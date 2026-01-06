Vyhlášení nejlepších interpretů a nahrávek tuzemské hudební scény se bude konat stejně jako vloni v prostorách Křižíkových pavilonů na pražském Výstavišti. I v letošním roce pořadatelé plánují využít oba velké pavilony.
Hlasování
Členové České hudební akademie, sestavené z téměř 700 profesionálů z hudební branže, hudebních kritiků, novinářů i dříve oceněných muzikantů, budou opět vybírat vítěze ocenění celkem v 16 kategoriích – Album, Skladba, Skupina, Sólová interpretka, Sólový interpret, Objev, Společný projekt, Videoklip, Síň slávy, Alternativa a elektronika, Folk, Jazz, Klasika, Rap, Rock a Slovenské album.
V každé kategorii bude na základě hlasování České hudební akademie na konci ledna sestaven shortlist vždy sedmi hudebních děl a interpretů. V polovině února pak budou oznámeny nominace a v následném, posledním kole hlasování bude rozhodnuto o vítězích.
Ti budou vyhlášeni právě na slavnostním ceremoniálu, včetně vítěze kategorie Síň slávy, o němž rozhodují akademici již v prvním kole hlasování.
Hudební vystoupení
I tentokrát doplní předávání Cen Anděl řada hudebních vystoupení, která nabídnou aktuální průlet světem domácí hudební tvorby. „Jména vystupujících standardně zveřejňujeme až po nominacích, které jsou pro nás při sestavování hudebního programu stěžejní. Oznámení letošního line-upu tak plánujeme na druhou půli března,“ předesílá producentka Lucka Hájková.
Tradice