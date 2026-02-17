Čeští hokejisté nastoupili k předkolu play off olympijského turnaje v Miláně proti Dánsku. Do zápasu vstoupili s pozměněnými útoky, v brance s Lukášem Dostálem a bez zraněného Radka Faksy. V případě postupu čeká svěřence trenéra Radima Rulíka ve čtvrtfinále favorizovaná Kanada.
Zápas je zatím vyrovnaný a nervózní zároveň. První třetina tak moc šancí nenabídla a skončila bez gólu. Druhá třetina se zatím nese v podobném duchu. Češi naštěstí využili přesilovku a Martin Nečas otevřel gólový účet. Nedlouho na to však Dánové odpověděli gólem zásluhou Alexandera Trua. Češi však záhy rychle odpověděli, když skóroval David Kämpf a následně krásnou střelou do šibenice zvýšil zkušený Roman Červenka na 3:1. Po vyloučení Tomáše Hertla však Dánové snížili (Nick Olesen). A po druhé třetině tak Češi vedou 3:2. Ve třetí třetině se zatím skóre nezměnilo. Utkání vysílá ČT sport.
Příprava reprezentance na OF s Dány
„Díváme se jen na Dánsko. To je teď naše priorita,“ zdůraznil asistent trenéra Jiří Kalous před zápasem. Češi získali ve skupině čtyři body, když porazili pouze Francii, zatímco Dánové si připsali tři body za výhru nad Lotyšskem. Poslední vzájemný duel na MS 2024 v Herningu vyzněl jednoznačně pro Česko (7:2), ale podle realizačního týmu jde o minulost. Týmy se střetly také před čtyřmi lety na ZOH 2022 v Pekingu. Duel tehdy překvapivě ovládli Dánové 2:1.
Česká reprezentace si bude muset dát pozor na zbytečné chyby a nebezpečné protiútoky soupeře. Ty například platily i na USA. „Dánsko umí být nebezpečné z protiútoků a má šikovné hráče. Musíme si pohlídat detaily, hlavně v obraně a při střídání,“ upozornil Kalous.
Sestava s Dány:
Brankář:
Obrana:
Útok:
Návrat k osvědčené taktice z MS 2024 v ČR
Právě proto trenéři sáhli ke změnám v ofenzivě. V elitní formaci by se měli sejít David Pastrňák, Lukáš Sedlák a kapitán Roman Červenka, kteří spolu zářili už na loňském mistrovství světa.
„Věřím, že na to navážeme. Teď je ale nejdůležitější zvládnout zítřek,“ řekl Červenka. Stejně smýšlí i obránce Michal Kempný, podle něhož povede k úspěchu jen poctivý výkon po celých 60 minut. „Každý zápas s Dánskem je těžký. Musíme udržet koncentraci po celý zápas,“ zdůraznil.
|
11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“
Zatímco obránce Jan Rutta by se měl po zranění vrátit do sestavy, start Radka Faksy zůstává nejistý. „Rozhodne se v den zápasu podle jeho stavu,“ uvedl Kalous. Český tým si uvědomuje, že jiná cesta než přes Dánsko dál nevede. „Teď už není kam koukat. Musíme udělat první krok,“ shrnul Kempný.
Na duel už se těší také soupeř. „Jsme připraveni na to vletět, nezajímá mě, kdo je favorit. Porazili jsme už nějaké dobré týmy a víme, že můžeme porazit i Čechy. Musíme se soustředit na svou hru a být od začátku připravení,“ citoval web Sport.cz dánského útočníka Nicka Olesena, který hraje v české nejvyšší lize za České Budějovice.