více než o rok dříve. Přesto se k recyklaci dostala jen zhruba polovina přenosných baterií uvedených na trh.

Baterie navíc nepředstavují jen problém kvůli nevyužitým surovinám. Při poškození nebo zkratu se mohou přehřát a způsobit požár, což se týká především lithiových baterií. „Vybitá baterie není bezcenný odpad, ale malý zásobník surovin. Když ji necháme v šuplíku, materiály zůstávají mimo oběh. A pokud ji vyhodíme do směsného odpadu, přidáváme navíc bezpečnostní riziko,“ upozorňuje Vránková.

Odevzdáváte použité baterie do příslušných kontejnerů nebo sběrných míst?

Běžné vyjímatelné baterie proto patří do sběrných boxů nebo na sběrné dvory. U zařízení s pevně zabudovanou baterií je vhodné odevzdat celý výrobek a baterii se nepokoušet vyjmout. Větší akumulátory, například z elektrokol nebo automobilů, mají vlastní sběrná místa.

Zvláštní pozornost vyžadují baterie, které jsou nafouklé, poškozené, vytékají nebo se nezvykle zahřívají. S takovou baterií není vhodné manipulovat jako s běžným článkem a je lepší obrátit se na odborný servis nebo sběrný dvůr.

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