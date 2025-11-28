Vydejte se na ryby vlakem. Nebojte se Berounky, je to revír s 18 kilometry

Petr Holeček
Rybářský magazín   6:00
Místo, kde je povolen lov z lodě, vás možná i potěší. Řeka Berounka skýtá spoustu krás pro rybáře i milovníky přírody. Proto deník Metro pokračuje v putování po tomto toku v okolí Prahy.

Berounka v zimě vypadá pohádkově. | foto: Profimedia.cz

Konkrétně jde tentokrát o charizmatický úsek s atmosférou, která spojuje klid vody, krásu krajiny a možnost ulovit pěknou rybu. Revír Berounka 3 (číslo 411 001) má délku asi 18 kilometrů a vodní plochu přibližně 96 hektarů.

Na „trojce“ teče Berounka od jezu v úseku Karlštejn–Klučice až po jez továrny Prefa v obci Hýskov. Co můžete ve vodách Berounky 3 chytit? Typickými druhy jsou dravci i ryby plotové – v okolí Hýskova se muškaři a vláčkaři se často zmiňují o okounech, bolenech, případně parmách, cejnech a kaprech.

Rybí putování po Berounce. Nabízí pestrou směs jezů i tůní, lovci tu narazí na dravce i kapry

Výhodou je, že je zde povolen lov z lodě, který cestu za rybou výrazně usnadní. Obzvlášť v okolí jezu v Hýskově – horní hranice revíru – je oblíbené muškařské i přívlačové místo, kde mnohým rybářům padl pěkný úlovek.

Při plánování výpravy je ale dobré znát místní prostředí – seznam specifických úseků, kde rybolov není povolen. Na rameni Berounky od mostu u Zajíčkova mlýna (u „Dolejší brány“ v Berouně) až k soutoku s řekou Litavkou platí celoroční zákaz lovu. Také je zakázáno lovit do 50 metrů od stěny vodní malé elektrárny a rybího přechodu u jezu v Berouně i Hýskově. Pozor na dolní míru štiky, ta je zde stanovena na 55 centimetrů. Nemáte-li auto, žádný problém. Z Prahy se dopravíte vlakem do Berouna – cesta trvá okolo 50 minut. Z Berouna potom můžete buď pěšky, či autobusem – do Hýskova jezdí místní doprava.

Berounka aneb pohodové rybaření na dosah Prahy. Klidná voda, živý revír a únik od městského shonu

Pro ty, kdo se chtějí u vody pohodlně usadit, je možnost využít například místo v areálu autokempu Karlštejn. Toto místo je udržované, s mírným svahem k vodě, břeh je vysoký přibližně jeden metr, a přístup k vodě je možný i s menší pomocí.

Co si tedy od Berounky 3 odnést? Tento revír dává možnost rybolovu s dostupností vlakem, bez nutnosti auta. S přívlačí, muškařením nebo feederem můžete chytit štiku, okouna, bolena či další úlovky

Pro rybáře z Prahy, kteří hledají pohodlný jednodenní výlet s možností chytat i bez auta, je Berounka 3 ideální. Stačí skočit na vlak, vyrazit do Berouna nebo Hýskova, dojít k řece – a už jen čekat na zásek.

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

Do českých poboček McDonald's dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Na Klínovci začíná sezona. Skiareál otevírá dřív než obvykle, ceny stouply

Nejlepší podmínky pro lyžování nabízí v současnosti skiareál Klínovec.

Sněžná děla jedou naplno, rolba rozhrnuje sníh po sjezdovce. Největší skiareál v Krušných horách, Klínovec, otevře už v pátek. Kdy se začne lyžovat v dalších centrech v Ústeckém kraji, není zatím...

28. listopadu 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Kapři ve sněhu. Výzva u ledové vody. Volba nástrahy je zimní filozofie sama o sobě

Kapr, a ještě k tomu pořádný kapr, to je pro rybáře obrovská radost. Ví to i...

Když na přelomu listopadu a prosince začne sněžit, rybníky a řeky utichnou, kolem vody se objeví jen ti nejzapálenější. Zimní lov kaprů ale rozhodně není marná snaha. Naopak – právě teď se může rybář...

28. listopadu 2025  6:30

Toxiny i mikroplasty. Sníh neolizujte, hrozí otrava, varují zdravotníci

Ilustrační snímek

Varování před olizováním, natož ochutnáváním sněhu neberte na lehkou váhu. Pokud neposlechnete, zaděláváte si na zdravotní potíže. Tak varují zdravotníci a hygienici z Ostravy, kteří si udělali...

28. listopadu 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

28. listopadu 2025

Rána pro nové brněnské nádraží. Správě železnic na něj chybí peníze

Pohled na vstupní halu nového brněnského nádraží z Bulváru ve směru od...

Když v tomto týdnu zasahovali kriminalisté na ředitelství Správy železnic, zajímali se podle dostupných informací i o nové nádraží v Brně. A není to jediné mračno, který se nad stavbou za 70 miliard...

28. listopadu 2025  5:52

Města opouští ohňostroje a omezují je i lidem, někde jen na šest hodin v roce

Pracovník firmy, která se specializuje na prodej zábavní pyrotechniky a...

Dříve obvyklý obecní ohňostroj začíná z vánočních programů měst ustupovat. Radnice tím šetří peníze a životní prostředí. Zároveň města zpřísňují vyhlášky k používání zábavní pyrotechniky. Přesto jsou...

28. listopadu 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Zimní stadion v Poličce čeká rekonstrukce střechy, aby byla podle norem

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku dokončuje výběrové řízení na opravu zimního stadionu. Firma objekt opláští a hlavně opraví střechu, aby její nosnost odpovídala...

28. listopadu 2025,  aktualizováno 

Projednání návrhu územního plánu se účastnilo několik set Ústečanů

ilustrační snímek

Veřejného projednání návrhu nového územního plánu v Ústí nad Labem se dnes účastnilo odhadem několik set lidí. Připomínky mohou podávat do 12. prosince....

27. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  21:54

Cheb bude pokračovat v přípravě přístavby divadla podle dosavadního projektu

ilustrační snímek

Město Cheb bude pokračovat v přípravě projektu přístavby budovy chebského divadla podle projektu architekta Luboše Maška. Vedení města o tom dnes informovalo...

27. listopadu 2025  20:29,  aktualizováno  20:29

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Žďárský zámek Kinských nabízí hry se světlem připomínající Santiniho

Ĺ˝ÄŹĂˇrskĂ˝ zĂˇmek KinskĂ˝ch nabĂ­zĂ­ hry se svÄ›tlem pĹ™ipomĂ­najĂ­cĂ­ Santiniho

Na žďárském zámku Kinských si návštěvníci ode dneška mohou zkoušet hry se světlem inspirované i tvorbou Jana Blažeje Santiniho. Program Dotkněte se světla je...

27. listopadu 2025  20:16,  aktualizováno  20:16

Jihočeský hejtman Martin Kuba odchází z ODS a zakládá vlastní hnutí

ilustrační snímek

Jihočeský hejtman Martin Kuba dnes oznámil, že po 22 letech opouští Občanskou demokratickou stranu (ODS). Chystá se založit nové hnutí, které zatím bude...

27. listopadu 2025  19:47,  aktualizováno  19:47

