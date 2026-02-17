Výhra s Dánskem, nebo konec. Čeští hokejisté v nejdůležitějším zápase olympiády vedou

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
Sport   18:42
Čeští hokejisté vstoupili do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026. | foto: Profimedia.cz

Čeští hokejisté nastoupili k předkolu play off olympijského turnaje v Miláně proti Dánsku. Do zápasu vstoupili s pozměněnými útoky, v brance s Lukášem Dostálem a bez zraněného Radka Faksy. V případě postupu čeká svěřence trenéra Radima Rulíka ve čtvrtfinále favorizovaná Kanada.

Zápas je zatím vyrovnaný a nervózní zároveň. První třetina tak moc šancí nenabídla a skončila bez gólu. Druhá třetina se zatím nese v podobném duchu. Češi naštěstí využili přesilovku a Martin Nečas otevřel gólový účet. Nedlouho na to však Dánové odpověděli gólem zásluhou Alexandera Trua. Češi však záhy rychle odpověděli, když skóroval David Kämpf a následně krásnou střelou do šibenice zvýšil zkušený Roman Červenka na 3:1. Po vyloučení Tomáše Hertla však Dánové snížili (Nick Olesen). A po druhé třetině tak Češi vedou 3:2. Ve třetí třetině se zatím skóre nezměnilo. Utkání vysílá ČT sport.

Příprava reprezentance na OF s Dány

„Díváme se jen na Dánsko. To je teď naše priorita,“ zdůraznil asistent trenéra Jiří Kalous před zápasem. Češi získali ve skupině čtyři body, když porazili pouze Francii, zatímco Dánové si připsali tři body za výhru nad Lotyšskem. Poslední vzájemný duel na MS 2024 v Herningu vyzněl jednoznačně pro Česko (7:2), ale podle realizačního týmu jde o minulost. Týmy se střetly také před čtyřmi lety na ZOH 2022 v Pekingu. Duel tehdy překvapivě ovládli Dánové 2:1.

Česká reprezentace si bude muset dát pozor na zbytečné chyby a nebezpečné protiútoky soupeře. Ty například platily i na USA. „Dánsko umí být nebezpečné z protiútoků a má šikovné hráče. Musíme si pohlídat detaily, hlavně v obraně a při střídání,“ upozornil Kalous.

Sestava s Dány:

Brankář:
Dostál

Obrana:
1) Hronek, Šimek
2) Gudas, Kempný
3) Rutta, D. Špaček
Ticháček

Útok:
1) Nečas, Kämpf, Chlapík
2) Pastrňák, Sedlák, Červenka
3) O. Kaše, Hertl, Palát
4) M. Stránský, Flek, Tomášek
Kubalík

Návrat k osvědčené taktice z MS 2024 v ČR

Právě proto trenéři sáhli ke změnám v ofenzivě. V elitní formaci by se měli sejít David Pastrňák, Lukáš Sedlák a kapitán Roman Červenka, kteří spolu zářili už na loňském mistrovství světa.

„Věřím, že na to navážeme. Teď je ale nejdůležitější zvládnout zítřek,“ řekl Červenka. Stejně smýšlí i obránce Michal Kempný, podle něhož povede k úspěchu jen poctivý výkon po celých 60 minut. „Každý zápas s Dánskem je těžký. Musíme udržet koncentraci po celý zápas,“ zdůraznil.

11. den ZOH 2026: Hokejové osmifinále, biatlonová štafeta i start další české „obojživelnice“

Zatímco obránce Jan Rutta by se měl po zranění vrátit do sestavy, start Radka Faksy zůstává nejistý. „Rozhodne se v den zápasu podle jeho stavu,“ uvedl Kalous. Český tým si uvědomuje, že jiná cesta než přes Dánsko dál nevede. „Teď už není kam koukat. Musíme udělat první krok,“ shrnul Kempný.

Na duel už se těší také soupeř. „Jsme připraveni na to vletět, nezajímá mě, kdo je favorit. Porazili jsme už nějaké dobré týmy a víme, že můžeme porazit i Čechy. Musíme se soustředit na svou hru a být od začátku připravení,“ citoval web Sport.cz dánského útočníka Nicka Olesena, který hraje v české nejvyšší lize za České Budějovice.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal jezdit už před více než čtvrt stoletím. Do podzemí se však podívaly jen čtyři z nich. Dnes cestující...

Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?

Lahůdky z Příkopů dobyly Prahu

Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo „na stojáka“. Josef Lippert se narodil 10. února 1861 a jeho jméno se už na přelomu 19. a 20. století...

Výhra s Dánskem, nebo konec. Čeští hokejisté v nejdůležitějším zápase olympiády vedou

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Čeští hokejisté vstoupili do osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku s pozměněnými útoky a jasným cílem – postoupit do čtvrtfinále. Dánský soupeř bude kousat, ví český nároďák.

17. února 2026  18:42

V Ústeckém kraji mírně vzrostl počet lidí s respiračním onemocněním

ilustrační snímek

V Ústeckém kraji v minulém týdnu mírně vzrostl počet lidí s respiračním onemocnění. Epidemický práh byl překročen v okresech Litoměřice a Teplice. ČTK to dnes...

17. února 2026  16:49,  aktualizováno  16:49

Jihlava uloží 6,4 milionu korun, které se jí vrátily ze Sberbank, do rezerv

ilustrační snímek

Město Jihlava uloží 6,4 milionu korun, které se mu vrátily ze zkrachovalé Sberbank CZ, do svého fondu rezerv a rozvoje. Rozhodli o tom dnes jihlavští...

17. února 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Pardubické divadlo uvede premiéru hry Frederick od Érika-Emmanuela Schmitta

ilustrační snímek

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu premiéru hry Érika-Emmanuela Schmitta Frederick. Inscenaci režíruje Radovan Lipus, je to pro něj čtvrtá...

17. února 2026  16:38,  aktualizováno  16:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Olympiáda v Česku by nyní neměla smysl, vymezil se Pavel vůči Šťastného úvaze

Briefing k dnešní návštěvě Prahy Petra Pavla a Evy Pavlové. (17. února 2026)

Podle prezidenta Petra Pavla momentálně nedává smysl konání olympijských her v Praze a dalších místech České republiky. Naopak smysluplnou variantou se mu jeví konání menších a organizačně méně...

17. února 2026  7:02,  aktualizováno  18:07

Očkování v lékárnách? Praktici jsou pro, ale jen při dodržení přísných podmínek

Očkování lidí z Hulvácké ulice v ostravském obvodu Jih. V lokalitě řádí nákaza...

„Nemám nic proti tomu, aby se očkovalo v lékárnách,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Je to však jen polovina odpovědi na otázku, zda si podobnou praxi umí představit.

17. února 2026

Domažlická nemocnice začala vyšetřovat hustotu kostí, otevře i ambulanci

ilustrační snímek

Pacienty s podezřením na osteoporózu, tedy takzvané řídnutí kostí, bude vyšetřovat Domažlická nemocnice. Krajem zřizované zdravotnické zařízení zatím...

17. února 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Domažlická nemocnice začala vyšetřovat hustotu kostí, otevře i ambulanci

ilustrační snímek

Pacienty s podezřením na osteoporózu, tedy takzvané řídnutí kostí, bude vyšetřovat Domažlická nemocnice. Krajem zřizované zdravotnické zařízení zatím...

17. února 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Muzeum v Třinci vystavuje přes 6500 let starý subfosilní dubový kmen Eridanus

Muzeum v TĹ™inci vystavuje pĹ™es 6500 let starĂ˝ subfosilnĂ­ dubovĂ˝ kmen Eridanus

Muzeum Třineckých železáren a města Třince na Frýdecko-Místecku ode dneška vystavuje více než 6500 let starý subfosilní dubový kmen nazvaný Eridanus, který...

17. února 2026  16:03,  aktualizováno  16:03

Nesvéprávní bratři mohou přijít o dům. Zlínská radnice řeší prodej za 18 milionů

Prvorepubliková vila v blízkosti centra Zlína patří dvěma dospělým bratrům,...

Jde o atraktivní dvougenerační dům z první republiky. Stojí na třídě Tomáše Bati ve Zlíně. Bydlí v něm dva bratři, kterým je kolem čtyřiceti let, ale vzhledem k tomu, že jsou nesvéprávní, zlínská...

17. února 2026  17:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Šampaňské? Ne, české medaile se slaví divokým pivem. První lahev vznikala pět let

Jitka Ilčíková vaří ve svém pivovaru Wild Creatures na Břeclavsku lambik, tedy...

Obrázek oslavujícího sportovce s vybuchující lahví šampaňského v ruce není ničím novým. Letošní oslavy českých olympijských medailistů se však vymykají. Ve vinných lahvích se totiž skrývá „divoké“...

17. února 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Janáčkova filharmonie Ostrava třikrát zahraje v opavském kostele svatého Václava

ilustrační snímek

Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) letos hned třikrát vystoupí v opavském kostele svatého Václava. V květnu, červenci a v říjnu tam zazní například hudba...

17. února 2026  15:27,  aktualizováno  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.