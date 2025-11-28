Vydejte se na ryby vlakem. Nebojte se Berounky, je to revír s 18 kilometry

Konkrétně jde tentokrát o charizmatický úsek s atmosférou, která spojuje klid vody, krásu krajiny a možnost ulovit pěknou rybu. Revír Berounka 3 (číslo 411 001) má délku asi 18 kilometrů a vodní plochu přibližně 96 hektarů.
Na „trojce“ teče Berounka od jezu v úseku Karlštejn–Klučice až po jez továrny Prefa v obci Hýskov. Co můžete ve vodách Berounky 3 chytit? Typickými druhy jsou dravci i ryby plotové – v okolí Hýskova se muškaři a vláčkaři se často zmiňují o okounech, bolenech, případně parmách, cejnech a kaprech.
Výhodou je, že je zde povolen lov z lodě, který cestu za rybou výrazně usnadní. Obzvlášť v okolí jezu v Hýskově – horní hranice revíru – je oblíbené muškařské i přívlačové místo, kde mnohým rybářům padl pěkný úlovek.
Při plánování výpravy je ale dobré znát místní prostředí – seznam specifických úseků, kde rybolov není povolen. Na rameni Berounky od mostu u Zajíčkova mlýna (u „Dolejší brány“ v Berouně) až k soutoku s řekou Litavkou platí celoroční zákaz lovu. Také je zakázáno lovit do 50 metrů od stěny vodní malé elektrárny a rybího přechodu u jezu v Berouně i Hýskově. Pozor na dolní míru štiky, ta je zde stanovena na 55 centimetrů. Nemáte-li auto, žádný problém. Z Prahy se dopravíte vlakem do Berouna – cesta trvá okolo 50 minut. Z Berouna potom můžete buď pěšky, či autobusem – do Hýskova jezdí místní doprava.
Pro ty, kdo se chtějí u vody pohodlně usadit, je možnost využít například místo v areálu autokempu Karlštejn. Toto místo je udržované, s mírným svahem k vodě, břeh je vysoký přibližně jeden metr, a přístup k vodě je možný i s menší pomocí.
Co si tedy od Berounky 3 odnést? Tento revír dává možnost rybolovu s dostupností vlakem, bez nutnosti auta. S přívlačí, muškařením nebo feederem můžete chytit štiku, okouna, bolena či další úlovky
Pro rybáře z Prahy, kteří hledají pohodlný jednodenní výlet s možností chytat i bez auta, je Berounka 3 ideální. Stačí skočit na vlak, vyrazit do Berouna nebo Hýskova, dojít k řece – a už jen čekat na zásek.