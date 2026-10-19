Jedním z nejlepších způsobů, jak se do Kamenického Šenova dostat, není auto, ale Kamenický motoráček. Historický vlak jezdí po zhruba pět kilometrů dlouhé trati z České Kamenice a během přibližně dvaceti minut objede Zámecký vrch a vystoupá až do Kamenického Šenova.
Běžný provoz na zachovaném úseku trati skončil v roce 1992 a v roce 1997 se sem vrátily muzejní vlaky. U nádraží stojí výrazný komín s nápisem Jílek. Patří stejnojmenné sklárně a připomíná, že sklářská výroba je součástí Kamenického Šenova dodnes.
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Město si projděte po stopách sklářů
Od nádraží vede Palmeho sklářská stezka, která na trase dlouhé přibližně jeden a půl kilometru propojuje místa spojená s historií města a jeho sklářskou tradicí. Končí u zdejšího Sklářského muzea, zaměřeného především na ryté a broušené sklo a místní tradici výroby lustrů. K nejznámějším exponátům patří skleněná židle vyrobená firmou Elias Palme pro indického mahárádžu. Připomíná dobu, kdy zdejší výrobci dodávali svítidla a sklo zákazníkům daleko za hranicemi regionu.
V Kamenickém Šenově vznikla také nejstarší sklářská škola v Evropě a k místní sklářské historii patří někdejší továrna Eliase Palmeho. Za secesním průčelím rozsáhlého areálu se téměř celé století psala historie zdejšího skla, nyní z něj zbyly převážně ruiny.
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Za zastávku stojí také Starý hřbitov. Z původního zůstaly náhrobky podél obvodové zdi, zatímco uprostřed travnaté plochy stojí mladá lípa obklopená kruhovou dubovou lavicí – symbol česko-německé sounáležitosti.
Čedičové varhany
Pár minut od centra leží místo, které zná i většina těch, kteří nikdy v Kamenickém Šenově nebyli. Panská skála na Práchni je jedním z nejznámějších čedičových útvarů v Česku. Pravidelné sloupce vznikly při chladnutí sopečné horniny, jejich tvar dal místu přezdívku Varhany.
Druhé hledejte u Polevska
Mezi Kamenickým Šenovem a Polevskem leží lom Klučky, velký opuštěný dvouetážový čedičový lom, ve kterém je opět dobře patrná charakteristická sloupcovitá odlučnost čediče. Ve srovnání s Panskou skálou je výrazně méně známý. Klučky se dají spojit s Polevskem a Pryskem do delší pěší nebo cyklistické trasy.
Po nové cyklostezce přes Prysk do České Kamenice Prysk je dobrým pokračováním výletu i tehdy, pokud nechcete absolvovat velký horský okruh. Od roku 2025 totiž Kamenický Šenov, Prysk a Českou Kamenici propojuje nový úsek cyklostezky vedený podél trati sklářské lokálky. Přibližně čtyři kilometry dlouhá a tři metry široká cesta vede podél kolejí, přes louky a pastviny. Díky tomu lze výlet jednoduše poskládat bez návratu stejnou cestou: část absolvovat vlakem, část pěšky nebo na kole a skončit třeba v České Kamenici.