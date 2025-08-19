Jen kousek od Harrachova v Krkonoších najdete jeden z nejkrásnějších vodopádů u nás. Jeho jméno pochází z německého slova murmeln, česky mumlat, což vystihuje zvuk zdejší dravé řeky. Mumlavský vodopád je z hydrologického hlediska jeden z nejmohutnějších vodopádů v Česku a díky tomu je považován za jeden z nejkrásnějších.
Vydejte se do míst, kde řeka mumlá a pivo zraje. Návštěvu dvou pohoří stihne za odpoledne
KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?
Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...
Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy
Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...
GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor
Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.
Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy
Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...
Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo
Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...
Říká se, že sever je krutý. Pro český sever to ale neplatí. Naopak. Krkonoše i Jizerské hory zvou k výletům v zimě i v létě. Vyrazili jsme na jejich pomezí a užili si hukot obřího vodopádu i vůni...
Prezident Petr Pavel se dnes v Lánech setkal se zástupci inovativních firem
Prezident Petr Pavel se dnes v parku lánského zámku setkal s desítkami zástupců inovativních firem a projektů z celé republiky. Mezi hosty byli zástupci firem...
Galerie Butovice přináší nové obchody a služby
V Libereckém kraji kandiduje do Sněmovny 214 lidí, o 32 míň než před čtyřmi lety
V Libereckém kraji o místo ve Sněmovně usiluje 214 kandidátů z 19 stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety bylo na 17 kandidátkách zapsaných 246 lidí. Opět...
V Ústeckém kraji kandiduje 313 lidí, známé osobnosti často z posledního místa
V Ústeckém kraji se o post poslance v nadcházejících volbách do dolní komory parlamentu uchází 313 lidí, což je o 60 méně než před čtyřmi lety. Krajský úřad...
Do sněmovních voleb v hradeckém kraji jde 253 kandidátů, nejméně v historii
V Královéhradeckém kraji bude v říjnových sněmovních volbách kandidovat 253 lidí, což je nejméně v historii kraje. Do předchozích voleb v roce 2021 šlo 271...
Do voleb v Plzeňském kraji jde více stran, ale méně kandidátů než v roce 2021
Do parlamentních voleb v Plzeňském kraji kandiduje letos více stran, ale méně kandidátů než v roce 2021. Před čtyřmi lety se o hlasy voličů ucházelo 18 stran,...
Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy
Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut...
Dvě kandidátní listiny do voleb mají v Pardubickém kraji jen jediné jméno
Některé politické subjekty v Pardubickém kraji posílají do voleb kandidátky s plným počtem 19 jmen, jiné si vystačí s jediným. Kandiduje 19 subjektů. Jediného...
Letní Letné pomohla třeba také šuškanda umělců, říká zakladatel festivalu Jiří Turek
Kráčíte rozpálenou Letnou a kolem vás hučí auta i tramvaje. Stačí ale odbočit do sadů a ocitnete se v úplně jiném světě. Ve stínu cirkusových stanů to žije. Na louce trénují artisté, o kousek dál se...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
Náctiletí sourozenci uspěli u ÚS, chtějí náhradu za dlouhé opatrovnické řízení
Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti náctiletých sourozenců, kteří chtěli od státu náhradu újmy způsobené nepřiměřeně dlouhým opatrovnickým řízením. Civilní...
V Olomouckém kraji půjde do voleb 302 kandidátů, méně než před čtyřmi lety
O hlasy voličů se v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny bude v Olomouckém kraji ucházet 302 kandidátů z 21 politických stran, hnutí a koalic. Kandidátů je...