Vyhasla mezi vámi v partnerském vztahu vášeň? Zkuste ji obnovit třeba na Valentýna

Každodenní rutina a tlak povinností – tak by se daly zhodnotit dva hlavní faktory, které mají na svědomí, že se ze vztahu vytrácí vášeň.

Potvrzuje to i vztahová koučka Kristýna Mertlová, která k tomu ještě přidává třetí faktor – děti. „Obzvláště ty hrají v tomto procesu významnou roli. Narození dětí často, zejména u nás žen, vede ke změně priorit. Sama jako máma čtyř dětí mohu potvrdit, jak náročné je vybalancovat rodičovství s partnerským životem. Děti vyžadují obrovskou pozornost. Takže pokud si pár vědomě nedělá čas na sebe, je snadné ztratit vzájemnou blízkost. A najednou zjistíme, že si už vlastně ani nepamatujeme, kdy jsme s partnerem prožili vášnivou noc. A to je pak samozřejmě často začátkem konce,“ vysvětluje pro deník Metro Mertlová.

Dalšími faktory samozřejmě může být i nedostatek komunikace nebo neřešená či špatně řešená krize i například odlišná očekávání nejen v oblasti intimního života.

Vědomé budování prostoru

Právě Valentýn je jednou z příležitostí k obnovení romantiky ve vztahu. „Lze si díky němu připomenout, že vztah potřebuje a vyžaduje péči. Nemusí jít vůbec o velká gesta nebo drahé dárky. Je to spíš o tom, že využijeme tuto příležitost a uděláme si vzájemně čas na sebe. Vyrazíme na dobrou večeři nebo si ji uděláme doma, prostě se vědomě zastavíme, pochválíme se, oceníme a aktivně prožijeme daný okamžik s partnerem,“ popisuje Mertlová.

Nejúčinnější aktivitou při znovuobjevení vášně je podle koučky vědomé budování prostoru pro vztah. „Mohou to být pravidelná rande, spontánní výlety, společné sportovní aktivity nebo i drobná překvapení. Důležité ale hlavně je být přítomní – vypnout či odložit telefony, naslouchat si a dávat najevo, že vám na druhém stále záleží,“ dodává Mertlová. Vášeň totiž podle ní obvykle nevzniká z velkých gest, ale z drobných každodenních činů. „Společné sdílení zážitků, smích nebo objevování něčeho nového dokážou vztah výrazně víc posílit než drahá dovolená jednou za deset let. Z mé zkušenosti také platí, že pokud pár překročí hranici, kdy se odcizí, je důležité to řešit otevřeně, třeba i s pomocí odborníka. Rozhodně ale nečekat, že se vášeň sama od sebe vrátí,“ líčí Mertlová.

Neztrácet vášeň podle ní znamená neztrácet chuť vztah neustále tvořit, posouvat a hlavně prožívat – a to je něco, na co by si každý pár měl pravidelně vzpomenout.

Uklidňující energie

Valentýn je také skvělou příležitostí začít nové tradice, které upevní váš vztah. „Vytvořte si rituály, které budete opakovat každý rok,“ radí vztahový kouč Lucián Kantor. Může to být třeba výměna dárků, jako jsou šperky nebo tromlované kameny, které se stanou součástí vašeho společného příběhu. Tromlované kameny díky svému hladkému povrchu a uklidňující energii mohou být krásným a praktickým dárkem propojujícím estetiku s hlubším významem.