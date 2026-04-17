Když propukla válka na Ukrajině a ceny energií vystřelily do hvězdných výšek, mohl si ředitel pražské elektronické průmyslovky v Ječné děkovat. „Nedávno jsme si zafixovali ceny na tři roky, zdražování se nás momentálně netýká,“ komentoval před čtyřmi lety Ondřej Mandík rozhodnutí, které známé střední škole ušetřilo velké peníze.
Dlouhodobá fixace se vyplatila, byť ji škola podepsala v době, kdy řada domácností i firemních velkoodběratelů sázela spíše na spotové, tedy okamžité ceny, ty v té době byly často velice nízké, ale válečný energetický šok je tvrdě postihl.
|
Všichni se mu smáli, ale on se smál naposled
Podobnou zkušenost s fixací má i Michal Procházka, zástupce ředitele energetické společnosti Yello, která se řadí k menším energetickým dodavatelům. „Osobně jsem měl pro domácnost bezkonkurenčně nejdražší energie v okolí svého bydliště, ale když přišel šok kvůli pádu společnosti Bohemia Energy, byl jsem na tom naopak bezkonkurenčně nejlépe, hluboko pod cenou u sousedů,“ říká Procházka.
V souvislosti s nynější válkou o Hormuzský průliv je ale i on velice opatrný, zda radit, aby klienti podepisovali smlouvy s delší platností cen, nebo volili kratší smluvní intervaly.
|
Podobně to vidí i Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE). Podle jeho názoru mají lidé sice rádi, když se nemusejí příliš často starat o vývoj cen, i proto jsou pro ně dvou nebo tříleté smlouvy výhodné. „Každý rok zjišťovat situaci na trhu, případně uzavírat nové smlouvy s jiným dodavatele, chápu, že se do toho lidem moc nechce,“ komentuje Gavor zavedený zákaznický přístup. Trvá ale na tom, že dlouhodobě ceny energií, byť mírně, klesají, samozřejmě s výkyvy, které způsobují události jako je situace na Ukrajině či kolem Íránu.
Konec války na východě může vrátit ruský plyn
Proto je také Gavor, podobně jako Procházka, opatrný v odpovědích na dotaz, na jaký časový úsek by nyní bylo nejlepší zafixovat si cenu elektřiny nebo plynu. Jestli platit i v rámci domácnosti okamžité ceny, nebo se upsat na pár měsíců či jenom na rok, to podle Gavora závisí na tom, zda se situace kolem Iránu vyřeší rychle. „Pro běžného zákazníka se toho zase tak moc zásadně nezměnilo, ceny se v účtech pro domácnost nyní neprojevují. Navíc, a to je dlouhodobě viditelné, máme ceny docela komfortní,“ říká ředitel ANDE.
|
Relativní stabilitu cen potvrzuje i Jiří Matoušek, člen správní rady Centropolu. Energie nakupuje firma tak, aby byla schopná plnit závazky vůči zákazníkům i v turbulentních obdobích. „Žijeme v době, kdy nejen k dění na energetických trzích lze říci, že jedinou jistotou je nejistota,“ komentuje s jistou nadsázkou Matoušek.
Ideální by bylo, kdyby skončil v dohledné době blízkovýchodní konflikt i válka na Ukrajině. „Je možné, že se pak na evropský trh vrátí, byť v mnohem menší míře, ruský plyn a srazí ceny,“ snaží se o odhad Jiří Gavor. Evropa se ale už napojila na jiné zdroje a systém funguje i bez ruských energií.
|
Bludištěm energetických cen
V Česku působí pár velkých dodavatelů elektřiny a zemního plynu, kteří dodávají energie řádově milionům a statisícům odběratelů. Potom jsou na trhu desítky menších obchodníků s desítkami tisíc klientů. Kam proto sáhnout, aby vás ceny elektřiny či plynu nezruinovaly? Nově lze nyní spoustu užitečných informací nalézt na stránkách Energetického regulačního úřadu (ERÚ), který zveřejňuje indikativní cenu elektřiny a plynu.
|
„Indikativní cena se vztahuje pouze k fixovaným cenám, a to na jeden až tři roky. Zároveň neoznačuje celkovou cenu, kterou spotřebitel dodavateli zaplatí,“ říká na vysvětlenou cenového mapování ERÚ Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, která novou mapu cen hodnotila. Součástí přehledu ERÚ není regulovaná složka energií (například cena za distribuci), kterou úřad stanovuje cenovými rozhodnutími. „Vztahuje se tedy jen na neregulovanou cenu energií – cenu samotné energie a stálý měsíční plat,“ dodává Hekšová.
Distributoři