Lenka Dusilová patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Je držitelkou devíti hudebních cen Anděl a řady dalších ocenění, respekt si získala mezi fanoušky i hudebními kritiky. Kromě vlastní sólové dráhy působila také v kapelách Lucie nebo Čechomor.
V květnu chystá výjimečný koncert v temné jeskyni Výpustek, jednom z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu. Stane se tak 23. května.
Padesátka je svoboda
Své padesátiny multiinstrumentalistka a skladatelka oslavila velkolepým koncertem Lenka Dusilová: LD_50 a vydáním speciální trojité vinylové kompilace, která mapuje její tvůrčí vývoj od devadesátých let po současnost. „Padesátka pro mě není bilance, ale svoboda. Svoboda dělat hudbu bez očekávání, bez tlaku, jen z vnitřní potřeby,“ dodává Dusilová.
Jeskyně Výpustek nabídne intimní atmosféru i mimořádnou akustiku. Podzemní sály, v nichž se mísí historie s přírodní monumentalitou, vytvoří scénu umocňující hloubku i křehkost hudby Lenky Dusilové.
Práce s tichem a prostorem
„Nejde jen o koncert, ale o celkový zážitek. Jeskyně sama se stává součástí hudby,“ říká za pořádající agenturu Michal Rychlý. „Lenka je umělkyně, která dokáže pracovat s tichem i prostorem. Právě proto jsme si ji pro tento unikátní večer vybrali. Věříme, že půjde o jeden z nejintenzivnějších hudebních zážitků letošního roku,“ dodává Rychlý.