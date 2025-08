Zjistíte třeba, že Dvořák měl rád výstřední obleky plné barev Při cestách po středních Čechách můžete „slyšet“ slavné skladby.

Antonín Dvořák

Světový, a přesto stále český, skladatel vás zavede do Nelahozevsi. Tam můžete navštívit jeho rodný dům, naproti němu kostel svatého Ondřeje, kde zazněly jeho první kusy. Z Nelahozevsi lze dojít naučnou Dvořákovou stezkou podél řeky a železnice do Kralup nad Vltavou. Stejnou cestou chodívali Dvořákovi k příbuzným a tady vznikala skladatelova celoživotní láska k vlakům. Ve Zlonicích je jeho památník, právě tam se mladý Smetana jel učit řezníkem, talent v něm našel tamní učitel a muzikant Antonín Liehmann. Dvořák nebyl žádným zasmušilým mužem, byl to podivínský výstředník, rád nosil nápadné oblečení, potrpěl si na vesty a vázanky výrazných barev. Své nápady si zapisoval kamkoli, co se zrovna naskytlo, třeba i na manžety košil. Právě tak ho znali obyvatelé Vysoké u Příbrami, kde vytvořil Rusalku. Vaším cílem bude novorenesanční zámeček. Bedřich Smetana

Ačkoli byl rodák z Litomyšle, usadil se ve středních Čechách. Navštívit můžete barokní zámeček nedaleko Čechtic, kde trávil mladý Bedřich svoje prázdniny, zámek v Benátkách nad Jizerou, kde učil hudbě rodinu hraběte Felixe Leopolda z Thun-Hohensteinu. Jeho Bettina polka vznikla v Lamberku, což je dnešní část obce Obříství. Na zámcích Loučeň a Mcely býval Smetana hostem rodiny Thurn-Taxisů. Řada jeho nejvýznamnějších děl, například výjimečné symfonické básně z cyklu Má vlast, kvartet Z mého života či klavírní cyklus České tance, vznikl v obci Jabkenice. Jakub Jan Ryba

Je spojován především s Rožmitálem pod Třemšínem. V městském kostele sv. Jana Nepomuckého, kde často hrával, se dochovala litinová deska s jedním z Rybových hesel: „Abys byl lepším, pozoruj denně své činy a zkoumej je.“ Jeho Česká mše vánoční poprvé zazněla ve farním kostele Povýšení sv. Kříže. Varhany, na které Ryba sám hrál, jsou zde funkční dodnes a každoročně je můžete slyšet třeba na Štědrý den, kdy tu slavná skladba zaznívá. Antonio Vivaldi

Ke středním Čechám patří také slavný Ital. Byl osobním přítelem českého hraběte Václava z Morzinu a na jeho zámku Křinec i pobýval. A svoje nejslavnější dílo Čtvero ročních období hraběti věnoval. Vivaldi během 10 let do Čech přivezl šest operních představení, z toho dvě byla zkomponována přímo pro Prahu. Josef Kajetán Tyl

Významná osobnost českého národního obrození se narodila v Kutné Hoře. Tam vznikla třeba Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, ve které poprvé zazněla píseň Kde domov můj, jež se později po vzniku samostatné republiky stala naší hymnou. Nesmíme zapomenout na Emmu Destinovou,operní pěvkyni, jednu z nejslavnějších světových sopranistek. Do Čech se vracela o prázdninách, dovolenou často trávila i v Posázaví na zámku Soutice. Tamním muzeum se jejímu životu a kariéře věnuje. Navštívit můžete také Kublov, kde se narodil Josef Leopold Zvonař, autor písně Čechy krásné, Čechy mé, o níž se dokonce uvažovalo jako o možné národní hymně. Mezi světové proslulé skladatele období vrcholného baroka je také Jan Dimas Zelenka, který se narodil v Louňovicích pod Blaníkem. Do Křečovic se můžete vydat za Josefem Sukem starším, byl žákem a později zetěm Antonína Dvořáka. V nedalekých Sedlčanech navštivte Sukovu síň v Městském muzeu Sedlčany. Vyrazit odsud můžete i za turistikou – na cykloturisty čekají dva Sukovy okruhy, pěší turisté si Sukovou stezkou projdou skladatelova oblíbená místa. Byl čestným občanem Sedlčan, proto tu najdete i náměstí a kulturní dům jeho jména. Pravidelně se zde koná hudební festival Sukovy Sedlčany. Beroun zase připomíná život Václava Talicha. Pod taktovkou významného českého dirigenta zazněla Smetanova Má vlast. Působil v Miláně, Oděse, Tbilisi nebo Lublani. Pozvedl Českou filharmonii na prvotřídní orchestr. Byl také vášnivým turistou. Místy, kudy sám chodil, se můžete projít po trase naučné stezky, kde se dozvíte fakta z Talichova života i zajímavosti o zdejší přírodě.